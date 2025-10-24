LEPAS - elegancka technologia definiowana przez użytkownika: wydarzenie LEPAS Fun Test Drive tworzy nowy paradygmat inteligentnego prowadzenia poprzez współtworzenie z użytkownikami

WUHU (Chiny), 24 października 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach od 18 do 19 października odbyło się zakończone sukcesem wydarzenie LEPAS Fun Test Drive, następujące po globalnej podróży pod hasłem „Elegancka jazda - przystanek Chiny", które zakończyło się 15 października. Oba wydarzenia zaprezentowały mocne strony LEPAS w różnych scenariuszach, pogłębiły wiedzę o marce wśród odwiedzających i wzmocniły jej pozycję jako „Marki preferowanej przez miłośników eleganckiej mobilności".

Co-Create • Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

Przedstawiciele mediów, liderzy opinii, dealerzy oraz reprezentanci użytkowników wzięli udział w różnorodnych sesjach doświadczalnych - obejmujących takie kategorie jak prowadzenie, komfort i parkowanie - połączonych z funkcjami automatycznego asystenta parkowania (APA) i zdalnego asystenta parkowania (RPA), a także innymi ciekawymi wyzwaniami. Uczestnicy odkrywali szybkość reakcji napędu modelu LEPAS L8, precyzyjne prowadzenie oraz doskonałe zestrojenie podwozia, natomiast automatyczny asystent parkowania imponował dokładnością i płynnością, doskonale obrazując, jak „elegancka technologia" upraszcza codzienną jazdę.

Interaktywne doświadczenia dodatkowo uatrakcyjniły wydarzenie: funkcja zewnętrznego ładowania zasilała ekspresy do kawy i grille, natomiast wyzwanie dotyczące przestrzeni bagażowej zwróciło uwagę na 46 inteligentnych schowków w modelu LEPAS L8, zmieniając poznawanie produktu w pełną zabawy rywalizację.

Poza angażującymi doświadczeniami z jazdy LEPAS - marka pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii należąca do Grupy Chery - włączyła użytkowników we współtworzenie rozwiązań. Goście przekazywali swoje opinie na temat nadchodzących modeli LEPAS L4 i LEPAS L6, wspierając filozofię marki „Współtworzenie - Współdefiniowanie" zaprezentowaną podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025. Prezentowane modele - LEPAS L8, LEPAS L6 i LEPAS L4 - zostały zbudowane w oparciu o nową elegancką technologię LEPAS, która zapewnia wydajną, stabilną i energooszczędną podstawę dla eleganckiej mobilności.

Oprócz wydarzenia Fun Test Drive LEPAS zorganizował serię kluczowych aktywności podczas szczytu - w tym uroczyste otwarcie pierwszego na świecie Domu Eleganckiego Stylu Życia LEPAS, prezentację marki LEPAS i koncepcji eleganckiej technologii, obserwację testów bezpieczeństwa oraz globalny program partnerski w zakresie eleganckiego stylu życia. Wraz z wydarzeniem poświęconym robotowi AiMOGA Chery oraz wystawą „Ecosystem Exhibition", doświadczenia te wzmocniły inteligentną i skoncentrowaną na człowieku wizję ekosystemu koncernu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg