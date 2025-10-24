LEPAS - elegancka technologia definiowana przez użytkownika: wydarzenie LEPAS Fun Test Drive tworzy nowy paradygmat inteligentnego prowadzenia poprzez współtworzenie z użytkownikami

News provided by

Chery Group

Oct 24, 2025, 09:06 ET

WUHU (Chiny), 24 października 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach od 18 do 19 października odbyło się zakończone sukcesem wydarzenie LEPAS Fun Test Drive, następujące po globalnej podróży pod hasłem „Elegancka jazda - przystanek Chiny", które zakończyło się 15 października. Oba wydarzenia zaprezentowały mocne strony LEPAS w różnych scenariuszach, pogłębiły wiedzę o marce wśród odwiedzających i wzmocniły jej pozycję jako „Marki preferowanej przez miłośników eleganckiej mobilności".

Continue Reading
Co-Create • Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation
Co-Create • Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

Przedstawiciele mediów, liderzy opinii, dealerzy oraz reprezentanci użytkowników wzięli udział w różnorodnych sesjach doświadczalnych - obejmujących takie kategorie jak prowadzenie, komfort i parkowanie - połączonych z funkcjami automatycznego asystenta parkowania (APA) i zdalnego asystenta parkowania (RPA), a także innymi ciekawymi wyzwaniami. Uczestnicy odkrywali szybkość reakcji napędu modelu LEPAS L8, precyzyjne prowadzenie oraz doskonałe zestrojenie podwozia, natomiast automatyczny asystent parkowania imponował dokładnością i płynnością, doskonale obrazując, jak „elegancka technologia" upraszcza codzienną jazdę.

Interaktywne doświadczenia dodatkowo uatrakcyjniły wydarzenie: funkcja zewnętrznego ładowania zasilała ekspresy do kawy i grille, natomiast wyzwanie dotyczące przestrzeni bagażowej zwróciło uwagę na 46 inteligentnych schowków w modelu LEPAS L8, zmieniając poznawanie produktu w pełną zabawy rywalizację.

Poza angażującymi doświadczeniami z jazdy LEPAS - marka pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii należąca do Grupy Chery - włączyła użytkowników we współtworzenie rozwiązań. Goście przekazywali swoje opinie na temat nadchodzących modeli LEPAS L4 i LEPAS L6, wspierając filozofię marki „Współtworzenie - Współdefiniowanie" zaprezentowaną podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025. Prezentowane modele - LEPAS L8, LEPAS L6 i LEPAS L4 - zostały zbudowane w oparciu o nową elegancką technologię LEPAS, która zapewnia wydajną, stabilną i energooszczędną podstawę dla eleganckiej mobilności.

Oprócz wydarzenia Fun Test Drive LEPAS zorganizował serię kluczowych aktywności podczas szczytu - w tym uroczyste otwarcie pierwszego na świecie Domu Eleganckiego Stylu Życia LEPAS, prezentację marki LEPAS i koncepcji eleganckiej technologii, obserwację testów bezpieczeństwa oraz globalny program partnerski w zakresie eleganckiego stylu życia. Wraz z wydarzeniem poświęconym robotowi AiMOGA Chery oraz wystawą „Ecosystem Exhibition", doświadczenia te wzmocniły inteligentną i skoncentrowaną na człowieku wizję ekosystemu koncernu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Elegantní technologie od značky LEPAS, definovaná vámi: Zábavná zkušební jízda LEPAS interpretuje díky společné tvorbě uživatelů nové paradigma inteligentního řízení

Elegantní technologie od značky LEPAS, definovaná vámi: Zábavná zkušební jízda LEPAS interpretuje díky společné tvorbě uživatelů nové paradigma inteligentního řízení

Ve dnech 18. až 19. října se úspěšně konala akce Zábavná zkušební jízda LEPAS, která navázala na Globální cestu elegantní jízdy (zastávka v Číně),...
Tecnología Elegante de LEPAS, definida por usted

Tecnología Elegante de LEPAS, definida por usted

Del 18 al 19 de octubre, se llevó a cabo con éxito el evento de Prueba de Conducción Divertida de LEPAS, tras la Jornada Global de Conducción...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics