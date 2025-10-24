La technologie élégante de LEPAS, définie par vous : Le Fun Test Drive de LEPAS interprète un nouveau paradigme pour la conduite intelligente grâce à la cocréation des utilisateurs

WUHU, Chine, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Les 18 et 19 octobre, l'événement LEPAS Fun Test Drive s'est déroulé avec succès, à la suite du Global Journey of Elegant Driving (China Stop) qui s'est achevé le 15 octobre. Ensemble, ces deux événements ont mis en évidence la force de LEPAS dans de multiples scénarios et ont permis aux invités de mieux comprendre son positionnement en tant que "marque préférée pour une vie élégante et mobile".

Co-Create • Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

Les médias, les KOL, les concessionnaires et les représentants des utilisateurs ont participé à diverses sessions d'expérience - notamment sur la maniabilité, le confort et le stationnement - qui combinaient avec l'aide au stationnement automatique (APA) et l'aide au stationnement à distance (RPA), ainsi que d'autres défis amusants. Les invités ont découvert la réponse rapide de la LEPAS L8, la précision de la direction et le réglage supérieur du châssis, tandis que l'aide au stationnement automatique a impressionné par sa précision et sa fluidité, illustrant la manière dont la "technologie élégante" simplifie la conduite au quotidien.

Des expériences interactives ont agrémenté l'événement : La fonction de décharge externe alimente les machines à café et les grils, tandis que le "défi de l'espace de stockage" met en évidence les 46 compartiments de stockage intelligents de la LEPAS L8, transformant l'exploration du produit en une compétition ludique.

Au-delà des expériences de conduite immersives, LEPAS, , une nouvelle marque d'énergie du groupe Chery, a impliqué les utilisateurs dans la co-création. Les invités ont donné leur avis sur les prochains modèles LEPAS L4 et LEPAS L6, soutenant ainsi la stratégie de la marque "Co-Create". • La philosophie "Co-Define" du Sommet international des utilisateurs de Chery 2025. Les modèles présentés - LEPAS L8, LEPAS L6 et LEPAS L4 - sont tous basés sur la nouvelle technologie LEPAS Elegant, qui offre une base efficace, stable et économe en énergie pour une mobilité élégante.

Outre le Fun Test Drive, LEPAS a organisé une série d'activités phares pendant le sommet, notamment l'ouverture de la première maison LEPAS Elegant Lifestyle au monde, la présentation de la marque LEPAS et le lancement de la technologie Elegant, l'observation des tests de sécurité et le programme mondial des partenaires de l'Elegant Lifestyle. Parallèlement à l'événement AiMOGA Robot de Chery et à l'exposition sur l'écosystème, ces expériences ont mis en évidence la vision d'un écosystème intelligent et centré sur l'homme du groupe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg