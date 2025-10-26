"LEPAS Elegant Technology, Defined by You": Ajang "LEPAS Fun Test Drive" Hadirkan Paradigma Baru Seputar "Intelligent Driving" Lewat Kolaborasi bersama Pengguna

Acara ini dihadiri kalangan media, KOL, agen penyalur, dan pengguna yang berpartisipasi dalam beragam sesi uji berkendara— seperti tes pengendalian mobil, kenyamanan mobil, dan parkir — dengan fitur-fitur Automatic Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA), serta berbagai tantangan seru lainnya. Para tamu merasakan respons tenaga LEPAS L8 yang cepat, sistem pengemudian yang presisi, dan konfigurasi sasis unggulan. Fitur Automatic Parking Assist juga banyak mendapat pujian berkat akurasi dan kelancaran bermanuver, membuktikan konsep "Elegant Technology" yang mampu menyederhanakan pengalaman berkendara sehari-hari.

Beragam pengalaman interaktif turut memeriahkan suasana. Dengan fitur externaldischarge, LEPAS L8 dapat menyalakan mesin kopi dan alat panggangan, sedangkan sesi "Storage Space Challenge" menyoroti 46 kompartemen pintar LEPAS L8 sehingga membuat sesi eksplorasi produk sebagai kompetisi yang menyenangkan.

Selain pengalaman berkendara yang menarik, LEPAS, merek mobil energi baru milik Chery Group, juga melibatkan pengguna dalam proses pengembangan produk. Para peserta memberikan masukan untuk pengembangan model mendatang LEPAS L4 dan LEPAS L6, sejalan dengan filosofi "Co-Create • Co-Define" yang diperkenalkan LEPAS di acara Chery International User Summit 2025. Ketiga model yang ditampilkan — LEPAS L8, L6, dan L4 — dibangun dengan platform LEPAS Elegant Technology, menawarkan performa yang efisien, stabil, serta hemat energi untuk pengalaman mobilitas yang elegan.

Selain "Fun Test Drive", LEPAS juga menggelar rangkaian kegiatan menarik di Chery International User Summit 2025, termasuk peresmian "LEPAS Elegant Lifestyle House" yang pertama di dunia, "LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch", "Safety Test Observation", serta "Global Elegant Lifestyle Partner Program". Selain sesi bertema robot AiMOGA dan Ecosystem Exhibition dari Chery Group, seluruh kegiatan ini menegaskan visi ekosistem cerdas Chery Group yang berorientasi pada manusia.

SOURCE Chery Group