- Tecnología Elegante de LEPAS, definida por usted: la prueba de conducción divertida de LEPAS interpreta un nuevo paradigma para la conducción inteligente a través de la cocreación del usuario

WUHU, China, 24 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Del 18 al 19 de octubre, se llevó a cabo con éxito el evento de Prueba de Conducción Divertida de LEPAS, tras la Jornada Global de Conducción Elegante (Parada en China), que concluyó el 15 de octubre. Ambos eventos demostraron la solidez de LEPAS en múltiples escenarios y profundizaron la comprensión de los asistentes sobre su posicionamiento como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante".

Co-Create • Co-Define: LEPAS Fun Test Drive Initiates a New Paradigm for User Co-Creation

Medios de comunicación, líderes de opinión, concesionarios y representantes de usuarios participaron en diversas sesiones de experiencias, incluyendo Manejo, Confort y Estacionamiento, que combinaron la Asistencia Automática de Estacionamiento (APA) y la Asistencia Remota de Estacionamiento (RPA), además de otros desafíos divertidos. Los invitados exploraron la rápida respuesta de potencia, la dirección precisa y la excelente puesta a punto del chasis del LEPAS L8, mientras que la Asistencia Automática de Estacionamiento impresionó con su precisión y suavidad, ejemplificando cómo la "Tecnología Elegante" simplifica la conducción diaria.

Las experiencias interactivas animaron aún más el evento: la función de descarga externa alimentó cafeteras y parrillas, mientras que un "Storage Space Challenge" destacó los 46 compartimentos de almacenamiento inteligentes del LEPAS L8, convirtiendo la exploración del producto en una competencia lúdica.

Más allá de las experiencias de conducción inmersivas, LEPAS, una nueva marca de energía del Grupo Chery, involucró a los usuarios en la co-creación. Los invitados compartieron sus comentarios sobre los próximos modelos LEPAS L4 y LEPAS L6, apoyando la filosofía "Co-Crear • Co-Definir" de la marca, presentada en la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025. Los modelos presentados (LEPAS L8, LEPAS L6 y LEPAS L4) se basan en la nueva Tecnología Elegante LEPAS, que ofrece una base eficiente, estable y de bajo consumo para una movilidad elegante.

Además de la Prueba de Conducción Divertida, LEPAS organizó una serie de actividades emblemáticas durante la cumbre, incluyendo la gran inauguración de la primera Casa LEPAS de Estilo de Vida Elegante del mundo, la Presentación de la Marca LEPAS y el Lanzamiento de Tecnología Elegante, la Observación de Pruebas de Seguridad y el Programa Global de Socios de Estilo de Vida Elegante. Junto con el evento temático sobre robots AiMOGA de Chery y la Exposición del Ecosistema, estas experiencias destacaron la visión inteligente y centrada en el ser humano del grupo para un ecosistema.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg