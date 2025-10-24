Elegantní technologie od značky LEPAS, definovaná vámi: Zábavná zkušební jízda LEPAS interpretuje díky společné tvorbě uživatelů nové paradigma inteligentního řízení

WU-CHU, Čína, 24. října 2025 /PRNewswire/ -- Ve dnech 18. až 19. října se úspěšně konala akce Zábavná zkušební jízda LEPAS, která navázala na Globální cestu elegantní jízdy (zastávka v Číně), jež skončila 15. října. Obě akce společně předvedly sílu LEPAS v různých scénářích a zvýraznily to, jak hosté chápou její postavení „preferované značky pro elegantní mobilní život".

Média, tvůrci odborného veřejného mínění, prodejci a zástupci uživatelů se zúčastnili různých zážitkových sezení – včetně ovládání, komfortu a parkování – která byla spojena s automatickým parkovacím asistentem (APA), dálkovým parkovacím asistentem (RPA) a dalšími zábavnými výzvami. Hosté si vyzkoušeli rychlou odezvu výkonu, přesné řízení a vynikající nastavení podvozku modelu LEPAS L8, zatímco automatický parkovací asistent zaujal svou přesností a plynulostí, což dokládá, jak „elegantní technologie" zjednodušuje každodenní jízdu.

Akci ještě více oživily interaktivní zážitky: funkce externího použití elektrické energie uložené v baterii vozidla napájela kávovary a grily, zatímco „výzva úložného prostoru" zdůraznila 46 chytrých úložných prostorů modelu LEPAS L8 a proměnila zkoumání produktu v hravou soutěž.

Kromě pohlcujících zážitků z jízdy zapojila LEPAS, nová energetická značka skupiny Chery Group, uživatele do společné tvorby. Hosté poskytli zpětnou vazbu k připravovaným modelům LEPAS L4 a LEPAS L6, čímž podpořili koncepci značky Společně tvořit • společně definovat z mezinárodního uživatelského summitu Chery 2025. Vystavené modely – LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4 – jsou všechny postaveny na nové elegantní technologii LEPAS, která poskytuje efektivní, stabilní a energeticky úsporný základ pro elegantní mobilitu.

Kromě Zábavné zkušební jízdy zorganizovala značka LEPAS během summitu řadu vlajkových aktivit, včetně slavnostního otevření prvního domu elegantního životního stylu LEPAS na světě, představení značky a uvedení elegantní technologie LEPAS, pozorování bezpečnostních testů a globálního programu partnerství pro elegantní životní styl. Spolu s akcí Chery na téma AiMOGA Robot a výstavou Ekosystém tyto zážitky zdůraznily vizi skupiny o inteligentním ekosystému zaměřeném na člověka.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg

