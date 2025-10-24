Tecnología LEPAS Elegant, definida por usted: LEPAS Fun Test Drive interpreta un nuevo paradigma para la conducción inteligente a través de la co-creación del usuario

WUHU, China, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 18 al 19 de octubre, el evento LEPAS Fun Test Drive se llevó a cabo con éxito, tras el Global Journey of Elegant Driving (China Stop) que concluyó el 15 de octubre. Juntos, los dos eventos mostraron la fortaleza de LEPAS en múltiples escenarios y profundizaron la comprensión de los huéspedes de su posicionamiento como la "Marca Preferida para una Vida de Movilidad Elegante".

Co-Create · Co-Define: LEPAS Fun Test Drive inicia un nuevo paradigma para la co-creación de usuarios

Los medios de comunicación, los Kol, los distribuidores y los representantes de los usuarios se unieron a una variedad de sesiones de experiencia, que incluyen Handling, Comfort y Parking, que se combinaron con Automatic Parking Assist (APA) y Remote Parking Assist (RPA), y más desafíos divertidos. Los invitados exploraron la rápida respuesta de potencia del LEPAS L8, la dirección precisa y el ajuste superior del chasis, mientras que el asistente automático de estacionamiento impresionó con su precisión y suavidad, ejemplificando cómo la "tecnología elegante" simplifica la conducción diaria.

Las experiencias interactivas animaron aún más el evento: la función de descarga externa alimentó máquinas de café y parrillas, mientras que un "Desafío de espacio de almacenamiento" destacó los 46 compartimentos de almacenamiento inteligentes del LEPAS L8, convirtiendo la exploración de productos en una competencia lúdica.

Más allá de las experiencias de conducción inmersivas, LEPAS, una nueva marca de energía bajo Chery Group, involucró a los usuarios en la co-creación. Los invitados proporcionaron comentarios sobre los próximos modelos LEPAS L4 y LEPAS L6, apoyando la filosofía "Co-Crear • Co-Definir" de la marca de la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025. Los modelos mostrados, LEPAS L8, LEPAS L6 y LEPAS L4, se basan en la nueva tecnología LEPAS Elegant, que ofrece una base eficiente, estable y de ahorro de energía para una movilidad elegante.

Además de la Fun Test Drive, LEPAS organizó una serie de actividades emblemáticas durante la cumbre, incluida la gran inauguración de la primera LEPAS Elegant Lifestyle House del mundo, el lanzamiento de LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology, la Safety Test Observation y el Global Elegant Lifestyle Partner Program. Junto con el evento temático AiMOGA Robot de Chery y la Exposición de Ecosistemas, estas experiencias destacaron la visión de ecosistema inteligente y centrada en el ser humano del grupo.

