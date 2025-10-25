Vami definovaná elegantná technológia LEPAS: zábavná testovacia jazda LEPAS stvárňuje novú paradigmu inteligentného riadenia prostredníctvom spoločnej tvorby používateľov
WUHU, Čína, 25. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Od 18. do 19. októbra sa úspešne konalo podujatie Zábavná testovacia jazda LEPAS, ktoré nasledovalo po Elegantnej jazde v rámci cesty po svete (so zastávkou v Číne), ktorá sa skončila 15. októbra. Tieto dve podujatia spoločne ukázali silné stránky spoločnosti LEPAS vo viacerých scenároch a prehĺbili chápanie hostí, čo sa týka jej pozícii ako „preferovanej značky pre elegantný mobilný život".
Médiá, kľúčoví predstavitelia verejnej mienky, predajcovia a zástupcovia používateľov sa zúčastnili rôznych zážitkových stretnutí – vrátane jazdných vlastností, pohodlia a parkovania – ktoré boli kombinované s automatickým parkovacím asistentom (APA) a diaľkovo ovládaným parkovacím asistentom (RPA) a ďalšími zábavnými výzvami. Hostia ocenili rýchlu odozvu posilňovača riadenia, presné riadenie a vynikajúce naladenie podvozku modelu LEPAS L8, zatiaľ čo automatický parkovací asistent zaujal svojou presnosťou a plynulosťou chodu, čo je príkladom toho, ako „elegantná technológia" zjednodušuje každodenné jazdenie.
Interaktívne zážitky ešte viac oživili podujatie: funkcia externého vybíjania napájala kávovary a grily, zatiaľ čo „výzva úložného priestoru" vyzdvihla 46 inteligentných úložných priehradiek modelu LEPAS L8, čím sa objavovanie produktov premenilo na hravú súťaž.
Okrem pohlcujúcich zážitkov z jazdy zapojila spoločnosť LEPAS, značka pre nové zdroje energie v rámci skupiny Chery, používateľov do spoločnej tvorby. Hostia poskytli spätnú väzbu k pripravovaným modelom LEPAS L4 a LEPAS L6, čím podporili filozofiu značky „Spoločne tvoriť, • spoločne definovať" z medzinárodného summitu používateľov Chery 2025. Prezentované modely – LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4 – sú všetky postavené na novej elegantnej technológii LEPAS, ktorá poskytuje efektívny, stabilný a energeticky úsporný základ pre elegantnú mobilitu.
Okrem zábavnej testovacej jazdy spoločnosť LEPAS počas summitu zorganizovala sériu hlavných aktivít – vrátane slávnostného otvorenia prvého domu elegantného životného štýlu LEPAS na svete, prezentácie značky LEPAS a uvedenia elegantných technológií na trh, pozorovania bezpečnostných testov a globálneho partnerského programu elegantného životného štýlu. Spolu s podujatím skupiny Chery AiMOGA s robotickou tematikou a výstave ekosystémov tieto zážitky zdôraznili víziu skupiny o inteligentnom a na človeka zameranom ekosystéme.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2803727/image.jpg
