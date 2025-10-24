LEPAS Elegant Technology, Defined by You: LEPAS Fun Test Drive Interprets a New Paradigm for Intelligent Driving via User Co-Creation

WUHU, China, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- De 18 a 19 de outubro, o evento LEPAS Fun Test Drive foi realizado com sucesso, após a Global Journey of Elegant Driving (China Stop), concluída em 15 de outubro. Juntos, os dois eventos mostraram a força da LEPAS em vários cenários e aprofundaram a compreensão dos hóspedes sobre seu posicionamento como a "Marca Preferida para uma Vida de Mobilidade Elegante".

Co-criar · Co-Definir: o Fun Test Drive da LEPAS inicia um novo paradigma para a co-criação de usuários

Mídia, KOLs, revendedores e representantes de usuários participaram de uma variedade de sessões de experiência — incluindo Manuseio, Conforto e Estacionamento — que combinadas com Assistência Automática de Estacionamento (APA) e Assistência Remota de Estacionamento (RPA) e desafios mais divertidos. Os hóspedes exploraram a resposta rápida de potência do LEPAS L8, a direção precisa e o ajuste superior do chassi, enquanto o Automatic Parking Assist impressionou com sua precisão e suavidade, exemplificando como a "Tecnologia Elegante" simplifica a condução diária.

Experiências interativas animaram ainda mais o evento: a função de descarga externa alimentou máquinas de café e churrasqueiras, enquanto um "Storage Space Challenge" destacou os 46 compartimentos de armazenamento inteligentes do LEPAS L8, transformando a exploração do produto em uma competição lúdica.

Além de experiências de condução imersivas, a LEPAS, uma nova marca de energia do Grupo Chery, engajou os usuários na cocriação. Os convidados forneceram feedback sobre os próximos modelos LEPAS L4 e LEPAS L6, apoiando a filosofia "Co-Create • Co-Define" da marca do Chery International User Summit de 2025. Os modelos apresentados — LEPAS L8, LEPAS L6 e LEPAS L4 — são todos construídos sobre a nova tecnologia elegante LEPAS, que oferece uma base eficiente, estável e de economia de energia para uma mobilidade elegante.

Além do Fun Test Drive, a LEPAS organizou uma série de atividades emblemáticas durante a cúpula — incluindo a inauguração da primeira LEPAS Elegant Lifestyle House do mundo, a Mostra da Marca LEPAS e o Lançamento de Tecnologia Elegante, a Observação de Testes de Segurança e o Programa Global de Parceiros de Estilo de Vida Elegante. Juntamente com o evento temático AiMOGA Robot da Chery e a Exposição do Ecossistema, essas experiências destacaram a visão do ecossistema inteligente e centrada no ser humano do grupo.

