450 MHz LTE: 브라질 전력망을 더 강하고 스마트하게

벨루오리존치, 브라질 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 매일 브라질 국민 수백만 명이 버튼을 누른다. 컴퓨터를 켜고 생산 기계를 가동한다. 그러면 전력은 자연스럽게 공급된다. 하지만 그 버튼 뒤에 있는 것은 훨씬 더 복잡해졌다. 수요가 변했기 때문이다. 새로운 기술, 새로운 소비 패턴, 새로운 품질 기준이 등장했다. 그리고 이렇게 새로운 환경에서도 경제적 포부를 실현하기 위한 절대적 전제 조건은 변함이 없다. 가용성과 연속성, 효율성을 갖춘 에너지가 그것이다.

브라질 전력 부문은 세계에서도 크고 복잡하기로 손에 꼽히는 시장이다. 소비자 단위만 해도 약 9000만 개나 되고 배전망도 70만 킬로미터가 넘는다. 이것은 결코 멈춰서는 안 되는 인프라다. CEMIG. 미나스제라이스 전력공사(Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG)가 디지털 전환을 추진하기로 결정한 이유도 바로 이 맥락에서다.

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산드로 베르나르데스(Sandro Bernardes) CEMIG 네트워크 및 통신 프로젝트 관리자 겸 VPI/TC는 "CEMIG는 발전, 송전, 배전 및 상업화 분야에서 사업을 영위하는 브라질 전력 회사 중에서 최대 규모로 평가받고 있다. 미나스제라이스주에서 지방자치단체 774곳에 서비스를 제공하고 있으며, 전력을 공급하는 고객도 사업권역 전체에서 900만 명이 넘는다. CEMIG는 브라질에서 최대를 다툴 만큼 방대한 전력망을 운영하며 미나스제라이스 주민들에게 양질의 전력을 제공하고 대도시에서 농촌 지역까지, 산업에서 농업 비즈니스에 이르기까지 안전한 전력을 공급한다는 사명감으로 일하고 있다. CEMIG는 이 사명을 완수하기 위해 역사상 최대 규모로 투자 계획을 실행하고 있다"고 말했다.

그러면서 "변전소 수를 두 배로 늘려 용량을 확대하고 운영을 현대화하는 것이 그 바로 그 계획이다. 그런데 이렇게 확장을 계속하는 과정에서 한 가지 한계를 확인했다. 통신 솔루션의 커버리지가 그것이었다. CEMIG는 미나스제라이스 주민들에게 더 높은 수준으로 안전성과 품질, 회복탄력성을 제공하고자 전력 시스템을 계속 확장하고 있다. CEMIG의 통신 인프라도 그에 맞춰 모든 시설에 구축될 필요가 있었다"고 덧붙였다.

이런 상황에서 CEMIG는 전략적 파트너를 모색했다. 화웨이(Huawei)가 공개 입찰 절차를 통해 선정됐다. 전력 솔루션에 대해 수립된 요건을 기술적으로 충족하는 최적의 제안을 했기 때문이다. CEMIG는 화웨이의 전력 eLTE 사설망 솔루션(Electric Power eLTE Private Network Solution)을 통해 관제센터에서 중앙 관리되는, 주 전역을 포괄하는 대용량 통신망을 운영하게 된다. CEMIG에게 이번 파트너십은 기술 그 이상의 의미가 있다. 비용 대비 효과가 최적인 효율적 자본 배분이 그것이다. 또 자산 현대화도 가능하다. 나아가 안전한 운영과 자동화에는 적절한 통신 시스템이 필수이다. 앞으로 전력 부문에서 LTE와 같은 사설망도 도입해야 한다. CEMIG는 내부 및 외부 연구를 모두 수행한 뒤 450MHz 주파수를 선택했다. 이 주파수는 3GPP 표준을 따르며 성숙한 엔드투엔드 생태계를 만들어 준다. 방대한 커버리지와 대규모 연결도 가능하다. 신뢰성도 높고 비용 대비 효율도 우수하다. 전 세계 에너지 부문에서 채택되고 있기도 하다. 또 화웨이는 전력 솔루션 분야를 선도하는 기업이다.

화웨이 전력 eLTE 사설망 솔루션과 관련해 자세한 사항은 https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g에서 확인할 수 있다.

동영상 보기:

https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898

SOURCE Huawei