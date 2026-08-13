جوائز ®Stevie تُعلن عن الفائزين بجوائز الأعمال الدولية® لعام 2026 من 78 دولة وإقليمًا

تُكرّم الدورة الـ 23 من جوائز الأعمال الدولية®، وهي إحدى أبرز مسابقات جوائز الأعمال على مستوى العالم، المؤسسات المتميزة، وكبار المسؤولين التنفيذيين، ورواد الأعمال، والفِرق من مختلف أنحاء العالم.

فيرفاكس، فيرجينيا, 13 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- تم تكريم المؤسسات وكبار المسؤولين التنفيذيين الذين حققوا إنجازات بارزة حول العالم باعتبارهم فائزين بجوائز ®Stevie الذهبية والفضية والبرونزية ضمن الدورة الـ 23 من جوائز الأعمال الدولية® (IBAs)، وهو برنامج الجوائز الدولي الشامل الوحيد للأعمال على مستوى العالم.

خضع أكثر من 3,800 ترشيح مقدَّم من مؤسسات في 78 دولة وإقليمًا للتقييم من قِبل أكثر من 210 من المتخصصين في مجال الأعمال، عملوا كمحكّمين ضمن 11 لجنة متخصصة. اختير الفائزون استنادًا إلى متوسط الدرجات الممنوحة خلال عملية التحكيم المستقلة.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

تتوفر قائمة كاملة بالفائزين بجوائز Stevie الذهبية والفضية والبرونزية لعام 2026، حسب الفئة، على موقع: iba.stevieawards.com.

المؤسسات الحاصلة على أكبر عدد من جوائز Stevie

تصدّرت Viettel قائمة الفائزين بأكبر عدد من جوائز Stevie الذهبية والفضية والبرونزية. حصلت مؤسسات Viettel حول العالم على ما مجموعه 28 جائزة، بقيادة .Viettel Cambodia Pte., Ltd وViettel Peru S.A.C.، مع ست جوائز لكل منهما. تشمل المؤسسات الأخرى التابعة لـ Viettel التي فازت بجوائز: Viettel Post Joint Stock Corporation، وViettel Burundi (Lumitel)، وViettel Solutions، وViettel Tanzania PLC (Halotel)، وViettel Global، وViettel Group، وViettel IDC، وViettel Timor.

ومن بين الفائزين الآخرين الذين حصلوا على أربع جوائز Stevie ذهبية أو أكثر:

9 جوائز Stevies ذهبية

Globe Telecoms, Inc.، مانيلا، الفلبين

7 جوائز Stevies ذهبية

Cathay United Bank، تايبيه، تايوان

LLYC، مدريد، إسبانيا

Tata Consultancy Services، مواقع متعددة

6 جوائز Stevies ذهبية

Cathay Financial Holding Co. Ltd.، تايبيه، تايوان

HALKBANK، أتاشهير، تركيا

IBM، مواقع متعددة

.Megaworld Foundation, Inc وMegaworld Lifestyle Malls، مدينة تاغويغ، الفلبين

pladis، إسطنبول، تركيا

QNB، إسطنبول، تركيا

مكتب التنمية التابع لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSARG) ومجلس صناعة البناء، هونغ كونغ

5 جوائز Stevies ذهبية

CarrefourSA، مالتيبي، تركيا

Leobit، أوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية

Miral، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

4 جوائز Stevies ذهبية

جمارك أبوظبي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Addvox، مدينة مكسيكو، المكسيك

AS Watson، ميلانو، إيطاليا، وهونغ كونغ

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.، أضنة، تركيا

Cebuana Lhuillier، مدينة ماكاتي، الفلبين

Cisco Systems، سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

George Capital Finance Solutions، سيدني، أستراليا

HeyMo® The Experience Design Company، إسطنبول، تركيا

Noguchi x، بودابست، المجر

Türkiye Sigorta، بشيكتاش، تركيا

حفل توزيع الجوائز في باريس

سيُكرَّم الفائزون خلال حفل توزيع جوائز يُقام على السجادة الحمراء يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في فندق Pullman Paris Montparnasse في باريس، فرنسا. كما سيشهد الحدث تكريم الفائزين في جوائز Stevie لأفضل جهات العمل، وجوائز Stevie للتميز التكنولوجي، وجوائز Stevie الألمانية لهذا العام. وسيُبث الحفل مباشرةً على الهواء في جميع أنحاء العالم، فيما أصبحت التذاكر متاحة للبيع الآن.

قالت Maggie Miller، رئيسة جوائز Stevie: "نهنئ جميع الفائزين في جوائز الأعمال الدولية لعام 2026 على إنجازاتهم المتميزة". "يعكس الفائزون هذا العام مستوى الابتكار والقيادة والإبداع اللافت الذي نشهده لدى المؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها حول العالم. وتضع إنجازاتهم معيارًا رفيعًا للتميز، ونتطلع إلى الاحتفاء بإنجازاتهم على المسرح في باريس خلال أكتوبر المقبل".

تُقدَّم جوائز الأعمال الدولية من قِبل منظمة جوائز Stevie، التي تنتج تسعة من أبرز برامج جوائز الأعمال في العالم، بما في ذلك جوائز الأعمال الأمريكية® وجوائز Stevie للنساء في مجال الأعمال.

نبذة عن جوائز الأعمال الدولية

تمثل جوائز الأعمال الدولية® أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم. ويحق لجميع المؤسسات حول العالم — سواء كانت عامة أو خاصة، ربحية أو غير ربحية، كبيرة أو صغيرة — تقديم ترشيحات للمشاركة.

تُعرف هذه الجوائز باسم "جوائز Stevies الدولية" (IBAs)، وتكرّم الإنجازات ضمن أكثر من 200 فئة للجوائز تغطي مختلف جوانب بيئة العمل. وتكرّم الفئات المؤسسات، وكبار المسؤولين التنفيذيين، ورواد الأعمال، والفِرق، والمنتجات والخدمات، والتكنولوجيا، وابتكارات الذكاء الاصطناعي والتحول، والتسويق، والعلاقات العامة، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات، والفعاليات، والمنشورات، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والاستدامة، والريادة الفكرية، وابتكارات القطاع العام والحكومة، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى.

كما تتضمن جوائز الأعمال الدولية (IBAs) أيضًا لعام 2026 فئات مخصصة للتميّز في ابتكار وتحول الذكاء الاصطناعي وابتكار القطاع العام والحكومة، بما يعكس المشهد المتطور للأعمال العالمية.

سيُفتح باب تقديم الترشيحات لنسخة عام 2027 من جوائز الأعمال الدولية (IBAs) اعتبارًا من فبراير.

نبذة عن جوائز Stevie

منذ عام 2002، تُعد جوائز Stevie من بين أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم، إذ تكرّم الإنجازات المتميزة في بيئات العمل حول العالم. واشتُق اسم "Stevie" من الكلمة اليونانية stephanos، التي تعني "المُتوَّج".

وتشمل جوائز Stevie تسعة برامج لجوائز الأعمال:

جوائز Stevie لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

جوائز Stevie الألمانية

جوائز Stevie لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جوائز الأعمال الأمريكية®

جوائز الأعمال الدولية®

جوائز Stevie لأفضل جهات العمل

جوائز Stevie للمرأة في قطاع الأعمال

جوائز Stevie للتميّز في التكنولوجيا

جوائز Stevie للمبيعات وخدمة العملاء

تستقبل جوائز Stevie سنويًا أكثر من 12,000 ترشيح من مؤسسات في أكثر من 70 دولة وإقليمًا، لتكريم المؤسسات بمختلف أحجامها والمهنيين الذين يقفون وراء نجاحها.

اعرف المزيد على: www.StevieAwards.com.

للتواصل الإعلامي:

Nina Moore

8389 547 703 1+

[email protected]