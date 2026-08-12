Les Stevie® Awards dévoilent les lauréats des International Business Awards® 2026, originaires de 78 pays et territoires

La 23e édition des International Business Awards®, le plus prestigieux concours mondial récompensant les entreprises, met à l'honneur de remarquables organisations, dirigeants, entrepreneurs et équipes dans le monde entier.

FAIRFAX, Virginie, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Des organisations et des cadres très performants du monde entier ont été récompensés par des Stevie® Awards d'or, d'argent et de bronze dans le cadre de la 23e édition annuelle des International Business Awards® (IBA), le seul programme international de récompenses commerciales au monde.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Plus de 3 800 candidatures émanant d'organisations de 78 pays et territoires ont été évaluées par plus de 210 professionnels du monde des affaires siégeant en tant que juges répartis dans 11 comités spécialisés. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction des notes moyennes attribuées au cours du processus d'évaluation indépendant.

La liste complète des lauréats des Stevie Awards 2026 (or, argent et bronze) par catégorie peut être consultée sur iba.stevieawards.com.

Organisations ayant remporté le plus grand nombre de Stevie Awards

Viettel est le grand vainqueur des Stevie Awards d'or, d'argent et de bronze. Les filiales de Viettel à travers le monde ont remporté un total de 28 prix, Viettel Cambodia Pte., Ltd. et Viettel Peru S.A.C. arrivant en tête avec six prix chacune. Parmi les autres entités de Viettel récompensées figurent Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC et Viettel Timor.

Les autres lauréats ayant remporté au moins quatre Stevie Awards d'or, incluent :

9 Stevies d'or

Globe Telecoms, Inc., Manille, Philippines

7 Stevies d'or

Cathay United Bank, Taipei, Taïwan

LLYC, Madrid, Espagne

Tata Consultancy Services, divers sites

6 Stevies d'or

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taïwan

HALKBANK, Atasehir, Turquie

IBM, divers sites

Megaworld Foundation, Inc. et Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Philippines

pladis, Istanbul, Turquie

QNB, Istanbul, Turquie

Le Bureau du développement de l'Administration régionale spéciale de Hong Kong et le Conseil de l'industrie de la construction, Hong Kong

5 Stevies d'or

CarrefourSA, Maltepe, Turquie

Leobit, Austin, Texas, États-Unis

Miral, Abou Dhabi, Émirats arabes unis

4 Stevies d'or

Douanes d'Abu Dhabi, Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Addvox, Mexico, Mexique

AS Watson, Milan, Italie et Hong Kong

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turquie

Cebuana Lhuillier, Makati City, Philippines

Cisco Systems, San José, Californie, États-Unis

George Capital Finance Solutions, Sydney, Australie

HeyMo® The Experience Design Company, Istanbul, Turquie

Noguchi x, Budapest, Hongrie

Türkiye Sigorta, Beşiktaş, Turquie

Cérémonie de remise des prix à Paris

Les lauréats seront honorés lors d'une cérémonie de remise des prix avec tapis rouge qui aura lieu le mercredi 28 octobre 2026 au Pullman Paris Montparnasse, à Paris, en France. Cet événement sera également l'occasion de récompenser les lauréats des Stevie Awards « Great Employers » de cette année, des Stevie Awards « Technology Excellence » et des German Stevie Awards. La cérémonie sera retransmise en direct dans le monde entier et les billets sont désormais en vente.

« Nous félicitons tous les lauréats des International Business Awards 2026 pour leurs réalisations exceptionnelles », a déclaré Maggie Miller, présidente des Stevie Awards. « Les lauréats de cette année représentent l'innovation, le leadership et la créativité remarquables que l'on observe au sein d'organisations de toutes tailles et de tous secteurs à travers le monde. Leurs réalisations sont des références en matière d'excellence et nous avons hâte de célébrer leurs succès sur scène à Paris en octobre prochain. »

Les International Business Awards sont décernés par l'organisation Stevie Awards, qui organise neuf des plus grands programmes de récompenses professionnelles au monde, notamment les American Business Awards® et les Stevie Awards for Women in Business.

À propos des International Business Stewards

Les International Business Awards® sont le principal programme mondial de récompenses pour les entreprises. Toutes les organisations du monde entier — publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, grandes ou petites — peuvent présenter des candidatures.

Surnommés les « Stevies internationaux », les IBA récompensent les réalisations dans plus de 200 catégories de prix couvrant tous les aspects du monde du travail. Les catégories récompensent notamment les organisations, les dirigeants, les entrepreneurs, les équipes, les produits et services, la technologie, l'innovation et la transformation en matière d'IA, le marketing, les relations publiques, le service client, les ressources humaines, les sites web, les applications, les événements, les publications, les vidéos, les podcasts, le développement durable, le leadership éclairé, ainsi que l'innovation dans le secteur public et au sein des administrations, parmi bien d'autres.

Les IBA 2026 proposent également des catégories spécifiques récompensant l'excellence dans les domaines de l'innovation et de la transformation liées à l'IA, ainsi que l'innovation dans le secteur public et les administrations, reflétant ainsi l'évolution du paysage des affaires à l'échelle mondiale.

Les candidatures pour l'édition 2027 des IBAs seront acceptées à partir du mois de février.

À propos des Stevie Awards

Depuis 2002, les Stevie Awards comptent parmi les plus prestigieux programmes de récompenses professionnelles au monde, mettant à l'honneur les réalisations exceptionnelles dans le monde du travail à l'échelle internationale. Le prénom « Stevie » vient du mot grec stephanos, qui signifie « couronné ».

Les Stevie Awards regroupent neuf programmes de récompenses dans le domaine des affaires :

Stevie Awards de la région Asie-Pacifique

Stevie Awards allemands

Stevie Awards pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Les American Business Awards®

Les International Business Awards®

Stevie Awards récompensant les meilleurs employeurs

Stevie Awards récompensant les femmes d'affaires

Stevie Awards pour l'excellence technologique

Stevie Awards dans les domaines de la vente et du service client

Chaque année, les Stevie Awards suscitent plus de 12 000 candidatures émanant d'organisations issues de plus de 70 pays et territoires et récompensent des organisations de toutes tailles ainsi que les professionnels à l'origine de leur succès.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.StevieAwards.com.

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