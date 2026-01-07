حصول الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، جنسن هوانغ، على وسام الشرف من IEEE لعام 2026، أرفع تكريم في مجال التكنولوجيا

بيسكاتاواي، نيوجيرسي، 6 يناير 2026 /PRNewswire/ -- يعلن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وهو أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم تضم أكثر من 500,000 عضو حول العالم وتكرس جهودها لتعزيز التكنولوجيا لخدمة الإنسانية، بكل فخر اختيار جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، فائزًا بوسام الشرف من IEEE لعام 2026 (IEEE Medal of Honor)، وهو أعلى تكريم تمنحه المنظمة، إضافةً إلى جائزته المالية البالغة مليوني دولار أمريكي.

ويأتي تكريم هوانغ تقديرًا لمسيرة حافلة من القيادة التي تتسم ببُعد النظر والعمل الريادي في مجال الحوسبة المُسرَّعة، وهو ما دفع شركة NVIDIA إلى صدارة الابتكار التكنولوجي. وينضم هذا التكريم إلى الأوسمة الأخرى التي حصل عليها هوانغ مؤخرًا، بما في ذلك جائزة الملكة إليزابيث للهندسة، ولقب "شخصية العام" من Financial Times وTIME Magazine، وزمالة البروفيسور ستيفن هوكينغ. وتحت قيادته، ابتكرت NVIDIA، التي أصبحت أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار في أكتوبر 2025، أول وحدة معالجة الرسومات (GPU) في عام 1999، في إنجاز أحدث تحولًا جذريًا في عالم الحوسبة، ومهّد لتحقيق تقدمات واسعة في مجالات الطب والهندسة والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة والتصنيع وغيرها. وقد أرست رؤية هوانغ الاستشرافية في مجال الحوسبة المُسرَّعة الأساس لتقنيات الذكاء الاصطناعي الراهنة وللثورة الصناعية الحديثة.

وقالت ماري إلين راندال، رئيسة IEEE: «يمثل وسام الشرف من IEEE قمة الإنجاز المهني. لقد ساهمت إسهامات جنسن هوانغ في دفع حدود التكنولوجيا، وأتاحت ابتكارات قد يفوق أثرها ما يمكن تخيله اليوم. وتفخر IEEE بتكريم عمل لا يعرّف التميز في مجالنا فحسب، بل يلهم الجيل القادم من المهندسين والتقنيين».

تأسس وسام الشرف من IEEE في عام 1917، ويُمنح للأفراد الذين تركت إسهاماتهم أثرًا عميقًا في تشكيل التكنولوجيا والهندسة. ويتميّز الحاصلون عليه بجرأة الرؤية نحو الجديد والثوري، وبقدرتهم على توسيع حدود الممكن. كما تلهم إنجازاتهم مهندسي وتقنيي اليوم لجعل العالم أكثر ابتكارًا وأفضل للحياة. ويحوّل هؤلاء الرواد الأفكار الجذرية إلى واقع يغيّر العالم، ويعيد تشكيل أساليب عيشنا وعملنا وتواصلنا. وينضم هوانغ إلى نخبة مرموقة من الحائزين على وسام الشرف الذين أسهمت أعمالهم في تغيير الحياة الحديثة، بمن فيهم Vinton G. Cerf وRobert Kahn (بنية الإنترنت)، وBradford W. Parkinson (نظام تحديد المواقع العالمي GPS)، وMorris Chang (أشباه الموصلات).

وتدعم منصة NVIDIA للحوسبة المُسرَّعة مختلف الصناعات، بدءًا من تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، وصولًا إلى بناء مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الرائدة عالميًا. وقد أسهم التزام هوانغ بالابتكار وقدرته على استشراف اتجاهات القطاع قبل عقود في بناء بنية تحتية تمكّن التقنيين حول العالم، وتؤثر في حياة الملايين يوميًا.

وقال هوانغ: «إن الحصول على وسام الشرف من IEEE شرف كبير يبعث على التواضع. ويعكس هذا التكريم حصيلة عمل آلاف المهندسين والباحثين في NVIDIA. فمن اختراع وحدة معالجة الرسومات (GPU) إلى محركات مصانع الذكاء الاصطناعي الحديثة، ساعدنا في إشعال ثورة صناعية جديدة. وتعود هذه الجائزة إلى المجتمع بأكمله الذي بنى منظومة CUDA، ودفع بالحوسبة إلى ما وراء قانون مور، ويواصل توسيع آفاق الذكاء الاصطناعي. معًا، نبني مستقبلًا مذهلًا لكوكبنا».

وللعام الثاني على التوالي، يتضمن وسام الشرف من IEEE جائزة مالية بقيمة مليوني دولار أمريكي، بما يؤكد مكانة هذه الجائزة بوصفها واحدة من أبرز وأهم التكريمات في مجال التكنولوجيا عالميًا، ويبرز في الوقت نفسه الدور الجوهري للهندسة والعلوم في التصدي للتحديات العالمية ودفع عجلة التقدم.

