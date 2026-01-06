Jensen Huang, directeur général de NVIDIA, reçoit la médaille d'honneur 2026 de l'IEEE, la distinction la plus prestigieuse dans le domaine de la technologie

PISCATAWAY, New Jersey, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- L' IEEE , la plus grande organisation professionnelle technique du monde, qui se consacre avec ses plus de 500 000 membres à faire avancer la technologie pour le bénéfice de l'humanité, se réjouit d'annoncer que sa plus haute récompense, la médaille d'honneur 2026 de l'IEEE, ainsi que le prix de 2 millions de dollars qui l'accompagne ont été attribués à Jensen Huang, fondateur et directeur général de NVIDIA.

Jensen Huang est ainsi honoré pour son leadership visionnaire et son travail de pionnier relatif au calcul accéléré, qui a propulsé NVIDIA à la pointe de l'innovation technologique. Cette distinction s'ajoute aux autres récompenses qui lui ont récemment été décernées, notamment le prix de la Reine Elizabeth pour les sciences de l'ingénieur, le titre de personnalité de l'année attribué par le Financial Times et TIME Magazine, ainsi que la bourse du professeur Stephen Hawking. C'est sous sa direction que NVIDIA, devenue en octobre 2025 la première entreprise à dépasser les 5 billions de dollars de capitalisation boursière, a inventé en 1999 le premier processeur graphique : une avancée qui a révolutionné l'informatique et ouvert la voie à d'immenses progrès dans les domaines de la médecine, de l'ingénierie, de la robotique, des véhicules autonomes, de la fabrication et bien d'autres encore. La clairvoyance de Jensen Huang en matière de calcul accéléré a jeté les bases des technologies d'IA et de la révolution industrielle d'aujourd'hui.

« La médaille d'honneur de l'IEEE représente le sommet de la réussite professionnelle », a déclaré Mary Ellen Randall, présidente de l'IEEE. « Les contributions de Jensen Huang ont repoussé les frontières de la technologie et permis des innovations dont l'impact reste à imaginer. L'IEEE est fière de saluer des travaux qui non seulement définissent l'excellence dans notre domaine, mais vont aussi inspirer la prochaine génération d'ingénieurs et de technologues. »

Créée en 1917, la médaille d'honneur de l'IEEE est décernée aux personnes dont les contributions ont profondément marqué la technologie et l'ingénierie. Ses lauréats conçoivent avec audace des nouveautés révolutionnaires qui font reculer les limites du possible. Leurs réalisations inspirent les technologues d'aujourd'hui à rendre le monde plus innovant et meilleur. Ces pionniers transforment des idées radicales en réalités capables de changer le monde en repensant notre façon de vivre, de travailler et d'interagir. Jensen Huang rejoint une éminente lignée de lauréats de la médaille d'honneur dont les travaux ont transformé la vie moderne, notamment Vinton G. Cerf et Robert Kahn (architecture de l'internet), Bradford W. Parkinson (GPS) et Morris Chang (semi-conducteurs).

La plateforme de calcul accéléré de NVIDIA alimente tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse d'activer des modèles d'IA générative comme ChatGPT ou de construire les principaux centres de données et usines d'IA mondiaux. L'engagement de Jensen Huang en faveur de l'innovation et sa capacité à anticiper les tendances de l'industrie à l'échelle de plusieurs décennies ont permis de créer une infrastructure qui donne aux technologues du monde entier les moyens d'agir et qui a un impact sur des millions de vies au quotidien.

« Recevoir la médaille d'honneur de l'IEEE est une grande leçon d'humilité. Cette reconnaissance est celle de tout le travail des milliers d'ingénieurs et de chercheurs de NVIDIA », a commenté M. Huang. « De l'invention du processeur graphique aux moteurs des usines d'IA modernes, nous sommes à l'origine de la nouvelle révolution industrielle. Ce prix appartient à l'ensemble de la communauté qui a créé l'écosystème CUDA, fait dépasser la loi de Moore à l'informatique et continue de repousser les limites de l'intelligence artificielle. Ensemble, nous construisons un avenir formidable pour notre planète. »

La médaille d'honneur de l'IEEE est assortie pour la deuxième année consécutive d'une dotation de 2 millions de dollars, qui souligne à la fois la stature de ce prix parmi les distinctions les plus significatives dans le domaine de la technologie au niveau mondial, ainsi que le rôle fondamental de l'ingénierie et de la science pour relever les défis mondiaux et faire progresser le monde.

À propos de l'IEEE

