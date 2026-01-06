Generálny riaditeľ NVIDIA Jensen Huang získava čestnú medailu IEEE 2026, najprestížnejšie uznanie v oblasti technológií

IEEE

Jan 06, 2026, 17:35 ET

PISCATAWAY, N.J., 6. január 2026 /PRNewswire/ – IEEE, najväčšia svetová technická profesionálna organizácia s viac ako 500 000 členmi, ktorá sa venuje rozvoju technológií pre ľudstvo, s hrdosťou oznamuje, že Jensen Huang, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti NVIDIA, bol vyhlásený za držiteľa čestnej medaily IEEE 2026, najvyššieho uznania organizácie, a sprievodnej ceny vo výške 2 milióny dolárov.

Huang je ocenený za celoživotné vizionárske líderstvo a priekopnícku prácu v oblasti zrýchlených výpočtov, ktorá posunula spoločnosť NVIDIA do popredia technologických inovácií. Toto ocenenie sa pripája k ďalším Huangovým nedávnym oceneniam vrátane Ceny kráľovnej Alžbety za inžinierstvo, Osobnosti roka od Financial Times a TIME Magazine, ako aj štipendia profesora Stephena Hawkinga. Pod jeho vedením spoločnosť NVIDIA – ktorá sa v októbri 2025 stala prvou spoločnosťou s trhovou kapitalizáciou nad 5 biliónov dolárov – v roku 1999 vynašla prvú grafickú procesorovú jednotku (GPU). Tento prielom spôsobil revolúciu vo výpočtovej technike a umožnil pokrok v medicíne, inžinierstve, robotike, autonómnych vozidlách, výrobe a ďalších oblastiach. Huangova predvídavosť v oblasti zrýchlených výpočtov položila základy dnešných technológií umelej inteligencie a priemyselnej revolúcie.

„Čestná medaila IEEE predstavuje vrchol kariérneho úspechu," povedala Mary Ellen Randall, prezidentka IEEE. „Prínos Jensena Huanga posunul hranice technológií a umožnil inovácie, ktorých dopad si môžeme ešte len predstavovať. IEEE s hrdosťou oceňuje prácu, ktorá nielen definuje excelentnosť v našom odbore, ale aj inšpiruje ďalšiu generáciu inžinierov a technológov."

Čestná medaila IEEE, založená v roku 1917, sa udeľuje jednotlivcom, ktorých prínosy hlboko ovplyvnili technológie a inžinierstvo. Jej držitelia s odvahou predstavujú nové a revolučné, pričom posúvajú hranice možného. Ich úspechy inšpirujú dnešných technológov k tomu, aby sa svet stal inovatívnejším a lepším miestom. Títo priekopníci premieňajú radikálne myšlienky na realitu, ktorá mení svet a pretvára spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Huang sa pripája k významnej skupine laureátov čestnej medaily, ktorých práca zmenila moderný život, vrátane Vintona G. Cerfa a Roberta Kahna (internetová architektúra), Bradforda W. Parkinsona (GPS) a Morrisa Changa (polovodiče).

Platforma pre zrýchlené výpočty od spoločnosti NVIDIA poháňa každé odvetvie, od podpory generatívnych modelov AI, ako je ChatGPT, až po budovanie popredných svetových tovární a dátových centier AI. Huangovo odhodlanie inovovať, spolu so schopnosťou fungovať o desaťročia pred trendmi v odvetví vytvorili infraštruktúru, ktorá podporuje technológov po celom svete a denne ovplyvňuje milióny životov.

„Čestnú medailu IEEE prijímam s hlbokou pokorou. Toto uznanie odráža celoživotnú prácu tisícov inžinierov a výskumníkov v spoločnosti NVIDIA," povedal Huang. „Od vynálezu grafického procesora (GPU) až po motory moderných tovární s AI sme pomohli naštartovať novú priemyselnú revolúciu. Toto ocenenie patrí celej komunite, ktorá vybudovala ekosystém CUDA, pokročilú výpočtovú techniku za hranicami Moorovho zákona a naďalej posúva hranice umelej inteligencie. Spoločne budujeme úžasnú budúcnosť pre našu planétu."

Už druhý rok po sebe zahŕňa čestná medaily IEEE cenu vo výške 2 milióny USD, čo zdôrazňuje postavenie tohto ocenenia ako jedného z najvýznamnejších uznaní v oblasti technológií na svete, ako aj neoddeliteľnú povahu inžinierstva a vedy pri riešení globálnych výziev a posúvaní sveta vpred.

O organizácii IEEE

IEEE je najväčšia svetová technická profesijná organizácia a verejná charita organizácia, ktorá sa venuje rozvoju technológií v prospech ľudstva. Prostredníctvom svojich vysoko citovaných publikácií, konferencií, technologických štandardov, odborných a vzdelávacích aktivít je IEEE dôveryhodným hlasom v širokej škále oblastí od leteckých systémov, počítačov a telekomunikácií až po biomedicínske inžinierstvo, elektrickú energiu a spotrebnú elektroniku. Viac informácií nájdete na stránke https://www.ieee.org.

