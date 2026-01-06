CEO NVIDIA Jensen Huang Mendapatkan IEEE Medal of Honor 2026, Penghargaan Paling Bergengsi di Bidang Teknologi

PISCATAWAY, N.J., 7 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- IEEE adalah organisasi profesional teknik terbesar di dunia dengan lebih dari 500.000 anggota global dan berkomitmen untuk memajukan teknologi bagi kemanusiaan. Dengan bangga, IEEE mengumumkan bahwa Jensen Huang, Pendiri dan CEO NVIDIA, terpilih sebagai penerima IEEE Medal of Honor 2026 dan hadiah senilai $2 juta. IEEE Medal of Honor adalah penghargaan tertinggi dari IEEE.

Huang mendapatkan penghargaan atas kepemimpinan visioner seumur hidup dan karya perintisnya di bidang accelerated computing, yang telah menjadikan NVIDIA terdepan dalam inovasi teknologi. IEEE Medal of Honor 2026 melengkapi deretan penghargaan yang diraih Huang belum lama ini, antara lain Queen Elizabeth Prize for Engineering, Person of the Year dari Financial Times dan TIME Magazine, dan Profesor Stephen Hawking Fellowship. NVIDIA adalah perusahaan pertama dengan kapitalisasi pasar sebesar $5 triliun pada bulan Oktober 2025. Di bawah bimbingan Huang, NVIDIA menemukan Graphics Processing Unit (GPU) pertama pada tahun 1999. Terobosan ini merevolusi komputasi dan menciptakan kemajuan di bidang kedokteran, rekayasa, robotika, kendaraan otonom, manufaktur, dan lain-lain. Visi Huang dalam hal accelerated computing meletakkan dasar bagi teknologi AI dan revolusi industri saat ini.

"IEEE Medal of Honor adalah puncak pencapaian karier," kata Mary Ellen Randall, Presiden IEEE. "Kontribusi Jensen Huang telah memajukan batas-batas teknologi dan memungkinkan inovasi yang dampaknya tak terbayangkan sebelumnya. IEEE sangat bangga memberikan penghargaan pada karya yang mendefinisikan keunggulan di bidang kita sekaligus menginspirasi generasi baru insinyur dan ahli teknologi."

IEEE Medal of Honor diluncurkan pada tahun 1917 dan diberikan kepada mereka yang kontribusinya berdampak besar dalam membentuk teknologi dan rekayasa. Para penerimanya memiliki visi yang berani terhadap berbagai hal baru yang revolusioner dan mendobrak batas-batas kemungkinan. Pencapaian mereka menginspirasi ahli teknologi zaman sekarang untuk menjadikan dunia ini lebih inovatif dan lebih baik. Para perintis tersebut mewujudkan berbagai ide radikal menjadi realita yang mengubah dunia dan mentransformasi cara kita hidup, bekerja, dan terhubung. Huang termasuk dalam kelompok terhormat yang menerima Medal of Honor karena karya mereka telah mengubah kehidupan modern. Antara lain adalah Vinton G. Cerf dan Robert Kahn (Arsitektur Internet), Bradford W. Parkinson (GPS), dan Morris Chang (semikonduktor).

Platform accelerated computing milik NVIDIA mendukung setiap industri, mulai dari mewujudkan model-model AI generatif seperti ChatGPT hingga membangun pabrik AI maupun pusat data terkemuka di dunia. Komitmen Huang terhadap inovasi dan kemampuan pengoperasiannya yang puluhan tahun lebih cepat dibanding tren-tren industri telah menciptakan infrastruktur yang mendukung ahli teknologi di seluruh dunia dan berdampak pada jutaan orang setiap hari.

"Saya sangat bersyukur menerima IEEE Medal of Honor. Pengakuan ini mencerminkan hasil kerja keras ribuan insinyur dan peneliti di NVIDIA," kata Huang. "Mulai dari penemuan GPU hingga mesin pabrik AI modern, kami telah membantu memicu revolusi baru dalam industri. Penghargaan ini adalah milik seluruh komunitas yang membangun ekosistem CUDA, komputasi canggih yang melampaui Hukum Moore, dan yang terus mendorong batas-batas kecerdasan buatan. Bersama-sama, kita membangun masa depan yang luar biasa bagi bumi ini."

Selama dua tahun berturut-turut, IEEE Medal of Honor memberikan hadiah senilai $2 juta. Hal ini menegaskan bahwa IEEE Medal of Honor adalah salah satu penghargaan terpenting di bidang teknologi di seluruh dunia, dan rekayasa maupun ilmu pengetahuan adalah bagian tak terpisahkan untuk mengatasi berbagai tantangan global dan memajukan dunia.

