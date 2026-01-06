El consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, recibió la Medalla de Honor IEEE 2026, el reconocimiento más prestigioso de la tecnología

PISCATAWAY, N.J., 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- IEEE , la organización profesional técnica más grande del mundo, con más de 500.000 miembros en todo el mundo, dedicada a promover la tecnología para la humanidad, anuncia con orgullo que Jensen Huang, fundador y consejero delegado de NVIDIA, ha sido nombrado destinatario de la Medalla de Honor IEEE 2026, el máximo galardón de la organización, y el premio correspondiente de 2 millones de dólares.

Huang recibe reconocimiento por su trayectoria de liderazgo visionario y trabajo pionero en computación acelerada, que ha impulsado a NVIDIA a la vanguardia de la innovación tecnológica. Esto se suma a otros galardones recientes de Huang, como el Premio Reina Isabel de Ingeniería, el reconocimiento a la Persona del Año del Financial Times y la revista TIME, y la Beca del Profesor Stephen Hawking. Bajo su dirección, NVIDIA, que se convirtió en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares en capitalización bursátil en octubre de 2025, inventó la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU) en 1999, un hito que revolucionó la informática y permitió avances en medicina, ingeniería, robótica, vehículos autónomos, fabricación y más. La visión de futuro de Huang en computación acelerada sentó las bases de las tecnologías de IA y la revolución industrial actuales.

"La Medalla de Honor del IEEE representa la cumbre de la trayectoria profesional", declaró Mary Ellen Randall, presidenta del IEEE. "Las contribuciones de Jensen Huang han impulsado las fronteras de la tecnología y propiciado innovaciones cuyo impacto es inimaginable. El IEEE se enorgullece de reconocer el trabajo que no solo define la excelencia en nuestro campo, sino que también inspira a la próxima generación de ingenieros y tecnólogos".

Establecida en 1917, la Medalla de Honor del IEEE se otorga a personas cuyas contribuciones han influido profundamente en la tecnología y la ingeniería. Sus galardonados visualizan con audacia lo nuevo y revolucionario, y amplían los límites de lo posible. Sus logros inspiran a los tecnólogos de hoy a hacer del mundo un lugar más innovador y mejor. Estos pioneros transforman ideas radicales en realidades transformadoras que transforman nuestra forma de vivir, trabajar y conectar. Huang se une a una distinguida generación de galardonados con la Medalla de Honor cuyo trabajo ha transformado la vida moderna, entre ellos Vinton G. Cerf y Robert Kahn (arquitectura de Internet), Bradford W. Parkinson (GPS) y Morris Chang (semiconductores).

La plataforma de computación acelerada de NVIDIA impulsa todas las industrias, desde la habilitación de modelos de IA generativos como ChatGPT hasta el desarrollo de las fábricas y centros de datos de IA líderes en el mundo. El compromiso de Huang con la innovación y su capacidad para operar décadas por delante de las tendencias del sector han creado una infraestructura que empodera a tecnólogos de todo el mundo e impacta millones de vidas a diario.

"Recibir la Medalla de Honor del IEEE es un gran honor. Este reconocimiento refleja la labor de toda una vida de miles de ingenieros e investigadores de NVIDIA", explicó Huang. "Desde la invención de la GPU hasta los motores de las fábricas de IA modernas, hemos contribuido a impulsar una nueva revolución industrial. Este premio pertenece a toda la comunidad que creó el ecosistema CUDA, la computación avanzada más allá de la Ley de Moore, y que continúa expandiendo las fronteras de la inteligencia artificial. Juntos, estamos construyendo un futuro increíble para nuestro planeta".

Por segundo año consecutivo, la Medalla de Honor del IEEE incluye un premio de 2 millones de dólares, lo que subraya tanto la estatura del premio como uno de los reconocimientos más importantes en tecnología a nivel mundial, como la naturaleza integral de la ingeniería y la ciencia para abordar los desafíos globales y hacer avanzar al mundo.

