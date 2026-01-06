Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг удостоен Почетной медали IEEE 2026 года, самой престижной награды в области технологий

ПИСКАТАУЭЙ, штат Нью-Джерси, 7 января 2026 г. /PRNewswire/ -- IEEE , крупнейшая в мире техническая профессиональная организация, насчитывающая более 500 000 членов и занимающаяся развитием технологий для человечества, с гордостью объявляет, что Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор компании NVIDIA, удостоен Почетной медали IEEE 2026 года, высшей награды организации, и сопутствующей премии в размере 2 млн долларов США.

Г-н Хуанг получил награду за дальновидное руководство и новаторскую работу на протяжении всей жизни в области ускоренных вычислений, которая вывела компанию NVIDIA в лидеры технологических инноваций. Эта награда пополнит список других недавних наград г-на Хуанга, включающий Премию королевы Елизаветы в области инженерного дела, звание человека года от Financial Times и журнала TIME Magazine, а также стипендию им. профессора Стивена Хокинга. Под его руководством компания NVIDIA, которая первой превысила рыночную капитализацию 5 трлн долларов США в октябре 2025 года, изобрела в 1999 году первый графический процессор (GPU), который произвел революцию в области вычислений и обеспечил возможность достижений в сфере медицины, конструирования, робототехники, автономных транспортных средств, производства и многих других. Дальновидность г-на Хуана в области ускоренных вычислений заложила основу для современных технологий ИИ и индустриальной революции.

«Почетная медаль IEEE представляет собой вершину карьерных достижений, — сказала Мэри Эллен Рэндалл (Mary Ellen Randall), президент IEEE. — Вклад Дженсена Хуана расширил границы технологий и позволил создать инновации, влияние которых еще полностью не раскрыто. IEEE с гордостью вручает награду за работу, которая не только определяет превосходство в нашей области, но и вдохновляет новое поколение инженеров и специалистов по технологиям».

Учрежденная в 1917 году Почетная медаль IEEE присуждается лицам, чей вклад оказал глубочайшее влияние на технологии и инженерные науки. Лауреаты этой награды обладают смелым взглядом на новые и революционные технологии и расширяют границы возможного. Их достижения вдохновляют современных специалистов по технологиям делать мир более инновационным и улучшать условия жизни. Эти первопроходцы превращают радикальные идеи в меняющие мир реалии, которые преобразуют то, как мы живем, работаем и общаемся. Г-н Хуанг присоединяется к ряду выдающихся лауреатов Почетной медали, чья работа изменила современную жизнь, включая Винтона Г. Серфа (Vinton G. Cerf) и Роберта Кана (Robert Kahn) (архитектура Интернета), Брэдфорда У. Паркинсона (Bradford W. Parkinson) (GPS) и Морриса Чанга (Morris Chang) (полупроводники).

Платформа ускоренных вычислений NVIDIA обеспечивает поддержку каждой отрасли, от работы генеративных моделей ИИ, таких как ChatGPT, до создания ведущих мировых фабрик ИИ и центров обработки данных. Приверженность г-на Хуана инновациям и его способность на десятилетия опережать отраслевые тенденции позволили создать инфраструктуру, которая расширяет возможности специалистов по технологиям во всем мире и влияет на повседневную жизнь миллионов людей.

«Получение Почетной медали IEEE вызывает чувство глубокого смирения. Это признание работы тысяч инженеров и исследователей компании NVIDIA на протяжении жизни, — сказал г-н Хуан. — От изобретения графического процессора до вычислительных модулей, обеспечивающих работу современных фабрик ИИ, мы помогли запустить новую индустриальную революцию. Эта награда принадлежит всему сообществу, которое построило экосистему CUDA, обеспечило развитие вычислений, превзошедшее границы закона Мура, и продолжает расширять границы возможностей искусственного интеллекта. Вместе мы строим невероятное будущее для нашей планеты».

Второй год подряд Медаль почета IEEE сопровождается премией в размере 2 млн долларов США, что подчеркивает не только статус награды как одного из самых значительных признаний достижений в области технологий во всем мире, но и неотъемлемый характер инженерного дела и науки в решении глобальных проблем и прогрессивном развитии мира.

IEEE — это крупнейшая в мире техническая профессиональная организация, а также общественная некоммерческая организация, занимающаяся продвижением технологий на благо человечества. Благодаря своим часто цитируемым публикациям, конференциям, технологическим стандартам, а также профессиональной и образовательной деятельности, организация IEEE является надежным голосом в широком спектре областей — от аэрокосмических систем, компьютеров и телекоммуникаций до биомедицинской техники, электроэнергетики и бытовой электроники. Подробнее смотрите на веб-сайте https://www.ieee.org .

