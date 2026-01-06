Dyrektor generalny firmy NVIDIA Jensen Huang otrzymuje Medal Honorowy Amerykańskiego IEEE za rok 2026 - najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży technologicznej

PISCATAWAY, New Jersey, 6 stycznia, 2026 /PRNewswire/ -- Amerykański Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), największa zawodowa organizacja techniczna na świecie, mająca ponad 500 tysięcy członków na całym globie, której celem jest rozwijanie technologii na rzecz ludzkości, z dumą ogłasza, że Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny firmy NVIDIA, został laureatem Medalu Honorowego IEEE za rok 2026, najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez tę organizację, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 milionów dolarów.

Huang zdobywa to wyróżnienie za całokształt swojego wizjonerskiego przywództwa i pionierskich rozwiązań w zakresie akceleracji obliczeń, które wysunęły firmę NVIDIA na czoło innowacji technologicznych. Nagroda jest kolejną na liście innych zaszczytów, które w ostatnim czasie otrzymał Huang, w tym nagrody Queen Elizabeth Prize for Engineering, Człowieka Roku czasopism Financial Times i TIME oraz Professor Stephen Hawking Fellowship. Pod jego przywództwem NVIDIA, która w październiku 2025 r. stała się pierwszą spółką o kapitalizacji rynkowej powyżej 5 bilionów dolarów, w 1999 r. wynalazła pierwszy procesor graficzny (GPU) - był to przełom, który zrewolucjonizował świat komputerów i umożliwił postęp w medycynie, inżynierii, robotyce, pojazdach autonomicznych, produkcji i innych dziedzinach. Przyszłościowa wizja Huanga w zakresie układów przyspieszających obliczenia położyła fundament pod dzisiejsze technologie AI i nową rewolucję przemysłową.

„Medal Honorowy IEEE to apogeum osiągnięć zawodowych - powiedziała Mary Ellen Randall, prezeska IEEE. - Jensen Huang przyczynił się do przesunięcia granic technologii i pozwolił na tworzenie innowacji, których wpływu na świat jeszcze nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. IEEE z dumą wyróżnia pracę, która nie tylko wyznacza standardy doskonałości w naszym sektorze, ale także inspiruje nowe pokolenie inżynierów i technologów".

Ustanowiony w 1917 r. Medal Honorowy IEEE przyznawany jest osobom, które wniosły znaczący wkład w kształtowanie technologii i inżynierii. Laureaci tej nagrody śmiało wprowadzają w życie nowe i rewolucyjne wizje, przesuwając granice możliwości. Ich osiągnięcia inspirują dzisiejszych technologów, aby zamieniać świat w bardziej innowacyjne i lepsze miejsce. To pionierzy, którzy przekuwają radykalne idee w realne zmiany na świecie, kształtujące na nowo sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i spotykamy się ze sobą. Huang dołącza do szacownego grona laureatów Medalu Honorowego, których praca odmieniła oblicze współczesnego życia, takich jak Vinton G. Cerf i Robert Kahn (architektura internetowa), Bradford W. Parkinson (GPS) oraz Morris Chang (półprzewodniki).

Platformy przyspieszające obliczenia firmy NVIDIA napędzają wszystkie branże, począwszy od działania modeli generatywnych AI, takich jak ChatGPT, aż po budowanie czołowych ośrodków i centrów danych dla AI na świecie. Zaangażowanie Huanga w innowacje i jego zdolność do wyprzedzania trendów w branży o całe dekady przyczyniły się do powstania infrastruktury, która daje ogromne możliwości technologom na całym świecie i wpływa na miliony ludzi każdego dnia.

„Otrzymanie Medalu Honorowego IEEE jest dla mnie ogromnym zaszczytem. To wyróżnienie dla całokształtu dorobku tysięcy inżynierów i badaczy z firmy NVIDIA - powiedział Huang. - Od wynalezienia procesora graficznego aż po >>silniki<< współczesnych ośrodków AI, przyczyniliśmy się do wprowadzenia nowej rewolucji przemysłowej. Ta nagroda należy do całej społeczności, która zbudowała ekosystem CUDA i umożliwiła rozwój mocy obliczeniowej wykraczający poza prawo Moore'a, a dziś nadal przesuwa granice możliwości sztucznej inteligencji. Wspólnie budujemy niesamowitą przyszłość dla naszej planety".

W tym roku już po raz drugi Medal Honorowy IEEE obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości 2 mln dolarów, co podkreśla rangę nagrody jako jednego z najważniejszych światowych wyróżnień w zakresie technologii, a także integralną rolę inżynierii i nauki w pokonywaniu globalnych wyzwań i popychaniu świata do przodu.

