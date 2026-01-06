NVIDIAのCEOJensen Huangは、テクノロジーの最も権威ある認識である2026年IEEE名誉勲章を授与されました

PISCATAWAY、N.J, 2026年1月7日 /PRNewswire/ -- IEEE、人類のための技術の進歩に専念し、世界中で50万人を超える世界最大の技術プロフェッショナル組織は、NVIDIAの創設者兼CEOであるJensen Huangが、組織の最高賞である2026 IEEE Medal of Honor、およびそれに伴う200万ドルの賞を受賞したと誇らしげに発表しています。

Huangは、NVIDIAを技術革新の最前線に推し進めた加速コンピューティングにおける生涯のビジョンのあるリーダーシップと開拓的な仕事で認識されています。これは、Financial TimesとTime MagazineのPerson of the Year、そしてStephen Hawking Fellowship教授を含むQueen Elizabeth Prize for Engineeringを含むHuangの他の最近の栄誉に加わります。彼の指導の下で、2025年10月に市場キャップで5兆ドルを突破した最初の会社となったNVIDIAは、1999年に最初のグラフィック処理ユニット(GPU)を発明し、コンピューティングに革命を起こし、医学、エンジニアリング、ロボット、自動運転車、製造などで進歩を可能にしました。加速コンピューティングにおける黄の先見は、今日のAI技術と産業革命の基盤を築いた。

「IEEE メダル・オブ・オナーは、キャリアにおける最高峰の業績を象徴するものです」と、IEEE 会長のMary Ellen Randall氏は述べました。「Jensen Huang氏の貢献は、技術の最前線を押し広げ、いまだ想像しきれないほどの影響をもたらす革新を可能にしてきました。IEEE は、私たちの分野における卓越性を体現するだけでなく、次世代のエンジニアや技術者に刺激を与える業績を称えることを誇りに思います。」

1917年に設立され、IEEE名誉勲章は、貢献が技術と工学を深く形成した個人に授与されます。その受給者は、大胆に新しいことと革命的なことを想像し、可能性の限界を広げます。彼らの業績は、世界をより革新的でより良い場所にするための今日の技術者にインスピレーションを与えます。これらのパイオニアは、急進的なアイデアを世界を変える現実に変換し、私たちが生き、働く、そしてつながる方法を再構築します。Huangは、Vinton G. CerfとRobert Kahn(インターネットアーキテクチャ)、Bradford W. Parkinson(GPS)、Morris Chang(半導体)を含む現代生活を変革した名誉勲章受賞者の著名な系統に加わります。

NVIDIAの加速コンピューティングプラットフォームは、ChatGPTのような生成AIモデルを可能にすることから、世界有数のAI工場とデータセンターを構築することまで、あらゆる業界にパワーを供給しています。Huangの革新へのコミットメントと、業界トレンドを数十年先行して運営する能力は、技術者をグローバルにエンパワーし、毎日何百万人もの人生に影響を与えるインフラストラクチャを作成しました。

「IEEE名誉勲章を受賞することは深く謙虚です。この評価は、NVIDIAに在籍する何千人ものエンジニアや研究者たちの生涯にわたる仕事の結晶を反映したものです」と、Huang氏は述べました。「GPUの発明から、現代のAIファクトリーを支えるエンジンに至るまで、私たちは新たな産業革命の火付け役となってきました。この賞は、CUDAエコシステム、ムーアの法則を超えた高度なコンピューティングを構築し、人工知能の境界を押し進めるコミュニティ全体に属しています。私たちは力を合わせて、この地球のために素晴らしい未来を築いています。」

2年連続で、IEEEメダル・オブ・オナーには200万ドルの賞金が授与されており、同賞が世界で最も重要な技術分野の表彰の一つであることを改めて示すとともに、地球規模の課題解決や世界の前進において、工学と科学が不可欠な存在であることを強調しています。

IEEEは世界最大の技術専門機関であり、人類のために技術を発展させることを目的とした公益団体です。IEEEは、航空宇宙システム、コンピュータ、通信から生体医工学、電力、消費者向け電子機器に至るまで幅広い分野で信頼される声として、引用数の多い出版物、会議、技術標準、専門および教育活動を通じて活動しています。詳細については、https://www.ieee.org をご覧ください。

