NVIDIA CEO Jensen Huang tilldelas 2026 IEEE Medal of Honor, teknologins mest prestigefyllda erkännande

PISCATAWAY, N.J., 6 januari, 2026 /PRNewswire/ -- IEEE, världens största tekniska branschorganisation med fler än 500 000 medlemmar över hela världen, dedikerad till att främja teknik för mänskligheten, tillkännager stolt att Jensen Huang, grundare och vd för NVIDIA, har utsetts till mottagare av 2026 IEEE Medal of Honor, organisationens högsta utmärkelse och dess medföljande pris på 2 miljoner dollar.

Huang erkänns för en livstid av visionärt ledarskap och banbrytande arbete inom accelererad databehandling, vilket har drivit NVIDIA till spetsen för teknisk innovation. Denna utmärkelse ansluter sig till Huangs övriga senaste utmärkelser, inklusive Queen Elizabeth Prize for Engineering, Person of the Year från Financial Times och TIME Magazine och Professor Stephen Hawking Fellowship. Under Huangs vägledning uppfann NVIDIA, som blev det första företaget som toppade 5 biljoner dollar i marknadsvärde i oktober 2025, den första grafikprocessorenheten (GPU) 1999 - ett genombrott som revolutionerade databehandling och möjliggjorde framsteg inom medicin, teknik, robotteknik, autonoma fordon, tillverkning med mera. Huangs framsynthet inom accelererad databehandling lade grunden för dagens AI-teknik och branschrevolution.

"IEEE Medal of Honor representerar toppen av karriärprestationer", säger Mary Ellen Randall, IEEE President. "Jensen Huangs bidrag har flyttat fram teknikens gränser och möjliggjort innovationer vilkas inverkan ännu inte kan föreställas. IEEE är stolta över att hedra arbete som inte bara definierar excellens inom vårt område, utan även inspirerar nästa generation av ingenjörer och tekniker."

IEEE Medal of Honor, som grundades 1917, delas ut till personer vilkas bidrag på ett djupt sätt har format teknik och ingenjörskonst. Dess mottagare föreställer sig på ett djärvt sätt det nya och revolutionära och expanderar gränserna för vad som är möjligt. Deras prestationer inspirerar dagens tekniker att göra världen till en mer innovativ och bättre plats. Dessa pionjärer förvandlar radikala idéer till världsförändrande verkligheter som omformar hur vi lever, arbetar och kopplar upp oss. Huang sällar sig till en framstående skara av Medal of Honor-pristagare vilkas arbete har förändrat det moderna livet, inklusive Vinton G. Cerf och Robert Kahn (Internetarkitektur), Bradford W. Parkinson (GPS) och Morris Chang (halvledare).

NVIDIA:s accelererade databehandlingsplattform driver alla branscher, allt från att möjliggöra generativa AI-modeller såsom ChatGPT till att bygga upp världens ledande AI-fabriker och datacenter. Huangs engagemang för innovation och hans förmåga att arbeta årtionden före branschtrender har skapat en infrastruktur som stärker tekniker globalt och påverkar miljontals liv dagligen.

"Att få IEEE Medal of Honor gör mig verkligen ödmjuk. Detta erkännande återspeglar tusentals ingenjörers och forskares livsverk vid NVIDIA", säger Huang. "Med allt från uppfinningen av GPU till motorerna i moderna AI-fabriker har vi bidragit till att tända en ny branschrevolution. Denna utmärkelse tillhör hela det samhälle som byggde upp CUDA-ekosystemet, avancerad databehandling bortom Moores lag och som fortsätter att driva gränsen för artificiell intelligens. Tillsammans bygger vi en otrolig framtid för vår planet."

För andra året i rad åtföljs IEEE Medal of Honor av ett pris på 2 miljoner dollar, vilket understryker både prisets ställning som en av de mest betydande utmärkelserna inom teknik över hela världen, samt den integrerade karaktären av teknik och vetenskap för att hantera globala utmaningar och föra världen framåt.

Om IEEE

