NVIDIA-CEO Jensen Huang ontvangt 2026 IEEE Medal of Honor, de meest prestigieuze onderscheiding in technologie

PISCATAWAY, N.J., 6 januari 2026 /PRNewswire/ -- IEEE, 's werelds grootste technische beroepsorganisatie met meer dan 500.000 leden wereldwijd, toegewijd aan technologische vooruitgang voor de mensheid, kondigt met trots aan dat Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA, de ontvanger is van de IEEE Medal of Honor 2026. Dit is de hoogste onderscheiding van IEEE en omvat een prijs van 2 miljoen dollar.

Huang wordt erkend voor een leven lang visionair leiderschap en baanbrekend werk in versnelde computertechnologie (accelerated computing technology). Daarmee bracht hij NVIDIA naar de absolute top van innovatie. Dit komt boven op eerdere onderscheidingen, waaronder de Queen Elizabeth Prize for Engineering, Person of the Year van de Financial Times en TIME Magazine, en de Professor Stephen Hawking Fellowship. Onder zijn leiding werd NVIDIA in oktober 2025 het eerste bedrijf met een beurswaarde boven de 5 biljoen dollar. In 1999 ontwikkelde NVIDIA de eerste GPU. Dat was een doorbraak die computing ingrijpend veranderde en vooruitgang mogelijk maakte in geneeskunde, engineering, robotica, autonome voertuigen, productie en meer. Huang's visie op accelerated computing legde de basis voor de huidige AI-technologieën en de nieuwe industriële revolutie.

"De IEEE Medal of Honor staat voor de hoogste carrièreprestatie," zegt Mary Ellen Randall, IEEE President. "De bijdragen van Jensen Huang hebben de technologische grenzen verlegd en innovatie mogelijk gemaakt waarvan de impact nog moet blijken. IEEE is er trots op werk te eren dat niet alleen excellentie in ons vakgebied definieert, maar ook de volgende generatie ingenieurs en technologen inspireert."

De IEEE Medal of Honor werd in 1917 opgericht. De prijs gaat naar personen die technologie en engineering diepgaand hebben gevormd. Ontvangers durven groot te denken en maken het ogenschijnlijk onmogelijke realiteit. Hun prestaties inspireren technologische vooruitgang en verbeteren hoe we leven, werken en verbonden zijn. Huang voegt zich bij een indrukwekkende lijst bekroonden die het moderne leven hebben veranderd, waaronder Vinton G. Cerf en Robert Kahn (internetarchitectuur), Bradford W. Parkinson (GPS) en Morris Chang (halfgeleiders).

Het versnelde computing-platform van NVIDIA ondersteunt vrijwel elke industrie. Van generatieve AI zoals ChatGPT tot 's werelds grootste AI-fabrieken en datacenters. Huang's lange termijn visie en vermogen om decennia vooruit te denken, hebben een infrastructuur gecreëerd die technologische innovatie wereldwijd mogelijk maakt en dagelijks miljoenen levens raakt.

"Het ontvangen van de IEEE Medal of Honor is diep nederig makend. Deze erkenning is het resultaat van het levenswerk van duizenden ingenieurs en onderzoekers bij NVIDIA," zegt Huang. "Van de uitvinding van de GPU tot de motoren van moderne AI-fabrieken. We hebben geholpen een nieuwe industriële revolutie te starten. Deze prijs behoort toe aan de hele gemeenschap die het CUDA-ecosysteem heeft gebouwd, computing voorbij Moore's Law heeft gebracht en de grenzen van AI blijft verleggen. Samen bouwen we aan een geweldige toekomst voor onze planeet."

Voor het tweede jaar op rij omvat de IEEE Medal of Honor een prijs van 2 miljoen dollar. Dit onderstreept de status van de onderscheiding als een van de belangrijkste technologische prijzen ter wereld. Het benadrukt ook de cruciale rol van engineering en wetenschap bij het oplossen van wereldwijde uitdagingen en het vooruitbrengen van de samenleving.

