Generální ředitel společnosti NVIDIA Jensen Huang oceněn medailí cti IEEE 2026, nejprestižnějším oceněním v oblasti technologie

Jan 06, 2026, 17:35 ET

PISCATAWAY, New Jersey, 6. ledna 2026 /PRNewswire/ -- - IEEE, největší světová technická profesní organizace s více než 500.000 členy po celém světě, která se věnuje rozvoji technologií pro lidstvo, s hrdostí oznamuje, že Jensen Huang, zakladatel a generální ředitel společnosti NVIDIA, byl jmenován laureátem medaile cti IEEE (Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů) 2026, nejvyššího ocenění této organizace, a získal s ní spojenou finanční odměnu ve výši 2 miliony dolarů.

Huang je oceněn za celoživotní vizionářské vedení a průkopnickou práci v oblasti akcelerovaného výpočtu, která vynesla společnost NVIDIA na přední místo v oblasti technologických inovací. Toto ocenění se přidává k Huangovým dalším nedávným vyznamenáním, mezi které patří Cena královny Alžběty za inženýrství, titul Osobnost roku od Financial Times a časopisu TIME a stipendium profesora Stephena Hawkinga. Pod jeho vedením společnost NVIDIA, která se v říjnu 2025 stala prvním podnikem s tržní kapitalizací přesahující 5 bilionů dolarů, vynalezla v roce 1999 první grafický procesor (GPU) – průlom, který revolučním způsobem změnil výpočetní techniku a umožnil pokrok v medicíně, strojírenství, robotice, autonomních vozidlech, výrobě a dalších oblastech. Huangova prozíravost v oblasti akcelerovaného výpočtu položila základy dnešní technologie umělé inteligence a průmyslové revoluce.

„Čestná medaile IEEE představuje vrchol kariérního úspěchu," řekla ředitelka IEEE Mary Ellen Randallová. „Příspěvky Jensena Huanga posunuly hranice technologie a umožnily inovace, jejichž dopad si zatím ani nedokážeme představit. IEEE je hrdá na to, že může ocenit práci, která nejen definuje excelentnost v našem oboru, ale také inspiruje příští generaci inženýrů a technologů."

Čestná medaile IEEE, založená v roce 1917, se uděluje osobnostem, jejichž přínos zásadním způsobem ovlivnil technologii a inženýrství. Její držitelé odvážně předvídají nové a revoluční věci a posouvají hranice možného. Jejich úspěchy inspirují dnešní techniky k tomu, aby učinili svět inovativnějším a lepším místem. Tito průkopníci proměňují radikální nápady ve skutečnost, která mění svět a přetváří to, jak žijeme, pracujeme a komunikujeme. Huang se připojuje k významné řadě laureátů medaile cti, jejichž práce změnila moderní život, včetně Vintona G. Cerfa a Roberta Kahna (architektura internetu), Bradforda W. Parkinsona (GPS) a Morrise Changa (polovodiče).

Platforma akcelerovaného výpočtu společnosti NVIDIA pohání všechna odvětví, od generativních modelů umělé inteligence, jako je ChatGPT, až po budování předních světových továren a datových center s pomocí umělé inteligence. Huangovo odhodlání k inovacím a jeho schopnost předvídat trendy v oboru o desítky let dopředu vytvořily infrastrukturu, která posiluje technologické odborníky po celém světě a každý den ovlivňuje miliony životů.

„Získání čestné medaile IEEE je pro mě velkou ctí. Toto ocenění odráží celoživotní práci tisíců inženýrů a výzkumníků ve společnosti NVIDIA," řekl Huang. „Od vynálezu GPU až po motory moderních továren s umělou inteligencí jsme pomohli nastartovat novou průmyslovou revoluci. Toto ocenění patří celé komunitě, která vybudovala ekosystém CUDA, posunula výpočetní techniku za hranice Mooreova zákona a pokračuje v posouvání hranic umělé inteligence. Společně budujeme neuvěřitelnou budoucnost pro naši planetu."

Již druhý rok po sobě je medaile cti IEEE spojena s odměnou ve výši 2 milionů dolarů, což podtrhuje jak význam této ceny jako jednoho z nejvýznamnějších ocenění v oblasti technologie na světě, tak i nedílnou roli inženýrství a vědy při řešení globálních výzev a posunu světa vpřed.

IEEE je největší technická profesní organizace na světě a veřejná charitativní organizace, která se věnuje rozvoji technologií ve prospěch lidstva. Díky svým často citovaným publikacím, konferencím, technologickým standardům a profesním a vzdělávacím aktivitám je IEEE důvěryhodným hlasem v celé řadě oblastí, od leteckých systémů, počítačů a telekomunikací až po biomedicínské inženýrství, elektrickou energii a spotřební elektroniku.

Více informací najdete na https://www.ieee.org.

