NVIDIA-CEO Jensen Huang erhält die IEEE Medal of Honor 2026, die renommierteste Auszeichnung im Bereich Technologie

PISCATAWAY, New Jersey, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- IEEE , die weltweit größte technische Fachorganisation mit mehr als 500.000 Mitgliedern weltweit, die sich der Förderung der Technologie zum Wohle der Menschheit verschrieben hat, gibt mit Stolz bekannt, dass Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, mit der IEEE Medal of Honor 2026, der höchsten Auszeichnung der Organisation, und dem damit verbundenen Preisgeld in Höhe von 2 Millionen US-Dollar ausgezeichnet wurde.

Huang wird für sein lebenslanges visionäres Führungsengagement und seine Pionierarbeit im Bereich des beschleunigten Rechnens gewürdigt, die NVIDIA an die Spitze der technologischen Innovation gebracht haben. Dies reiht sich ein in eine Reihe weiterer Auszeichnungen, die Huang kürzlich erhalten hat, darunter der Queen Elizabeth Prize for Engineering, die Auszeichnung „Person of the Year" der Financial Times und des TIME Magazine sowie das Professor Stephen Hawking Fellowship. Unter seiner Führung erfand NVIDIA – das im Oktober 2025 als erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreichte – 1999 die erste Grafikprozessoreinheit (GPU) – ein Durchbruch, der die Computerbranche revolutionierte und Fortschritte in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen, Robotik, autonome Fahrzeuge, Fertigung und mehr ermöglichte. Huangs Weitsicht im Bereich des beschleunigten Rechnens legte den Grundstein für die heutigen KI-Technologien und die industrielle Revolution.

„Die IEEE Medal of Honor ist die höchste Auszeichnung für berufliche Leistungen", sagte Mary Ellen Randall, Präsidentin des IEEE. „Jensen Huangs Beiträge haben die Grenzen der Technologie erweitert und Innovationen ermöglicht, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Das IEEE ist stolz darauf, eine Arbeit zu würdigen, die nicht nur die Exzellenz in unserem Bereich definiert, sondern auch die nächste Generation von Ingenieuren und Technologen inspiriert."

Die 1917 ins Leben gerufene IEEE Medal of Honor wird an Personen verliehen, deren Beiträge die Technologie und das Ingenieurwesen nachhaltig geprägt haben. Die Preisträger haben mutige Visionen von Neuem und Revolutionärem und erweitern die Grenzen des Möglichen. Ihre Leistungen inspirieren die Technologen von heute, die Welt innovativer und besser zu machen. Diese Pioniere verwandeln radikale Ideen in weltverändernde Realitäten, die unsere Art zu leben, zu arbeiten und zu kommunizieren neu gestalten. Huang reiht sich in eine illustre Liste von Ehrenmedaillengewinnern ein, deren Arbeit das moderne Leben verändert hat, darunter Vinton G. Cerf und Robert Kahn (Internetarchitektur), Bradford W. Parkinson (GPS) und Morris Chang (Halbleiter).

Die beschleunigte Computing-Plattform von NVIDIA unterstützt alle Branchen, von generativen KI-Modellen wie ChatGPT bis hin zum Aufbau der weltweit führenden KI-Fabriken und Rechenzentren. Huangs Engagement für Innovation und seine Fähigkeit, den Branchentrends um Jahrzehnte voraus zu sein, haben eine Infrastruktur geschaffen, die Technologen weltweit unterstützt und täglich Millionen von Menschenleben beeinflusst.

„Die Verleihung der IEEE Medal of Honor ist eine große Ehre für mich. Diese Auszeichnung spiegelt die Lebensarbeit Tausender Ingenieure und Forscher bei NVIDIA wider", sagte Huang. „Von der Erfindung der GPU bis hin zu den Motoren moderner KI-Fabriken haben wir dazu beigetragen, eine neue industrielle Revolution auszulösen. Diese Auszeichnung gebührt der gesamten Community, die das CUDA-Ökosystem aufgebaut, das Computing über Moores Gesetz hinaus vorangetrieben und die Grenzen der künstlichen Intelligenz weiter verschoben hat. Gemeinsam bauen wir eine unglaubliche Zukunft für unseren Planeten auf."

Zum zweiten Mal in Folge ist die IEEE Medal of Honor mit einem Preisgeld von 2 Millionen US-Dollar dotiert, was sowohl die Bedeutung der Auszeichnung als eine der weltweit wichtigsten Anerkennungen im Technologiebereich als auch die zentrale Rolle von Technik und Wissenschaft bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und der Weiterentwicklung der Welt unterstreicht.

