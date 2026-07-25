خريجان من جامعة بكين يفوز كل منهما بميدالية فيلدز، و14 من منتسبي جامعة بكين يتحدثون في المؤتمر الدولي للرياضيات لعام 2026

بكين، 25 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- افتُتح المؤتمر الدولي للرياضيات لعام 2026 (ICM) في فيلادلفيا بالولايات المتحدة صباح 23 يوليو (بالتوقيت المحلي). حصل كلٌّ من Wang Hong وDeng Yu، وهما من خريجي جامعة بكين (PKU)، على ميدالية فيلدز لعام 2026، إحدى أرفع الجوائز في عالم الرياضيات، في إنجاز شكّل محطة تاريخية لجامعة بكين.

أعلن الاتحاد الدولي للرياضيات (IMU) رسميًا قرار منح الميدالية، التي يقدمها كل أربع سنوات لعلماء الرياضيات ممن تقل أعمارهم عن 40 عامًا، تقديرًا لأثر أعمالهم الحالية وما تنبئ به إمكاناتهم من إنجازات مستقبلية. وكان Wang وDeng من بين علماء الرياضيات الأربعة المكرَّمين.

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals.

وتكتسب هاتان الجائزتان أهمية تاريخية لجامعة بكين، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها خريجان من الدفعة نفسها، دفعة عام 2007، بالميدالية في العام نفسه.

كما سجلت جامعة بكين رقمًا قياسيًا آخر في عدد الباحثين المدعوين للتحدث في المؤتمر: 10 من خريجيها و4 من أعضاء هيئة التدريس فيها.

ويحمل تكريم Wang دلالة خاصة. فقد أصبحت ثالث امرأة فقط في التاريخ تحصل على ميدالية فيلدز، وأول امرأة صينية تنال هذا التكريم.

تُعرف Wang خصوصًا بـعملها مع Joshua Zahl، الذي أسفر عن حل حدسية كاكيا ثلاثية الأبعاد. ظلت هذه المسألة، الواقعة عند تقاطع التحليل والهندسة، عصية على علماء الرياضيات عقودًا، ولها صلات واسعة بعدة مجالات في الرياضيات.

تشغل Wang حاليًا منصب أستاذة دائمة في Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

التحق Deng بكلية العلوم الرياضية بجامعة بكين عام 2007، ثم واصل دراسته الجامعية في MIT. نال لاحقًا درجة الدكتوراه من جامعة برينستون، ويعمل الآن أستاذًا في جامعة شيكاغو.

حقق Deng، بالتعاون مع Ma Xiao وZaher Hani، اختراقًا كبيرًا في مسألة هيلبرت السادسة. وأرسى بحثهم مسارًا رياضيًا محكمًا يربط ديناميكيات الجسيمات المجهرية بالمعادلات الحركية ومعادلات الموائع على المستوى العياني، وهو ما يعالج تحديًا كان عالم الرياضيات الأسطوري ديفيد هيلبرت قد طرحه للمرة الأولى قبل أكثر من قرن.

شق Wang وDeng طريقين مختلفين إلى عالم الرياضيات، لكن رحلتيهما بدأتا ضمن الدفعة نفسها في جامعة بكين. وتعكس إنجازاتهما الحضور الدولي المتنامي لعلماء الرياضيات من جامعة بكين.

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