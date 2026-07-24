Dvaja absolventi Pekinskej univerzity získali Fieldsove medaily, 14 absolventov PKU prehovorilo na kongrese ICM 2026
News provided byPeking University
Jul 24, 2026, 20:50 ET
PEKING, 25. júla 2026 /PRNewswire/ -- 23. júla ráno (miestneho času) sa vo Philadelphii v USA otvoril Medzinárodný kongres matematikov (ICM) 2026. Absolventi Pekinskej univerzity (PKU) Hong Wangová a Yu Deng získali Fieldsove medaily za rok 2026, jedno z najprestížnejších ocenení v matematike, čo predstavuje historický míľnik pre Pekinskú univerzitu.
Rozhodnutie o udelení ceny oficiálne oznámila Medzinárodná matematická únia (IMU), ktorá medailu udeľuje každé štyri roky matematikom mladším ako 40 rokov, čím oceňuje vplyv ich existujúcej práce a ich prísľub budúcich úspechov. Wangová a Deng sú dvaja zo štyroch ocenených matematikov.
Tieto ocenenia sú pre Pekinskú univerzitu historické, pretože ide o prvý prípad, keď dvaja absolventi z toho istého ročníka – 2007 – získali medailu v tom istom roku.
Okrem ocenení PKU vytvorila ďalší rekord v počte akademikov pozvaných na konferenciu – 10 absolventov a 4 akademickí pracovníci.
Wangovej uznanie má tiež osobitný význam. Stala sa iba treťou ženou v histórii, ktorá získala Fieldsovu medailu, a zároveň prvou Číňankou, ktorej bolo toto ocenenie udelené.
Wangová je známa predovšetkým svojou prácou s Joshuom Zahlom pri riešení trojrozmernej Kakeyovej hypotézy. Tento dlhodobý problém, nachádzajúci sa na priesečníku analýzy a geometrie, bol pre matematikov výzvou už desaťročia a má ďalekosiahle súvislosti naprieč niekoľkými oblasťami matematiky.
Wangová v súčasnosti pôsobí ako profesorka na inštitúte Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).
Deng nastúpil na Fakultu matematických vied PKU v roku 2007 a potom pokračoval v bakalárskom štúdiu na MIT. Neskôr získal doktorát na Princetonskej univerzite a teraz je profesorom na Chicagskej univerzite.
V spolupráci s Ma Xiaom a Zaherom Hanim dosiahol Deng zásadný prielom v riešení Hilbertovho šiesteho problému. Ich výskum položil rigorózny matematický základ spájajúci dynamiku mikroskopických častíc s makroskopickými kinetickými rovnicami a rovnicami mechaniky tekutín, čím riešil problém, ktorý prvýkrát predostrel legendárny matematik David Hilbert pred viac ako storočím.
Wangová a Deng sa prepracovali k matematike rôznymi spôsobmi, ale ich cesty sa začali v rovnakom ročníku na PKU. Ich úspechy poukazujú na rastúcu medzinárodnú prítomnosť matematikov z PKU.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/3007614/image1.jpg
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