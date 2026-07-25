Dos ex alumnos de la Universidad de Pekín reciben la Medalla Fields y 14 miembros de la comunidad universitaria de la PKU figuran entre los ponentes en el Congreso Internacional de Matemáticos de 2026

PEKÍN, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso Internacional de Matemáticos (ICM) de 2026 se inauguró en Filadelfia (EE. UU.) en la mañana del 23 de julio (hora local). Los ex alumnos de la Universidad de Pekín (PKU), Wang Hong y Deng Yu, han sido galardonados con las Medallas Fields de 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de las matemáticas, lo que supone un hito histórico para la Universidad de Pekín.

Wang Hong (bien a la derecha) y Deng Yu (bien a la izquierda) reciben las Medallas Fields. (PRNewsfoto/Peking University)

La decisión sobre la concesión del premio fue anunciada oficialmente por la Unión Matemática Internacional (IMU), que otorga la medalla cada cuatro años a matemáticos menores de 40 años, en reconocimiento a la influencia de su trabajo hasta la fecha y a su potencial para lograr grandes logros en el futuro. Wang y Deng son dos de los cuatro matemáticos galardonados.

Estos premios suponen un hito histórico para la Universidad de Pekín, ya que es la primera vez que dos ex alumnos de la misma promoción (2007) han ganado la medalla en el mismo año.

Más allá de los premios, la PKU batió otro récord en cuanto al número de académicos invitados a intervenir en la conferencia: 10 ex alumnos y 4 miembros del cuerpo docente.

El reconocimiento otorgado a Wang también reviste una importancia especial. Se convierte así en la tercera mujer de la historia en recibir la Medalla Fields, así como en la primera mujer china en ser galardonada con este premio.

Wang es conocida sobre todo por su labor junto a Joshua Zahl, en la que resolvieron la conjetura tridimensional de Kakeya. Este problema de larga data, situado en la intersección entre el análisis y la geometría, ha supuesto un reto para los matemáticos durante décadas y tiene importantes aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas.

Actualmente es profesora titular en el Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng ingresó en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Pekín (PKU) en 2007, antes de continuar sus estudios de grado en el MIT. Posteriormente, se doctoró en la Universidad de Princeton y actualmente es profesor en la Universidad de Chicago.

En colaboración con Ma Xiao y Zaher Hani, Deng logró un avance decisivo en el sexto problema de Hilbert. Su investigación estableció un riguroso marco matemático que relaciona la dinámica de las partículas microscópicas con las ecuaciones cinéticas y de fluidos macroscópicas, abordando así un reto planteado por primera vez por el legendario matemático David Hilbert hace más de un siglo.

Wang y Deng siguieron caminos diferentes hasta llegar a las matemáticas, pero sus trayectorias comenzaron en la misma promoción de la PKU. Sus logros ponen de relieve la creciente presencia internacional de los matemáticos de la PKU.

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FUENTE Peking University