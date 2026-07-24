Dua Alumni Universiti Peking Dianugerahkan Pingat Fields, 14 Warga PKU Berucap pada ICM 2026

BEIJING, 25 Julai 2026 /PRNewswire/ -- International Congress of Mathematicians (ICM) 2026 dibuka di Philadelphia, Amerika Syarikat, pada pagi 23 Julai (waktu tempatan). Alumni Universiti Peking (PKU), Wang Hong dan Deng Yu, telah dianugerahkan Pingat Fields 2026, salah satu penghormatan paling berprestij dalam bidang matematik, sekali gus mencipta detik bersejarah buat Universiti Peking.

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals. (PRNewsfoto/Peking University)

Keputusan penganugerahan itu diumumkan secara rasmi oleh International Mathematical Union (IMU), yang menganugerahkan pingat tersebut setiap empat tahun kepada ahli matematik berusia di bawah 40 tahun sebagai pengiktirafan terhadap pengaruh hasil penyelidikan mereka dan potensi pencapaian pada masa hadapan. Wang dan Deng merupakan dua daripada empat ahli matematik yang menerima penghormatan tersebut.

Penganugerahan ini merupakan satu sejarah bagi Universiti Peking kerana buat pertama kalinya dua alumni daripada kohort yang sama — kohort 2007 — memenangi Pingat Fields pada tahun yang sama.

Selain kejayaan tersebut, PKU turut mencatat satu lagi rekod menerusi bilangan sarjana yang dijemput untuk berucap pada persidangan itu, iaitu 10 alumni dan empat ahli fakulti.

Pengiktirafan yang diterima oleh Wang turut membawa makna istimewa. Beliau menjadi wanita ketiga dalam sejarah yang menerima Pingat Fields, selain wanita China pertama yang dianugerahkan penghormatan tersebut.

Wang terkenal menerusi penyelidikannya bersama Joshua Zahl yang berjaya menyelesaikan konjektur Kakeya tiga dimensi. Masalah yang telah lama wujud itu, yang terletak pada persimpangan bidang analisis dan geometri, telah mencabar ahli matematik selama beberapa dekad serta mempunyai kaitan yang meluas dengan pelbagai cabang matematik.

Beliau kini merupakan profesor tetap di Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES).

Deng memasuki School of Mathematical Sciences di PKU pada tahun 2007 sebelum menyambung pengajian ijazah sarjananya di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Beliau kemudiannya memperoleh ijazah Doktor Falsafah (Ph.D.) daripada Universiti Princeton dan kini berkhidmat sebagai profesor di Universiti Chicago.

Bersama Ma Xiao dan Zaher Hani, Deng telah mencapai satu penemuan penting berkaitan masalah keenam Hilbert. Penyelidikan mereka berjaya membina laluan matematik yang mantap yang menghubungkan dinamik zarah mikroskopik dengan persamaan kinetik dan bendalir makroskopik, sekali gus menangani cabaran yang mula dikemukakan oleh ahli matematik legenda David Hilbert lebih daripada satu abad yang lalu.

Walaupun Wang dan Deng menempuh laluan yang berbeza dalam bidang matematik, perjalanan mereka bermula daripada kohort PKU yang sama. Pencapaian mereka menyerlahkan lagi kehadiran dan pengaruh ahli matematik PKU yang semakin berkembang di peringkat antarabangsa.

SOURCE Peking University