Peking Universityの卒業生2人がフィールズ賞を受賞、2026年国際数学者会議（ICM）ではPeking Universityの関係者14人が講演を行う

北京、2026年7月25日 /PRNewswire/ -- 2026年国際数学者会議（ICM）が、7月23日午前（現地時間）、米国フィラデルフィアで開幕しました。Peking University（PKU）の卒業生であるWang Hong氏とDeng Yu氏が、数学界で最も権威ある賞の一つである2026年のフィールズ賞を受賞し、Peking Universityにとって歴史的な快挙となりました。

今回の受賞の決定にあたっては、International Mathematical Union （IMU）によって正式に発表されました。同連合は4年ごとに40歳未満の数学者にこのメダルを授与することで、これまでの業績が及ぼした影響と、将来的な成果への期待を称えています。Wang氏とDeng氏は、表彰を受けた4人の数学者のうちの2人です。

Wang Hong (rightmost) and Deng Yu (leftmost) receiving the Fields Medals. (PRNewsfoto/Peking University)

今回の受賞はPeking Universityにとって歴史的な出来事となりました。同じ卒業年度（2007年）の卒業生2人が同年にこのメダルを受賞したのは、今回が初めてのことだからです。

受賞に加え、PKUは、この会議に講演者として招待された研究者の数においても、卒業生10人と教員4人という新たな記録を打ち立てています。

Wang氏への表彰には、特別な意味も込められています。彼女は、フィールズ賞を受賞した史上3人目の女性であり、また、この栄誉に輝いた初の中国人女性となりました。

Wang氏は、Joshua Zahl氏との共同研究において、3次元カケヤ予想を解決したことで最もよく知られています。解析学と幾何学の境界に位置するこの長年の問題は、何十年にもわたって数学者たちを悩ませてきたものであり、数学のいくつかの分野に広く関係する分野でもあります。

彼女は現在、Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)の終身教授を務めています。

Deng氏は2007年にPKUの数学科学科に入学し、その後、MITで学部課程を修了しています。その後、Princeton Universityで博士号を取得し、現在はUniversity of Chicagoの教授を務めています。

Deng氏は、Ma Xiao氏およびZaher Hani氏と共同で、ヒルベルトの第六問題において大きな進展をもたらしました。彼らの研究は、微粒子の動力学と巨視的な運動方程式および流体方程式とを結びつける厳密な数学的枠組みを確立し、1世紀以上前に伝説的な数学者であるDavid Hilbert氏が初めて提起した課題に対処しました。

Wang氏とDeng氏は、数学の世界に足を踏み入れるまでの道のりは異なっていたものの、その歩みは同じPKUの同期として始まっています。彼らの功績は、PKUの数学者たちの国際的なプレゼンスが高まっていることを浮き彫りにしています。

SOURCE Peking University