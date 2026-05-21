Haier podpisuje czteroletni kontrakt sponsorski z klubem piłkarskim Al Ahly, stając się drugim głównym sponsorem klubu

Haier rozszerza sportową strategię „Graj z najlepszymi" na Afrykę, wspierając wysokiej jakości rozwój w Egipcie i na całym kontynencie poprzez innowacje i głębokie zaangażowanie lokalne.

KAIR, 21 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier, światowy lider w kategorii dużego sprzętu AGD przez 17 kolejnych lat według rankingu Euromonitor International, podpisał czteroletni kontrakt sponsorski z Al Ahly – najbardziej utytułowanym i najsłynniejszym klubem piłkarskim w historii afrykańskiej piłki nożnej, zdobywcą rekordowych 12 tytułów Ligi Mistrzów CAF. Na mocy umowy Haier zostanie drugim głównym sponsorem klubu, uzyskując eksponowane prawa do wizerunku marki, w tym prawo do umieszczenia logo Haier na oficjalnej koszulce pierwszej drużyny Al Ahly. Partnerstwo po raz pierwszy rozszerza na Afrykę globalną strategię sportową Haier „Graj z najlepszymi".

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement

„Nasze partnerstwo z klubem piłkarskim Al Ahly to coś znacznie więcej niż umowa sponsorska. To współpraca dwóch wiodących instytucji, które łączy dziedzictwo sukcesów, ambicja, innowacyjność i dążenie do doskonałości - powiedział Li Dapeng, dyrektor generalny Haier na region Bliskiego Wschodu i Afryki. - Al Ahly to źródło pasji i inspiracji dla milionów kibiców w Egipcie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy dumni, że możemy stać się częścią tej niezwykłej historii. Poprzez to partnerstwo chcemy wzmocnić więź z egipskimi konsumentami, łącząc technologię, sport i inteligentny styl życia we wspólnej wizji".

Mahmoud El Khatib, prezes klubu piłkarskiego Al Ahly, oświadczył: „Z przyjemnością witamy Haier w gronie głównych sponsorów Al Ahly - to partnerstwo, które potwierdza nieustanną zdolność klubu do przyciągania czołowych globalnych marek. Haier jest jedną z najbardziej cenionych na świecie firm z branży technologicznej i sprzętu AGD, i wierzymy, że ta współpraca przyniesie znaczącą wartość obu stronom, wspierając jednocześnie ambitne plany rozwoju klubu oraz wzbogacając doświadczenia kibiców Al Ahly".

Kontrakt sponsorski wpisuje się w trwającą ekspansję firmy Haier w zakresie działalności produkcyjnej i handlowej w Egipcie. Egipski Kompleks Przemysłowy Haier w Madinat al-Aszir min Ramadan to pierwszy kompleks przemysłowy firmy w Afryce, zajmujący ponad 200 000 metrów kwadratowych, z łącznymi nakładami inwestycyjnymi w wysokości 185 mln USD. Pierwsza faza, obejmująca klimatyzatory, telewizory i pralki, osiągnęła zdolność produkcyjną przekraczającą 900 000 jednostek. Druga faza, skoncentrowana na urządzeniach chłodniczych, której budowę rozpoczęto we wrześniu 2024 roku, ma zostać uruchomiona do końca 2026 roku. Haier przeszedł również do historii jako pierwsza chińska firma w Egipcie, której przyznano Złotą Licencję, stając się wzorcem dla zagranicznych inwestorów w tym kraju.

Haier osiągnął znaczące sukcesy w segmencie premium dzięki produktom dostosowanym do lokalnych potrzeb. Aby sprostać ekstremalnym upałom panującym w Egipcie, Haier opracował sprężarki w klasie pracy T3 zapewniające stabilne działanie w temperaturach do 53°C, systemy inwerterowe przystosowane do lokalnej sieci energetycznej oraz modele AI z funkcją ekologicznej regulacji, obniżające zużycie energii nawet o 60%. Za sprawą firmy Haier egipski rynek klimatyzatorów przyspiesza przejście na technologię inwerterową - Haier posiada 35-procentowy udział w segmencie klimatyzatorów inwerterowych w Egipcie. W 2024 roku Haier otworzył centrum serwisowe marki w kairskiej dzielnicy Nasr City, oferujące pełne doświadczenie produktowe i profesjonalną obsługę posprzedażową. W 2026 roku Haier wszedł do sieci Massmart - największej sieci detalicznej w Republice Południowej Afryki - dodatkowo rozszerzając swoją obecność na kontynencie.

Sportowa strategia firmy Haier „Graj z najlepszymi" łączy markę z wiodącymi klubami, federacjami i międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi na całym świecie. W piłce nożnej Haier ogłosił niedawno partnerstwa z Liverpool FC i Paris Saint-Germain, a także współpracuje z LALIGĄ, Liga Portugal i Królewską Marokańską Federacją Piłki Nożnej. Portfolio wykracza poza piłkę nożną, obejmując tenis poprzez turniej Rolanda Garrosa we Francji oraz krykiet w Azji Południowej. Każde partnerstwo ma na celu przybliżenie inteligentnych innowacji konsumentom poprzez wspólny język sportu.

Na marginesie ceremonii podpisania umowy Haier zaprezentował swoją ofertę produktową na rok 2026 dla rynku egipskiego, prezentując najświeższe innowacje w zakresie pralek, rozwiązań chłodniczych, telewizorów i komercyjnych systemów klimatyzacji.

Więcej informacji o Haier można znaleźć na stronie: https://www.haier.com/eg/ .

Haier Group

Grupa Haier powstała w 1984 r., a obecnie jest liderem międzynarodowego rynku rozwiązań podnoszących jakość życia i napędzających transformację cyfrową, działając w myśl idei „Większa kreatywność, więcej możliwości". Firma dysponuje 10 centrami badawczo-rozwojowymi, 35 parkami przemysłowymi i 173 centrami produkcyjnymi. W 2025 roku osiągnęła globalne przychody w wysokości 59,8 mld USD. Haier figuruje w rankingu Kantar BrandZ Top 100 najcenniejszych marek globalnych nieprzerwanie od 8 lat. Jednocześnie Haier utrzymuje pozycję lidera w globalnym rankingu marek dużego sprzętu AGD Euromonitor od 17 lat z rzędu. Grupa jest właścicielem 8 spółek notowanych na giełdach, a jej spółka zależna Haier Smart Home znalazła się w gronie najbardziej podziwianych firm świata według Fortune (Fortune World's Most Admired Companies).

