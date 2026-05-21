Společnost Haier podepsala čtyřletou sponzorskou smlouvu s fotbalovým klubem Al Ahly FC a stala se jeho druhým hlavním sponzorem
News provided byHaier
May 21, 2026, 03:19 ET
Společnost Haier rozšiřuje svou sportovní strategii „Zahrajte si s jedničkami" do Afriky a prostřednictvím inovací a intenzivní spolupráce s místními partnery podporuje kvalitní rozvoj v Egyptě i na celém kontinentu
KÁHIRA, 21. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Haier, která je podle žebříčku Euromonitor International již 17 let světovou jedničkou v oboru velkých domácích spotřebičů, podepsala čtyřletou sponzorskou smlouvu s klubem Al Ahly FC, nejznámějším a nejúspěšnějším egyptským klubem v historii afrického fotbalu s rekordními 12 tituly v Lize mistrů CAF. Na základě této dohody se společnost Haier stane druhým hlavním sponzorem klubu s významnými právy na budování značky, včetně umístění loga Haier na oficiálních dresech prvního týmu Al Ahly. Toto partnerství poprvé rozšiřuje globální sportovní strategii společnosti Haier „Zahrajte si s jedničkami" do Afriky.
„Naše partnerství s Al Ahly FC jde daleko za rámec sponzorské smlouvy. Jedná se o spolupráci mezi dvěma předními institucemi, které sdílejí dědictví úspěchu, ambicí, inovací a excelence," řekl Li Dapeng, generální ředitel společnosti Haier pro region Středního východu a Afriky. „Al Ahly představuje vášeň a inspiraci pro miliony fanoušků v Egyptě, Africe a na Blízkém východě a jsme hrdí na to, že se můžeme stát součástí této pozoruhodné cesty. Prostřednictvím tohoto partnerství si klademe za cíl posílit své spojení s egyptskými spotřebiteli a zároveň spojit technologii, sport a chytré bydlení pod jednou společnou vizí."
Mahmoud El Khatib, prezident fotbalového klubu Al Ahly, uvedl: „Jsme rádi, že můžeme přivítat společnost Haier jako jednoho z hlavních sponzorů klubu Al Ahly v rámci partnerství, které odráží schopnost klubu i nadále přitahovat přední světové značky. Haier je jednou z nejrespektovanějších společností v oblasti technologií a domácích spotřebičů na světě a věříme, že tato spolupráce přinese významnou hodnotu pro obě strany, zároveň podpoří ambiciózní plány klubu do budoucna a zlepší celkový zážitek pro fanoušky Al Ahly."
Toto sponzorství je v souladu s pokračující expanzí výrobních a obchodních aktivit společnosti Haier v Egyptě. Průmyslový komplex Haier Egypt v městě 10th of Ramadan je prvním průmyslovým komplexem společnosti v Africe, který se rozkládá na ploše přes 200 000 metrů čtverečních a jehož celková investice činí 185 milionů USD. První fáze, zahrnující klimatizace, televizory a pračky, dosáhla výrobní kapacity přesahující 900 000 kusů. Druhá fáze zaměřená na chladicí zařízení byla zahájena v září 2024 a její spuštění se očekává do konce roku 2026. Haier se také zapsala do historie jako první čínská společnost v Egyptě, která získala Zlatou licenci, čímž se stala srovnávacím měřítkem pro mezinárodní investory v této zemi.
Haier dosáhla v prémiovém segmentu významného pokroku díky produktům přizpůsobeným místním potřebám. Aby se vyrovnala s intenzivním egyptským horkem, vyvinula Haier kompresory pro provoz v podmínkách třídy T3, které zajišťují stabilní provoz až do teploty 53 °C, invertorové systémy přizpůsobené místní elektrické síti a modely AI ECO, které snižují spotřebu energie až o 60 %. Pod vedením společnosti Haier se egyptský trh s klimatizacemi stále více orientuje na invertorovou technologii, přičemž Haier drží podíl na trhu ve výši 35 % v segmentu invertorových klimatizací v Egyptě. V roce 2024 otevřela společnost Haier servisní centrum v Nasr City v Káhiře, které nabízí kompletní sortiment produktů a profesionální poprodejní podporu. V roce 2026 vstoupila společnost Haier do Massmartu, největšího maloobchodního řetězce v Jižní Africe, čímž dále rozšířila svou působnost v celé Africe.
Sportovní strategie společnosti Haier „Zahrajte si s jedničkami" spojuje značku s předními kluby, federacemi a mezinárodními sportovními událostmi po celém světě. Ve fotbale společnost Haier nedávno oznámila partnerství s FC Liverpool a Paris Saint-Germain a spolupracuje se španělskou LALIGA, Liga Portugal a Královskou marockou fotbalovou federací. Portfolio přesahuje rámec fotbalu a zahrnuje také tenis prostřednictvím Roland-Garros ve Francii a kriket v jižní Asii. Každé partnerství je navrženo tak, aby přiblížilo chytré inovace spotřebitelům prostřednictvím společného jazyka sportu.
V rámci doprovodného programu slavnostního podpisu smlouvy představila společnost Haier svou produktovou řadu pro egyptský trh pro rok 2026, v níž předvedla své nejnovější inovace v oblasti praček, chladicích zařízení, televizorů a komerčních klimatizačních systémů.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2984321/image1.jpg
O skupině Haier
Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci s mottem „Více tvorby, více možností". Společnost zřídila 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 173 výrobních center a v roce 2025 dosáhla celosvětového obratu 59,8 miliardy USD. Společnost Haier se již 8 let v řadě umisťuje v žebříčku 100 nejcennějších globálních značek od Kantar BrandZ Top. Kromě toho si Haier již 17 let v řadě drží první místo v žebříčku Světových značek velkých domácích spotřebičů od Euromonitoru. Haier má 8 kótovaných společností a její dceřiná společnost Haier Smart Home je zařazena mezi společnostmi uváděnými ve Fortune Global 500 a mezi Nejobdivovanějšími společnostmi od Fortune World.
