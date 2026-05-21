Haier podpisuje štvorročné sponzorstvo s Al Ahly FC - stáva sa druhým hlavným sponzorom klubu
News provided byHaier
May 21, 2026, 09:43 ET
Spoločnosť Haier rozširuje svoju športovú stratégiu „Hrajte s jednotkami" do Afriky a podporuje vysokokvalitný rozvoj v Egypte aj na celom kontinente prostredníctvom inovácií a hlbokého lokálneho zapojenia.
KÁHIRA, 21. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, už 17 rokov po sebe svetová jednotka medzi značkami veľkých spotrebičov podľa hodnotenia Euromonitor International, podpísala štvorročnú sponzorskú zmluvu s klubom Al Ahly FC, najikonickejším a najúspešnejším egyptským klubom v histórii afrického futbalu s rekordnými 12 titulmi z CAF Champions League. Podľa zmluvy sa Haier stane druhým hlavným sponzorom klubu s významnými právami na podporu značky vrátane umiestnenia loga Haier na oficiálnom drese prvého tímu Al Ahly. Partnerstvo po prvýkrát rozširuje globálnu športovú stratégiu spoločnosti Haier „Hrajte s jednotkami" do Afriky.
„Naše partnerstvo s Al Ahly FC ďaleko presahuje rámec sponzorskej zmluvy. Ide o spoluprácu medzi dvomi poprednými inštitúciami, ktoré zdieľajú dedičstvo úspechu, ambícií, inovácií a excelentnosti," povedal Li Dapeng, generálny riaditeľ spoločnosti Haier pre región MEA. „Al Ahly predstavuje vášeň a inšpiráciu pre milióny fanúšikov v Egypte, Afrike a na Blízkom východe a sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto pozoruhodnej cesty. Prostredníctvom tohto partnerstva sa snažíme posilniť naše prepojenie s egyptskými spotrebiteľmi a zároveň spojiť technológie, šport a inteligentný životný štýl v rámci jednej spoločnej vízie."
Mahmoud El Khatib, prezident futbalového klubu Al Ahly, uviedol: „Sme radi, že môžeme privítať spoločnosť Haier ako jedného z hlavných sponzorov klubu Al Ahly v rámci partnerstva, ktoré odráža neustálu schopnosť klubu prilákať popredné svetové značky. Haier je jednou z najuznávanejších spoločností v odvetví technológií a domácich spotrebičov na svete a veríme, že táto spolupráca vytvorí významnú hodnotu pre obe strany, pričom podporí ambiciózne plány klubu do budúcnosti a zlepší celkový zážitok pre fanúšikov Al Ahly."
Sponzorstvo je v súlade s prebiehajúcou expanziou výrobných a obchodných operácií spoločnosti Haier v Egypte. Priemyselný komplex spoločnosti Haier Egypt v 10. štvrti mesta Ramadan City je prvým priemyselným komplexom spoločnosti v Afrike s rozlohou viac ako 200 000 metrov štvorcových a celkovou investíciou 185 miliónov USD. Prvá fáza, ktorá zahŕňa klimatizácie, televízory a práčky, dosiahla výrobnú kapacitu vyše 900 000 kusov. Druhá fáza zameraná na chladenie začala v septembri 2024 a jej spustenie sa očakáva do konca roka 2026. Spoločnosť Haier sa tiež zapísala do histórie ako prvá čínska spoločnosť v Egypte, ktorá získala Zlatú licenciu. Stala sa tak referenčným bodom pre medzinárodných investorov v krajine.
Spoločnosť Haier dosiahla významný pokrok v prémiovom segmente s produktmi prispôsobenými lokálnym potrebám. Aby sa spoločnosť Haier vyrovnala s intenzívnymi horúčavami v Egypte, vyvinula kompresory s technológiou T3 pre stabilnú prevádzku až do 53 °C, invertorové systémy určené pre miestnu elektrickú sieť a modely AI ECO so znížením spotreby energie až o 60 %. Vďaka spoločnosti Haier egyptský trh s klimatizáciami urýchľuje prechod na technológiu invertorov, pričom Haier získal v egyptskom segmente invertorových klimatizácií 35 % podiel na trhu. V roku 2024 spoločnosť Haier otvorila servisné stredisko v Nasr City v Káhire, ktoré ponúka kompletný servis produktov a profesionálnu popredajnú podporu. V roku 2026 vstúpila spoločnosť Haier do spoločnosti Massmart, najväčšieho maloobchodného reťazca v Južnej Afrike, čím ďalej rozšírila svoju pôsobnosť v rámci Afriky.
Športová stratégia spoločnosti Haier „Hrajte s jednotkami" spája značku s poprednými klubmi, federáciami a medzinárodnými športovými podujatiami po celom svete. Vo svete futbalu Haier nedávno oznámil partnerstvá s klubmi Liverpool FC a Paris Saint-Germain a spolupracuje s LALIGA, Liga Portugal a Kráľovskou marockou futbalovou federáciou. Portfólio siaha aj za hranice futbalu a zahŕňa športy od tenisu cez Roland Garros vo Francúzsku až po kriket v celej južnej Ázii. Každé partnerstvo je navrhnuté tak, aby priblížilo inteligentné inovácie spotrebiteľom prostredníctvom spoločného jazyka športu.
V rámci slávnostnej ceremónie podpisu zmluvy spoločnosť Haier predstavila svoj produktový rad pre egyptský trh na rok 2026 a uviedla svoje najnovšie inovácie v oblasti práčok, chladiacich riešení, televízorov a komerčných klimatizačných systémov.
Viac informácií o spoločnosti Haier nájdete na stránke https://www.haier.com/eg/.
O skupine Haier Group
Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť zriadila 10 centier výskumu a vývoja, 35 priemyselných parkov a 173 výrobných centier a v roku 2025 dosiahla globálne tržby vo výške 59,8 miliardy USD. Spoločnosť Haier sa už 8 rokov po sebe umiestnila v rebríčku Kantar BrandZ Top 100 najhodnotnejších globálnych značiek. Okrem toho sa Haier už 17 rokov po sebe drží na prvom mieste v kategórii značiek veľkých spotrebičov Euromonitor Global Major Appliances. Haier má 8 kótovaných spoločností a jej dcérska spoločnosť Haier Smart Home je zaradená medzi spoločnosti Fortune Global 500 a Fortune World's Most Admired Companies.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2984321/image1.jpg
