Haier podpisuje štvorročné sponzorstvo s Al Ahly FC - stáva sa druhým hlavným sponzorom klubu

News provided by

Haier

May 21, 2026, 09:43 ET

Spoločnosť Haier rozširuje svoju športovú stratégiu „Hrajte s jednotkami" do Afriky a podporuje vysokokvalitný rozvoj v Egypte aj na celom kontinente prostredníctvom inovácií a hlbokého lokálneho zapojenia.

KÁHIRA, 21. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, už 17 rokov po sebe svetová jednotka medzi značkami veľkých spotrebičov podľa hodnotenia Euromonitor International, podpísala štvorročnú sponzorskú zmluvu s klubom Al Ahly FC, najikonickejším a najúspešnejším egyptským klubom v histórii afrického futbalu s rekordnými 12 titulmi z CAF Champions League. Podľa zmluvy sa Haier stane druhým hlavným sponzorom klubu s významnými právami na podporu značky vrátane umiestnenia loga Haier na oficiálnom drese prvého tímu Al Ahly. Partnerstvo po prvýkrát rozširuje globálnu športovú stratégiu spoločnosti Haier „Hrajte s jednotkami" do Afriky.

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor
Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement
„Naše partnerstvo s Al Ahly FC ďaleko presahuje rámec sponzorskej zmluvy. Ide o spoluprácu medzi dvomi poprednými inštitúciami, ktoré zdieľajú dedičstvo úspechu, ambícií, inovácií a excelentnosti," povedal Li Dapeng, generálny riaditeľ spoločnosti Haier pre región MEA. „Al Ahly predstavuje vášeň a inšpiráciu pre milióny fanúšikov v Egypte, Afrike a na Blízkom východe a sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto pozoruhodnej cesty. Prostredníctvom tohto partnerstva sa snažíme posilniť naše prepojenie s egyptskými spotrebiteľmi a zároveň spojiť technológie, šport a inteligentný životný štýl v rámci jednej spoločnej vízie."

Mahmoud El Khatib, prezident futbalového klubu Al Ahly, uviedol: „Sme radi, že môžeme privítať spoločnosť Haier ako jedného z hlavných sponzorov klubu Al Ahly v rámci partnerstva, ktoré odráža neustálu schopnosť klubu prilákať popredné svetové značky. Haier je jednou z najuznávanejších spoločností v odvetví technológií a domácich spotrebičov na svete a veríme, že táto spolupráca vytvorí významnú hodnotu pre obe strany, pričom podporí ambiciózne plány klubu do budúcnosti a zlepší celkový zážitok pre fanúšikov Al Ahly."

Sponzorstvo je v súlade s prebiehajúcou expanziou výrobných a obchodných operácií spoločnosti Haier v Egypte. Priemyselný komplex spoločnosti Haier Egypt v 10. štvrti mesta Ramadan City je prvým priemyselným komplexom spoločnosti v Afrike s rozlohou viac ako 200 000 metrov štvorcových a celkovou investíciou 185 miliónov USD. Prvá fáza, ktorá zahŕňa klimatizácie, televízory a práčky, dosiahla výrobnú kapacitu vyše 900 000 kusov. Druhá fáza zameraná na chladenie začala v septembri 2024 a jej spustenie sa očakáva do konca roka 2026. Spoločnosť Haier sa tiež zapísala do histórie ako prvá čínska spoločnosť v Egypte, ktorá získala Zlatú licenciu. Stala sa tak referenčným bodom pre medzinárodných investorov v krajine.

Spoločnosť Haier dosiahla významný pokrok v prémiovom segmente s produktmi prispôsobenými lokálnym potrebám. Aby sa spoločnosť Haier vyrovnala s intenzívnymi horúčavami v Egypte, vyvinula kompresory s technológiou T3 pre stabilnú prevádzku až do 53 °C, invertorové systémy určené pre miestnu elektrickú sieť a modely AI ECO so znížením spotreby energie až o 60 %. Vďaka spoločnosti Haier egyptský trh s klimatizáciami urýchľuje prechod na technológiu invertorov, pričom Haier získal v egyptskom segmente invertorových klimatizácií 35 % podiel na trhu. V roku 2024 spoločnosť Haier otvorila servisné stredisko v Nasr City v Káhire, ktoré ponúka kompletný servis produktov a profesionálnu popredajnú podporu. V roku 2026 vstúpila spoločnosť Haier do spoločnosti Massmart, najväčšieho maloobchodného reťazca v Južnej Afrike, čím ďalej rozšírila svoju pôsobnosť v rámci Afriky.

Športová stratégia spoločnosti Haier „Hrajte s jednotkami" spája značku s poprednými klubmi, federáciami a medzinárodnými športovými podujatiami po celom svete. Vo svete futbalu Haier nedávno oznámil partnerstvá s klubmi Liverpool FC a Paris Saint-Germain a spolupracuje s LALIGA, Liga Portugal a Kráľovskou marockou futbalovou federáciou. Portfólio siaha aj za hranice futbalu a zahŕňa športy od tenisu cez Roland Garros vo Francúzsku až po kriket v celej južnej Ázii. Každé partnerstvo je navrhnuté tak, aby priblížilo inteligentné inovácie spotrebiteľom prostredníctvom spoločného jazyka športu.

V rámci slávnostnej ceremónie podpisu zmluvy spoločnosť Haier predstavila svoj produktový rad pre egyptský trh na rok 2026 a uviedla svoje najnovšie inovácie v oblasti práčok, chladiacich riešení, televízorov a komerčných klimatizačných systémov.

Viac informácií o spoločnosti Haier nájdete na stránke https://www.haier.com/eg/.

O skupine Haier Group

Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť zriadila 10 centier výskumu a vývoja, 35 priemyselných parkov a 173 výrobných centier a v roku 2025 dosiahla globálne tržby vo výške 59,8 miliardy USD. Spoločnosť Haier sa už 8 rokov po sebe umiestnila v rebríčku Kantar BrandZ Top 100 najhodnotnejších globálnych značiek. Okrem toho sa Haier už 17 rokov po sebe drží na prvom mieste v kategórii značiek veľkých spotrebičov Euromonitor Global Major Appliances. Haier má 8 kótovaných spoločností a jej dcérska spoločnosť Haier Smart Home je zaradená medzi spoločnosti Fortune Global 500 a Fortune World's Most Admired Companies.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2984321/image1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2984320/image2.jpg

Компания Haier заключила четырехлетнее спонсорское соглашение с футбольным клубом «Аль-Ахли» и стала вторым главным спонсором клуба

Компания Haier, уже 17-й год подряд занимающая первое место в мире среди брендов крупной бытовой техники по версии Euromonitor International,...
Haier unterzeichnet einen Vierjahres-Sponsorenvertrag mit Al Ahly FC und wird damit zum zweiten Hauptsponsor des Vereins

Haier, laut Euromonitor International seit 17 Jahren in Folge die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, hat einen vierjährigen...
