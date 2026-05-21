하이얼, 알 아흘리 FC와 4년 후원 계약 체결하며 클럽의 두 번째 메인 스폰서로

하이얼, '최고와 함께 플레이하라' 스포츠 전략을 아프리카로 확장하며 혁신과 깊은 현지 참여를 통해 이집트 및 대륙 전역에서 고품질 발전 추진

카이로, 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ -- 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)이 선정한 17년 연속 세계 1위 주요 가전제품 브랜드 하이얼(Haier)이 아프리카 챔피언스 리그 최다 우승 기록인 12회 CAF 챔피언스 리그 타이틀을 보유한 이집트의 가장 상징적이고 성공적인 아프리카 축구 클럽 알 아흘리 FC(Al Ahly FC)와 4년 후원 협약을 체결했다. 이 협약에 따라 하이얼은 알 아흘리의 공식 1군 유니폼에 하이얼 로고를 배치하는 것을 포함해 눈에 띄는 브랜딩 권리와 함께 클럽의 두 번째 메인 스폰서가 될 예정이다. 이번 파트너십은 하이얼의 '최고와 함께 플레이하라(Play with the Number Ones)' 글로벌 스포츠 전략을 처음으로 아프리카로 확장한다.

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement

하이얼 중동아프리카(MEA)의 리 다펑(Li Dapeng) 지역 총괄 매니저는 "알 아흘리 FC와의 파트너십은 후원 협약을 훨씬 넘어선다. 이는 성공, 야망, 혁신, 탁월함의 유산을 공유하는 두 선도 기관 간의 협력이다"라고 말했다. 이어 "알 아흘리는 이집트, 아프리카, 중동 전역의 수백만 팬들에게 열정과 영감을 상징하며, 우리는 이 놀라운 여정의 일부가 되어 자랑스럽다. 이 파트너십을 통해 이집트 소비자들과의 연결을 강화하는 동시에 기술, 스포츠, 스마트 리빙을 하나의 공유된 비전 아래 하나로 모으는 것을 목표로 한다"고 덧붙였다.

알 아흘리 FC의 마흐무드 엘 카팁(Mahmoud El Khatib) 회장은 다음과 같이 말했다. "세계 선도 글로벌 브랜드들을 계속 유치하는 구단의 능력을 반영하는 파트너십에서 하이얼을 알 아흘리의 메인 스폰서 중 하나로 맞이하게 되어 기쁘다. 하이얼은 세계에서 가장 존경받는 기술 및 가전제품 기업 중 하나이며, 이번 협력이 양측 모두에게 상당한 가치를 창출하는 동시에 클럽의 야심 찬 미래 계획을 지원하고 알 아흘리 팬들의 전반적인 경험을 향상할 것이라고 믿는다."

이번 후원은 이집트에서의 하이얼의 지속적인 제조 및 상업 운영 확장과 일치한다. 10번째 라마단 시티(10th of Ramadan City)에 위치한 하이얼 이집트 산업 단지(Haier Egypt Industrial Complex)는 회사의 아프리카 최초 산업 단지로, 총투자액 미화 1억 8500만 달러에 20만 제곱미터 이상의 규모를 자랑한다. 에어컨, 텔레비전, 세탁기를 다루는 1단계는 90만 대를 초과하는 생산 능력에 도달했다. 냉장 부문에 집중하는 2단계는 2024년 9월에 착공해 2026년 말까지 출시될 예정이다. 하이얼은 또한 이집트에서 골든 라이선스(Golden License)를 받은 최초의 중국 기업으로 역사를 만들어 국내 국제 투자자들의 벤치마크로 회사를 자리매김했다.

하이얼은 현지 수요에 맞춘 제품으로 프리미엄 부문에서 상당한 진전을 이뤄냈다. 이집트의 강렬한 더위에 대응하기 위해 하이얼은 최대 53°C에서 안정적으로 작동하는 T3 조건 압축기, 현지 전력망에 맞춰 설계된 인버터 시스템, 에너지 소비를 최대 60%까지 줄이는 AI ECO 모델을 개발했다. 하이얼의 주도로 이집트 에어컨 시장은 인버터 기술로의 전환을 가속화하고 있으며, 하이얼은 이집트 인버터 에어컨 부문에서 35%의 시장 점유율을 보유하고 있다. 2024년 하이얼은 카이로 나스르 시티(Nasr City)에 브랜드 서비스 센터를 열어 전 카테고리 제품 경험과 전문적인 애프터서비스 지원을 제공했다. 2026년 하이얼은 남아프리카공화국 최대 소매 체인인 매스마트(Massmart)에 진출해 아프리카 전반에 걸친 입지를 확장했다.

하이얼의 '최고와 함께 플레이하라' 스포츠 전략은 전 세계의 선도적인 클럽, 연맹 및 국제 스포츠 행사들과 브랜드를 파트너십으로 연결한다. 축구 분야에서 하이얼은 최근 리버풀 FC(Liverpool FC)와 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain)과의 파트너십을 발표했으며, 라리가(LALIGA), 리가 포르투갈(Liga Portugal), 모로코 왕립 축구 연맹(Royal Moroccan Football Federation)과 협력하고 있다. 포트폴리오는 축구를 넘어 프랑스 롤랑가로스(Roland-Garros)를 통한 테니스와 남아시아 전반의 크리켓까지 확장된다. 각 파트너십은 스포츠라는 공유된 언어를 통해 스마트 혁신을 소비자들에게 더 가까이 가져오도록 설계됐다.

서명식 부대 행사에서 하이얼은 세탁기, 냉각 솔루션, 텔레비전, 상업용 에어컨 시스템 전반에 걸친 최신 혁신을 선보이며 이집트 시장을 위한 2026년 제품군을 공개했다.

하이얼에 대한 자세한 정보는 https://www.haier.com/eg/를 방문해 확인할 수 있다.

하이얼 그룹 소개

1984년에 설립된 하이얼 그룹(Haier Group)은 '더 많은 창조, 더 많은 가능성(More Creation, More Possibilities)'이라는 목표를 가지고 더 나은 삶과 디지털 전환 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. 회사는 10개의 연구개발 센터, 35개의 산업 단지, 173개의 제조 센터를 구축해 2025년 미화 598억 달러의 글로벌 매출을 달성했다. 하이얼은 8년 연속 칸타 브랜드Z 글로벌 100대 최고 가치 브랜드(Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands)에 선정됐다. 또한 하이얼은 17년 연속 유로모니터 글로벌 주요 가전제품 브랜드(Euromonitor Global Major Appliances Brand) 1위를 유지하고 있다. 하이얼은 8개의 상장 기업을 보유하고 있으며, 자회사인 하이얼 스마트 홈(Haier Smart Home)이 포춘 글로벌 500(Fortune Global 500)과 포춘 세계에서 가장 존경받는 기업(Fortune World's Most Admired Companies)에 선정됐다.

SOURCE Haier