Компания Haier заключила четырехлетнее спонсорское соглашение с футбольным клубом «Аль-Ахли» и стала вторым главным спонсором клуба

May 21, 2026, 09:41 ET

Haier расширяет свою спортивную стратегию «Играть с лучшими» (Play with the Number Ones) на Африку, способствуя качественному развитию в Египте и на всем континенте за счет инноваций и тесного взаимодействия с местным сообществом

КАИР, 21 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier, уже 17-й год подряд занимающая первое место в мире среди брендов крупной бытовой техники по версии Euromonitor International, подписала четырехлетнее спонсорское соглашение с «Аль-Ахли» (Al Ahly FC) — самым титулованным и узнаваемым египетским клубом в истории футбола на Африканском континенте, на счету которого рекордные 12 титулов Лиги чемпионов КАФ. В соответствии с соглашением, Haier станет вторым главным спонсором клуба и получит значительные брендовые права, включая размещение логотипа Haier на официальной игровой форме основного состава команды «Аль-Ахли». Это партнерство впервые выводит глобальную спортивную стратегию Haier «Играть с лучшими» (Play with the Number Ones) на Африканский континент.

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor
Haier Extends "Play with the Number Ones" Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement
«Наше партнерство с «Аль-Ахли» выходит далеко за рамки спонсорского соглашения. Это сотрудничество между двумя ведущими организациями, которых объединяют история успеха, амбиции, инновации и стремление к совершенству, — заявил Ли Дапэн (Li Dapeng), генеральный директор Haier по региону Ближнего Востока и Африки. — Клуб «Аль-Ахли» является символом вдохновения и страсти для миллионов болельщиков в Египте, Африке и на Ближнем Востоке, и мы гордимся возможностью приобщиться к его триумфальному успеху. Благодаря этому сотрудничеству мы стремимся укрепить нашу связь с египетскими потребителями, объединяя технологии, спорт и «умный» образ жизни в рамках единой концепции».

Президент «Аль-Ахли» Махмуд Эль-Хатиб (Mahmoud El Khatib) отметил: «Мы рады приветствовать Haier в числе главных спонсоров «Аль-Ахли». Это партнерство свидетельствует о неизменной способности клуба привлекать ведущие мировые бренды. Haier — одна из самых уважаемых в мире компаний в сфере технологий и бытовой техники, и мы уверены, что это сотрудничество принесет значительную пользу обеим сторонам, поддержит амбициозные планы клуба и повысит качество взаимодействия с его болельщиками».

Это спонсорство вписывается в рамки продолжающегося расширения производственной и коммерческой деятельности Haier в Египте. Промышленный комплекс Haier Egypt Industrial Complex в городе 10-го Рамадана (10th of Ramadan City) стал первым промышленным комплексом компании в Африке, разместившись на площади более 200.000 квадратных метров и достигнув 185 млн долларов США по общему объему инвестиций. Первая очередь комплекса, включающая производство кондиционеров, телевизоров и стиральных машин, уже вышла на производственную мощность свыше 900.000 единиц продукции. Вторая очередь, предназначенная для производства холодильного оборудования, была заложена в сентябре 2024 года и должна вступить в эксплуатацию к концу 2026 года. Компания Haier также вошла в историю как первая китайская компания в Египте, удостоенная «Золотой лицензии» (Golden License), что сделало ее эталоном для международных инвесторов в стране.

Haier добилась значительных успехов в премиальном сегменте благодаря продуктам, адаптированным под местные условия. Для работы в условиях экстремальной жары в Египте Haier разработала компрессоры стандарта T3, обеспечивающие стабильную работу при температуре до 53°C, инверторные системы, адаптированные под местные электросети, а также модели AI ECO, позволяющие снизить потребление энергии до 60%. Под влиянием компании Haier рынок кондиционеров в Египте ускоряет переход на инверторные технологии, при этом доля Haier в сегменте инверторных кондиционеров в Египте составляет 35%. В 2024 году Haier открыла фирменный сервисный центр в районе Наср-Сити (Nasr City) Каира, демонстрирующий всю линейку продукции компании и предлагающий ее профессиональное послепродажное обслуживание. В 2026 году Haier вышла в Massmart — крупнейшую розничную сеть Южной Африки, продолжив расширение своего присутствия на Африканском континенте.

Спортивная стратегия Haier «Играть с лучшими» (Play with the Number Ones) предусматривает сотрудничество бренда с ведущими клубами, спортивными федерациями и международными спортивными мероприятиями во всем мире. В сфере футбола Haier недавно объявила о партнерстве с ФК «Ливерпуль» (Liverpool FC) и «Пари Сен-Жермен» (Paris Saint-Germain), а также сотрудничает с ЛА Лигой (LALIGA), Чемпионатом Португалии (Liga Portugal) и Королевской марокканской футбольной федерацией (Royal Moroccan Football Federation). Не ограничиваясь футболом, портфель спортивных партнерств компании также включает теннис — «Ролан Гаррос» (Roland-Garros) во Франции — и крикет в странах Южной Азии. Каждое такое партнерство призвано приблизить интеллектуальные инновации к потребителям с помощью универсального языка спорта.

В рамках церемонии подписания соглашения Haier также представила свою линейку продукции 2026 года для египетского рынка, продемонстрировав новейшие решения в области стиральной техники, систем охлаждения, телевизоров и коммерческих систем кондиционирования воздуха.

За дополнительной информации о компании Haier обращайтесь на веб-сайт https://www.haier.com/eg/.

О Haier Group

Haier Group, основанная в 1984 году, является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и цифровой трансформации, руководствуясь целью «Больше творчества — больше возможностей. (More Creation, More Possibilities). Компания создала 10 центров исследований и разработок, 35 индустриальных парков и 173 производственные площадки, а ее глобальная выручка в 2025 году достигла 59,8 млрд долларов США. Haier уже 8 лет подряд входит в топ-100 самых ценных мировых брендов по версии Kantar BrandZ. Кроме того, Haier на протяжении 17 лет подряд сохраняет первое место в мировом рейтинге брендов крупной бытовой техники по версии Euromonitor. Haier имеет 8 публичных компаний, а ее дочерняя компания Haier Smart Home входит в рейтинги Fortune Global 500 и Fortune World's Most Admired Companies.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2984321/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2984320/image2.jpg

