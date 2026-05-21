Haier Resmi Jadi Sponsor Utama Al Ahly FC Selama Empat Tahun, Sponsor Utama Kedua Al Ahly

General Manager, Haier MEA Region, Li Dapeng, mengatakan, "Kemitraan yang terjalin dengan Al Ahly FC lebih dari sekadar kerja sama sponsor. Kolaborasi ini mempertemukan dua institusi besar yang sama-sama memiliki tradisi kesuksesan, inovasi, ambisi, dan semangat untuk terus berkembang. Al Ahly menjadi simbol inspirasi dan kebanggaan jutaan penggemar di Mesir, Afrika, dan Timur Tengah. Kami gembira menjadi bagian dari perjalanan besar tersebut. Melalui kemitraan ini, kami ingin mempererat hubungan dengan konsumen Mesir sekaligus memadukan teknologi, olahraga, dan gaya hidup cerdas dalam satu visi bersama."

President, Al Ahly FC, Mahmoud El Khatib, menambahkan, "Kami menyambut baik kehadiran Haier sebagai salah satu sponsor utama Al Ahly. Kerja sama ini mencerminkan kemampuan Al Ahly dalam menarik minat merek terkemuka di dunia menjadi mitra. Haier merupakan salah satu perusahaan teknologi dan peralatan rumah tangga paling terkemuka di dunia. Kolaborasi ini akan memberikan nilai tambah bagi kedua pihak, sekaligus mendukung rencana ambisius klub dan meningkatkan pengalaman para pendukung Al Ahly."

Kerja sama ini sejalan dengan ekspansi manufaktur dan bisnis Haier di Mesir. Haier Egypt Industrial Complex di 10th of Ramadan City menjadi kompleks industri pertama Haier di Afrika dengan luas lebih dari 200.000 meter persegi dan total investasi mencapai USD 185 juta. Tahap pertama pembangunan yang mencakup lini produksi AC, televisi, dan mesin cuci telah mencapai kapasitas lebih dari 900.000 unit. Sementara itu, pembangunan tahap kedua yang berfokus pada produk pendingin dimulai pada September 2024 dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2026. Haier juga tercatat sebagai perusahaan asal Tiongkok pertama di Mesir yang memperoleh Golden License, izin khusus yang menjadi acuan bagi investor internasional di negara tersebut.

Di segmen premium, Haier memperkenalkan berbagai produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Untuk menghadapi suhu ekstrem di Mesir, Haier mengembangkan kompresor berstandar T3 yang mampu beroperasi stabil hingga suhu 53 derajat Celsius, sistem inverter yang cocok dengan jaringan listrik lokal, serta model AI ECO yang dapat menghemat konsumsi energi hingga 60%. Berkat inovasi tersebut, Haier turut mempercepat adopsi teknologi inverter di pasar AC Mesir. Saat ini, Haier menguasai 35% pangsa pasar AC inverter di Mesir. Pada 2024, Haier juga membuka pusat layanan di Nasr City, Kairo, untuk menyediakan pengalaman produk lintaskategori dan layanan purnajual profesional. Pada 2026, Haier memperluas jangkauan bisnisnya di Afrika dengan merambah jaringan ritel terbesar Afrika Selatan, Massmart.

Haier menempuh strategi olahraga global "Play with the Number Ones" melalui kerja sama dengan klub, federasi, dan ajang olahraga internasional. Di sepak bola, Haier menjalin kemitraan dengan Liverpool FC dan Paris Saint-Germain, serta bekerja sama dengan LALIGA, Liga Portugal, dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko. Di luar sepak bola, Haier juga mendukung turnamen tenis Roland-Garros di Prancis dan kompetisi kriket di Asia Selatan. Seluruh kolaborasi tersebut semakin mendekatkan inovasi teknologi dengan konsumen melalui olahraga.

Di sela seremoni penandatanganan kerja sama, Haier turut memperkenalkan lini produk terbaru untuk pasar Mesir pada 2026, mencakup mesin cuci, solusi pendingin, televisi, hingga sistem pendingin udara komersial.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui solusi transformasi digital dengan slogan "More Creation, More Possibilities". Haier memiliki 10 pusat riset dan pengembangan, 35 kawasan industri, serta 173 pusat manufaktur di seluruh dunia dengan pendapatan global mencapai USD 59,8 miliar pada 2025. Selama delapan tahun berturut-turut, Haier tercantum daftar "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands". Haier juga sukses mempertahankan posisi sebagai merek peralatan rumah tangga nomor satu dunia versi Euromonitor selama 17 tahun berturut-turut. Haier memiliki delapan perusahaan yang tercatat di bursa efek, termasuk Haier Smart Home yang tercantum dalam daftar "Fortune Global 500" dan "Fortune World's Most Admired Companies".

