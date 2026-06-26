Společnost Pylontech představila PyOcean, systém pro ukládání energie o kapacitě 6,4 MWh, který využívá vlastní vyvinuté články o kapacitě 601 Ah
News provided byPylontech
Jun 26, 2026, 10:39 ET
MNICHOV, 26. června 2026 /PRNewswire/ – Společnost Pylontech (688063.SH), přední světový dodavatel systémů pro skladování energie, představila na veletrhu Intersolar Europe své nové velkokapacitní řešení pro skladování energie s názvem PyOcean. Platforma představuje dvě konfigurace: systém o kapacitě 6,4 MWh poháněný články LFP o kapacitě 601 Ah, které společnost Pylontech vyvinula sama, a systém o kapacitě 6,26 MWh vybavený články o kapacitě 588 Ah. Toto uvedení na trh dokládá integrované schopnosti společnosti Pylontech, které zahrnují vývoj bateriových článků i systémovou integraci, a zároveň představuje další významný krok v rámci expanze společnosti na trh s velkokapacitními systémy pro skladování energie.
Řešení PyOcean je navrženo tak, aby maximalizovalo provozní efektivitu a dlouhodobou hodnotu aktiv v široké škále aplikačních scénářů. Systém o kapacitě 6,4 MWh (0,25 P) je optimalizován pro společné umístění s obnovitelnými zdroji, přesun energie, projekty zaměřené na hodnotu kapacity a pokrytí večerních špiček, zatímco systém o kapacitě 6,26 MWh (0,5 P) je navržen pro samostatné použití jako BESS, flexibilitu na straně sítě, řízení špiček a další aplikace s vysokou frekvencí cyklů.
Díky velkoformátovým bateriovým článkům, které společnost Pylontech vyvinula, nabízejí nové systémy vyšší energetickou hustotu a větší efektivitu projektů. Systém o kapacitě 6,4 MWh využívá články o kapacitě 601 Ah s energetickou hustotou až 426 Wh/l, což umožňuje uložit větší množství energie do standardního 20-stopového kontejneru a zároveň snížit nároky na využití pozemků, požadavky na infrastrukturu a celkové náklady projektu. PyOcean se vyznačuje také továrně předmontovanou konstrukcí pro rychlejší uvedení do provozu, komplexní víceúrovňovou bezpečnostní ochranou od úrovně článků až po úroveň systému a inteligentním provozem podporovaným řešením Local Energy Management System, což zákazníkům pomáhá maximalizovat výkonnost zařízení po celou dobu životního cyklu projektu.
Ačkoli je společnost Pylontech všeobecně uznávána jako světový lídr v oblasti akumulace energie pro domácnosti, rychle rozšiřuje své působení i v komerčních a velkokapacitních aplikacích. V uplynulém roce společnost Pylontech úspěšně realizovala několik velkých projektů, včetně projektu skladování energie o kapacitě 400 MWh v Ning-sia a projektu o kapacitě 80 MWh v Ťiang-su v Číně. Její schopnosti realizovat rozsáhlé projekty se odrážejí také v zařazení na seznam výrobců zařízení pro skladování energie Tier 1 společnosti BloombergNEF.
Díky 17 letům zkušeností v oboru společnost Pylontech nadále posiluje své kapacity rozšiřováním své globální servisní sítě. Společnost Pylontech dosud založila 9 zahraničních dceřiných společností a 25 lokálních servisních center po celém světě, která poskytují technickou podporu přizpůsobenou místním podmínkám a služby v rámci celého životního cyklu projektů na hlavních trzích v oblasti skladování energie.
„Naším cílem je poskytovat spolehlivá a efektivní řešení pro skladování energie pro nejrůznější účely a zároveň úzce spolupracovat s našimi partnery na budování odolnější a udržitelnější energetické budoucnosti," uvedl mluvčí společnosti Pylontech.
Webové stránky: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en
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