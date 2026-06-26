Pylontech представляет PyOcean, систему хранения энергии на 6,4 МВт-ч, работающую на собственных аккумуляторных элементах емкостью 601 А-ч

МЮНХЕН, 26 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Pylontech (688063.SH), один из ведущих мировых поставщиков систем хранения энергии, представила на выставке Intersolar Europe свое новое решение для промышленного хранения энергии — PyOcean. Данная платформа имеет две конфигурации: система на 6,4 МВт-ч, работающая на аккумуляторных ячейках LFP емкостью 601 А-ч собственной разработки Pylontech, и система на 6,26 МВт-ч, оснащенная аккумуляторными ячейками емкостью 588 А-ч. В презентации продемонстрированы интегрированные возможности Pylontech, включающие разработку аккумуляторных элементов и системную интеграцию, знаменуя собой еще один важный шаг в экспансии компании на рынок промышленного хранения энергии.

Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China

PyOcean предназначена для максимизации операционной эффективности и долгосрочной стоимости активов в широком диапазоне сценариев применения. Система на 6,4 МВт-ч (0,25P) оптимизирована для совместного размещения c возобновляемыми источниками энергии, переключения энергопотребления, проектов максимизации располагаемой мощности и доставки в часы вечерней пиковой нагрузки, в то время как система на 6,26 МВт-ч (0,5P) разработана для автономной BESS, гибкости на стороне сети, снижения пиковых нагрузок и других режимов работы с высокой частотой циклов.

Новые системы, работающие на собственных широкоформатных аккумуляторных элементах Pylontech, обеспечивают более высокую плотность энергии и бо́льшую эффективность проекта. Система на 6,4 МВт-ч объединяет ячейки емкостью 601 А-ч с плотностью энергии до 426 Вт-ч/л, что позволяет увеличить энергоемкость стандартного 20-футового контейнера при одновременном снижении занимаемой площади, требований к инфраструктуре и общих затрат на проект. PyOcean также предварительно собирается на заводе-изготовителе для более быстрого развертывания, имеет комплексную многоуровневую защиту на уровне ячейки и системы в целом, а также интеллектуальное управление, поддерживаемое локальной системой управления энергопотреблением, что помогает клиентам максимизировать производительность оборудования на протяжении всего жизненного цикла проекта.

В то время как Pylontech широко признан мировым лидером в области хранения энергии в жилых помещениях, компания быстро расширяет свое присутствие в коммерческих и коммунальных масштабах. За последний год Pylontech успешно реализовала множество крупных проектов, в том числе промышленный проект хранения энергии на 400 МВт-ч в Нинся и на 80 МВт-ч в Цзянсу, Китай. Возможности компании в реализации крупномасштабных проектов также подтверждены ее включением в список BloombergNEF Tier 1 Energy Storage Manufacturer.

Обладая 17-летним опытом работы в отрасли, Pylontech продолжает укреплять свои возможности, расширяя глобальную сервисную сеть. На сегодняшний день Pylontech создала 9 зарубежных дочерних компаний и 25 локализованных сервисных центров по всему миру, предоставляя на местах техническую поддержку и услуги на протяжении жизненного цикла проекта на основных рынках хранения энергии.

«Мы стремимся предоставлять надежные и эффективные решения для хранения энергии для различных сфер применения, тесно сотрудничая с нашими партнерами, чтобы построить более устойчивое и надежное энергетическое будущее», — сказал представитель Pylontech.

Веб-сайт: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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