Pylontech dévoile PyOcean, un système de stockage d'énergie de 6,4 MWh alimenté par des cellules de 601 Ah développées en interne

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage d'énergie, a dévoilé sa nouvelle solution de stockage d'énergie à grande échelle, PyOcean, à Intersolar Europe. La plateforme propose deux configurations : un système de 6,4 MWh alimenté par des cellules LFP de 601 Ah développées en interne par Pylontech et un système de 6,26 MWh équipé de cellules de 588 Ah. Ce lancement met en évidence les capacités intégrées de Pylontech, qui vont du développement de cellules de batterie à l'intégration de systèmes, tout en marquant une nouvelle étape importante dans l'expansion de l'entreprise sur le marché du stockage d'énergie à grande échelle.

Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China

PyOcean est conçu pour maximiser l'efficacité opérationnelle et la valeur à long terme des actifs dans un large éventail de scénarios d'application. Le système de 6,4 MWh (0,25 P) est optimisé pour la colocalisation d'énergies renouvelables, le décalage énergétique, les projets axés sur la valeur de la capacité, et la fourniture d'énergie pendant les pics de consommation en soirée, tandis que le système de 6,26 MWh (0,5 P) est quant à lui conçu pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) autonomes, la flexibilité côté réseau, l'écrêtement des pics de consommation et d'autres applications nécessitant des cycles à haute fréquence.

Grâce aux cellules de batterie grand format développées en interne par Pylontech, ces nouveaux systèmes offrent une densité énergétique plus élevée et une meilleure efficacité pour les projets. Ce système de 6,4 MWh intègre des cellules de 601 Ah présentant une densité énergétique pouvant atteindre 426 Wh/L, ce qui permet d'augmenter la capacité énergétique dans un conteneur standard de 20 pieds tout en réduisant l'empreinte au sol, les besoins en infrastructures et les coûts globaux du projet. PyOcean se distingue également par une conception pré-assemblée en usine permettant un déploiement plus rapide, une protection de sécurité multicouche complète, de la cellule au niveau du système, ainsi qu'un fonctionnement intelligent pris en charge par un système de gestion locale de l'énergie, aidant ainsi les clients à maximiser les performances de leurs actifs tout au long du cycle de vie du projet.

Si Pylontech est largement reconnue comme un leader mondial dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel, l'entreprise a rapidement étendu sa présence aux applications commerciales et à grande échelle. Au cours de l'année écoulée, Pylontech a mené à bien plusieurs projets d'envergure, notamment un projet de stockage d'énergie à grande échelle de 400 MWh dans la région du Ningxia et un projet de 80 MWh dans la province du Jiangsu, en Chine. Sa capacité à mener à bien des projets de grande envergure se reflète également dans sa présence sur la liste des fabricants de systèmes de stockage d'énergie de catégorie 1 établie par BloombergNEF.

Forte de 17 ans d'expertise dans le secteur, Pylontech continue de renforcer ses capacités en développant son réseau mondial de services. À ce jour, Pylontech a mis en place 9 filiales à l'étranger et 25 centres de services locaux à travers le monde, offrant une assistance technique adaptée aux spécificités locales ainsi que des services couvrant l'ensemble du cycle de vie des projets sur les principaux marchés du stockage d'énergie.

« Nous nous engageons à fournir des solutions de stockage d'énergie fiables et efficaces pour diverses applications, tout en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires afin de bâtir un avenir énergétique plus résilient et plus durable », a déclaré un porte-parole de Pylontech.

Site internet : https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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