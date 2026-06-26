파이런텍, 자체 개발 601Ah 셀로 구동되는 6.4MWh 에너지 저장 시스템 파이오션 공개

뮌헨, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 에너지 저장 시스템 제공업체 파이런텍(Pylontech, 688063.SH)이 인터솔라 유럽(Intersolar Europe)에서 새로운 유틸리티 규모 에너지 저장 솔루션 파이오션(PyOcean)을 공개했다. 이 플랫폼은 파이런텍의 자체 개발 601Ah LFP 셀로 구동되는 6.4MWh 시스템과, 588Ah 셀을 장착한 6.26MWh 시스템이라는 두 가지 구성을 도입한다. 이번 출시는 배터리 셀 개발에서 시스템 통합까지 아우르는 파이런텍의 통합 역량을 입증하는 동시에 유틸리티 규모 에너지 저장 시장으로의 회사 확장에서 또 다른 중요한 단계를 기록한다.

파이오션은 광범위한 애플리케이션 시나리오에서 운영 효율성과 장기적인 자산 가치를 극대화하도록 설계되었다. 6.4MWh(0.25P) 시스템은 재생에너지 공동 입지, 에너지 이동, 용량 가치 프로젝트, 저녁 피크 시간대 전력 공급에 최적화되어 있으며, 6.26MWh(0.5P) 시스템은 독립형 BESS, 계통 측 유연성, 피크 저감 및 기타 고주파 사이클링 애플리케이션을 위해 설계되었다.

Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS (PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech)

파이런텍의 자체 개발 대형 배터리 셀로 구동되는 새로운 시스템은 더 높은 에너지 밀도와 더 큰 프로젝트 효율성을 제공한다. 6.4MWh 시스템은 최대 426Wh/L의 에너지 밀도를 가진 601Ah 셀을 통합하여 표준 20피트 컨테이너 내에서 더 많은 에너지 용량을 가능하게 하는 동시에 토지 사용, 인프라 요건, 전체 프로젝트 비용을 줄인다. 파이오션은 또한 더 빠른 배포를 위한 공장 사전 조립 설계, 셀에서 시스템 수준까지의 포괄적인 다층 안전 보호, 로컬 에너지 관리 시스템(Local Energy Management System)으로 지원되는 지능형 운영을 선보이며 고객들이 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 자산 성능을 극대화할 수 있도록 돕는다.

파이런텍은 주거용 에너지 저장 분야의 글로벌 선도기업으로 널리 인정받고 있지만, 상업 및 유틸리티 규모 애플리케이션으로 빠르게 발자취를 확장하고 있다. 지난 1년간 파이런텍은 중국 닝샤의 400MWh 유틸리티 규모 에너지 저장 프로젝트와 장쑤의 80MWh 프로젝트를 포함한 여러 대형 프로젝트를 성공적으로 납품했다. 대규모 프로젝트 역량은 또한 블룸버그NEF(BloombergNEF)의 티어 1(Tier 1) 에너지 저장 제조업체 목록에 포함된 것으로도 반영된다.

17년간의 업계 전문성을 바탕으로 파이런텍은 글로벌 서비스 네트워크를 확장하여 역량을 계속 강화하고 있다. 현재까지 파이런텍은 9개의 해외 자회사와 전 세계 25개의 현지화 서비스 센터를 설립하여 주요 에너지 저장 시장 전반에 걸쳐 현지화된 기술 지원과 프로젝트 생애주기 서비스를 제공하고 있다.

파이런텍 대변인은 "우리는 다양한 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있고 효율적인 에너지 저장 솔루션을 제공하는 동시에 파트너들과 긴밀히 협력하여 더 회복력 있고 지속 가능한 에너지 미래를 구축하는 데 전념하고 있다"고 말했다.

웹사이트: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech