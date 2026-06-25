Pylontech prezentuje PyOcean, system magazynowania energii o pojemności 6,4 MWh, zasilany opracowanymi przez firmę ogniwami 601 Ah

MONACHIUM, 26 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), czołowy międzynarodowy dostawca systemów magazynowania energii zaprezentował PyOcean, nowe rozwiązanie w obszarze magazynowania energii na skalę użyteczności publicznej, podczas targów Intersolar Europe. Platforma wprowadza dwie konfiguracje: system o pojemności 6,4 MWh zasilany opracowanymi przez Pylontech ogniwami LFP 601 Ah oraz system o pojemności 6,26 MWh wyposażony w ogniwa 588 Ah. Wprowadzenie tych systemów na rynek odzwierciedla potencjał firmy Pylontech w zakresie rozwoju technologii ogniw i integracji systemu, wykonując kolejny istotny krok w kierunku ekspansji firmy na rynku magazynów energii na potrzeby inwestycji użyteczności publicznej.

Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China

PyOcean zaprojektowano z myślą o maksymalizacji parametrów operacyjnych i długofalowej wartości aktywów w ramach szerokiej gamy zastosowań. System 6,4 MWH (0.25P) jest optymalny dla kolokacji z odnawialnymi źródłami energii, przejścia na nowe źródła energii, inwestycji zwiększających potencjał i wartość sieci oraz zasilania w wieczornych godzinach szczytu. Z kolei system 6,26 MWh (0.5P) zaprojektowano z myślą o samodzielnych akumulatorowych systemach magazynowania energii, elastyczności na skalę sieci, szczytowego zapotrzebowania na energię i innych zastosowaniach charakteryzujących się wysoką częstotliwością zmiany cyklów ładowania i rozładowania.

Zasilany opracowanymi przez Pylontech wielkoformatowymi ogniwami akumulatorowymi, nowe systemy zapewniają wyższą gęstość energii i większą wydajność inwestycji. System 6,4 MWh łączy w sobie ogniwa 601 Ah z gęstością energii na poziomie sięgającym 426 Wh/l, pozwalając na większą pojemność w standardowym 20-stopowym kontenerze, przy jednoczesnym ograniczeniu zajętego areału, wymogów infrastrukturalnych i ogólnych kosztów inwestycji. PyOcean również charakteryzuje się gotową fabryczną konstrukcją na potrzeby szybszego uruchomienia, kompleksowym wielowarstwowym systemem zabezpieczeń, obejmującym poszczególne ogniwa i poziom całego systemu oraz inteligentną eksploatacją opartą na Lokalnym Systemie Zarządzania Energią (Local Energy Management System), który pomaga klientom maksymalizować wydajność aktywów, w całym okresie ich użytkowania.

Podczas gdy Pylontech jest powszechnie uważany za globalnego lidera systemów magazynowania energii dla domów, firma odnotowuje też dynamiczny wzrost udziału w segmencie zastosowań na skalę komercyjną i użyteczności publicznej. W minionym roku Pylontech pomyślnie zrealizował wiele dużych inwestycji, w tym inwestycję użyteczności publicznej 400 MWh w regionie Ningxia i inwestycję 80 MWh w Jiangsu, w Chinach. Możliwości w zakresie realizacji inwestycji na dużą skalę znajdują też swoje odzwierciedlenie w dołączeniu do grona producentów rozwiązań do magazynowania energii o wysokich parametrach technicznych (BloombergNEF's Tier 1 Energy Storage Manufacturer).

Opierając się na siedemnastoletnim doświadczeniu w branży, Pylontech w dalszym ciągu umacnia swój potencjał poprzez rozszerzanie globalnej sieci serwisowej. Do chwili obecnej Pylontech otworzył 9 zagranicznych oddziałów i 25 lokalnych centrów serwisowych na całym świecie, zapewniając wsparcie techniczne na szczeblu lokalnym i usługi obejmujące cały cykl życia inwestycji na największych rynkach sektora magazynowania energii.

„Angażujemy się w dostarczanie niezawodnych i wydajnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii przeznaczonych do różnorodnych zastosowań, ściśle współpracując z naszymi partnerami w celu budowy trwałej i zrównoważonej przyszłości energetyki" - powiedział rzecznik prasowy Pylontech.

Strona internetowa: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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