Pylontech Luncurkan PyOcean, Sistem Penyimpanan Energi 6,4 MWh dengan Sel 601Ah yang Dikembangkan secara Independen

PyOcean memaksimalkan efisiensi operasional dan nilai aset jangka panjang di berbagai skenario aplikasi. Sistem 6,4 MWh (0,25P) cocok untuk proyek energi terbarukan yang berbagi lokasi dengan proyek lain (co-location), energy shifting, proyek capacity-value, serta memenuhi kebutuhan listrik pada beban puncak saat malam hari. Sementara itu, sistem 6,26 MWh (0,5P) dirancang untuk sistem penyimpanan energi baterai (BESS) mandiri, fleksibilitas sisi jaringan listrik (grid-side flexibility), peak-shaving, serta aplikasi siklus tinggi lainnya.

Didukung sel baterai berukuran besar yang dikembangkan secara independen oleh Pylontech, kedua sistem baru ini menawarkan densitas energi yang lebih tinggi dan efisiensi proyek yang lebih baik. Sistem 6,4 MWh mengintegrasikan sel baterai 601Ah dengan densitas energi hingga 426 Wh/L sehingga mampu memberikan kapasitas energi yang lebih besar dalam kontainer standar 20 kaki. Desain ini juga turut mengurangi kebutuhan lahan, infrastruktur, dan total biaya proyek. Selain itu, PyOcean mengusung desain yang telah dirakit di pabrik (factory pre-assembled) sehingga mempercepat proses implementasi. Sistem ini pun dilengkapi fitur perlindungan keselamatan berlapis yang mencakup level sel hingga sistem, serta didukung Local Energy Management System untuk pengelolaan operasional yang lebih cerdas. Fitur-fitur tersebut membantu pelanggan mengoptimalkan kinerja aset sepanjang siklus hidup proyek.

Selama ini, Pylontech dikenal sebagai salah satu pemimpin global di segmen penyimpanan energi residensial. Namun, Pylontech juga terus berekspansi ke segmen komersial dan penyimpanan energi skala utilitas. Dalam setahun terakhir, Pylontech berhasil menyelesaikan sejumlah proyek berskala besar, termasuk proyek penyimpanan energi utilitas berkapasitas 400 MWh di Ningxia dan proyek 80 MWh di Jiangsu, Tiongkok. Kapabilitas dalam menggarap proyek berskala besar juga tecermin dari keberhasilan Pylontech tercantum dalam daftar "BloombergNEF Tier 1 Energy Storage Manufacturer".

Berbekal pengalaman selama 17 tahun di industri penyimpanan energi, Pylontech terus memperkuat kapabilitasnya dengan memperluas jaringan layanan global. Hingga saat ini, Pylontech telah memiliki sembilan anak usaha di luar negeri dan 25 pusat layanan lokal di berbagai negara untuk menyediakan dukungan teknis serta layanan sepanjang siklus proyek di pasar-pasar utama penyimpanan energi.

"Kami berkomitmen menghadirkan solusi penyimpanan energi yang andal dan efisien untuk berbagai kebutuhan aplikasi. Kami juga terus bekerja sama dengan para mitra guna membangun masa depan energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan," ujar juru bicara Pylontech.

Situs resmi: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech