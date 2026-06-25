Pylontech Perkenal PyOcean, Sistem Storan Tenaga 6.4MWh Dikuasakan Sel 601Ah yang Dibangunkan Sendiri

MUNICH, 26 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), penyedia sistem storan tenaga global terkemuka, memperkenalkan penyelesaian storan tenaga berskala utiliti baharunya, PyOcean, di Intersolar Europe. Platform ini menawarkan dua konfigurasi: sistem 6.4MWh yang dikuasakan oleh sel LFP 601Ah yang dibangunkan sendiri oleh Pylontech serta sistem 6.26MWh yang dilengkapi sel 588Ah. Pelancaran ini memperlihatkan keupayaan bersepadu Pylontech yang merangkumi pembangunan sel bateri dan integrasi sistem, di samping menandakan satu lagi langkah penting dalam pengembangan syarikat ke dalam pasaran storan tenaga berskala utiliti.

Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS (PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech)

PyOcean direka bagi memaksimumkan kecekapan operasi dan nilai aset jangka panjang merentasi pelbagai senario aplikasi. Sistem 6.4MWh (0.25P) dioptimumkan untuk penempatan bersama tenaga boleh baharu, peralihan tenaga, projek nilai kapasiti dan penghantaran pada waktu puncak sebelah malam, manakala sistem 6.26MWh (0.5P) direkayasa untuk BESS kendiri, fleksibiliti sisi grid, pengurangan beban puncak dan aplikasi kitaran frekuensi tinggi yang lain

Dikuasakan oleh sel bateri format besar yang dibangunkan sendiri oleh Pylontech, sistem baharu ini menawarkan ketumpatan tenaga yang lebih tinggi dan kecekapan projek yang juga lebih tinggi. Sistem 6.4MWh mengintegrasikan sel 601Ah dengan ketumpatan tenaga sehingga 426Wh/L, membolehkan kapasiti tenaga yang lebih besar dimuatkan dalam kontena standard berukuran 20 kaki, sambil mengurangkan penggunaan tanah, keperluan infrastruktur dan kos projek keseluruhan. PyOcean turut menampilkan reka bentuk prapasang di kilang bagi tujuan pelaksanaan yang lebih pantas, perlindungan keselamatan berbilang lapisan yang menyeluruh daripada peringkat sel hingga sistem, serta operasi pintar yang disokong oleh Local Energy Management System bagi membantu pelanggan memaksimumkan prestasi aset sepanjang kitaran hayat projek.

Walaupun Pylontech diiktiraf secara meluas sebagai peneraju global dalam storan tenaga kediaman, syarikat memperluas jejaknya dengan pantas dalam aplikasi komersial dan berskala utiliti. Sepanjang tahun lalu, Pylontech berjaya menyiapkan beberapa projek besar, termasuk projek storan tenaga berskala utiliti 400MWh di Ningxia, dan projek 80MWh di Jiangsu, China. Keupayaan projek berskala besarnya juga dapat dilihat melalui penyenaraiannya dalam senarai Tier 1 Energy Storage Manufacturer BloombergNEF.

Dengan pengalaman selama 17 tahun dalam industri, Pylontech terus memperkukuh keupayaannya melalui peluasan rangkaian perkhidmatan globalnya. Sehingga kini, Pylontech menubuhkan 9 subsidiari luar negara dan 25 pusat perkhidmatan setempat di seluruh dunia, menyediakan sokongan teknikal setempat dan perkhidmatan kitaran hayat projek merentasi pasaran storan tenaga utama.

"Kami komited menyediakan penyelesaian storan tenaga yang boleh dipercayai dan cekap untuk pelbagai aplikasi, sambil bekerjasama rapat dengan rakan kongsi kami untuk membina masa depan tenaga yang lebih berdaya tahan dan mampan," kata seorang jurucakap Pylontech.

Laman web: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech