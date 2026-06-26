Pylontech ra mắt PyOcean, hệ thống lưu trữ năng lượng 6,4MWh sử dụng cell pin 601Ah tự phát triển

MUNICH, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), nhà cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng hàng đầu toàn cầu, đã ra mắt giải pháp lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích mới mang tên PyOcean tại triển lãm Intersolar Europe. Nền tảng này cung cấp hai cấu hình: hệ thống 6,4MWh sử dụng cell pin LFP 601Ah do Pylontech tự phát triển và hệ thống 6,26MWh trang bị cell pin 588Ah. Việc ra mắt này thể hiện năng lực tích hợp của Pylontech trong phát triển cell pin và tích hợp hệ thống, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng khác trong chiến lược mở rộng của công ty sang thị trường lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích.

Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS (PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech)

PyOcean được thiết kế nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và giá trị tài sản dài hạn trong nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau. Hệ thống 6,4MWh (0.25P) được tối ưu cho các dự án kết hợp với nguồn năng lượng tái tạo, dịch chuyển năng lượng, các dự án phát huy giá trị công suất và cấp điện trong giờ cao điểm buổi tối, trong khi hệ thống 6,26MWh (0.5P) được thiết kế cho các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) độc lập, khả năng linh hoạt cho phía lưới điện, cắt giảm phụ tải đỉnh và các ứng dụng có chu kỳ sạc/xả tần suất cao khác.

Được trang bị các cell pin cỡ lớn do Pylontech tự phát triển, hệ thống mới mang lại mật độ năng lượng cao hơn và hiệu suất dự án tốt hơn. Hệ thống 6,4MWh tích hợp cell pin 601Ah với mật độ năng lượng lên tới 426Wh/L, cho phép lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong container tiêu chuẩn 20 feet, đồng thời giảm diện tích đất sử dụng, yêu cầu hạ tầng và chi phí dự án tổng thể. PyOcean cũng có thiết kế lắp ráp sẵn tại nhà máy nhằm rút ngắn thời gian triển khai, bảo vệ an toàn đa lớp toàn diện từ cấp cell pin đến cấp hệ thống, và khả năng vận hành thông minh được hỗ trợ bởi Hệ thống Quản lý Năng lượng Cục bộ (Local Energy Management System), giúp khách hàng tối ưu hiệu suất tài sản trong suốt vòng đời dự án.

Trong khi Pylontech được công nhận rộng rãi là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng dân dụng, công ty đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện sang các ứng dụng thương mại và quy mô tiện ích. Trong năm qua, Pylontech đã triển khai thành công nhiều dự án lớn, bao gồm dự án lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích 400MWh tại Ningxia và dự án 80MWh tại Jiangsu, Trung Quốc. Năng lực triển khai dự án quy mô lớn của công ty cũng được ghi nhận khi Pylontech được đưa vào danh sách Nhà sản xuất lưu trữ năng lượng Tier 1 của BloombergNEF.

Với 17 năm kinh nghiệm trong ngành, Pylontech tiếp tục củng cố năng lực thông qua việc mở rộng mạng lưới dịch vụ toàn cầu. Đến nay, Pylontech đã thành lập 9 công ty con ở nước ngoài và 25 trung tâm dịch vụ tại các thị trường trên toàn cầu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương và các dịch vụ xuyên suốt vòng đời dự án tại những thị trường lưu trữ năng lượng trọng điểm.

"Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp lưu trữ năng lượng đáng tin cậy và hiệu quả cho nhiều loại hình ứng dụng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác để cùng xây dựng một tương lai năng lượng bền vững và bền bỉ hơn", đại diện của Pylontech cho biết.

Website: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech