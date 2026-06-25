Spoločnosť Pylontech predstavila PyOcean, systém na ukladanie energie s kapacitou 6,4 MWh, ktorý využíva vlastné články s kapacitou 601 Ah
News provided byPylontech
Jun 25, 2026, 22:27 ET
MNÍCHOV, 26. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Pylontech (688063.SH), popredný svetový dodávateľ systémov na ukladanie energie, predstavila na veľtrhu Intersolar Europe svoje nové riešenie na ukladanie energie v priemyselnom meradle s názvom PyOcean. Platforma ponúka dve konfigurácie: systém s kapacitou 6,4 MWh, ktorý je napájaný článkami LFP s kapacitou 601 Ah vyvinutými spoločnosťou Pylontech, a systém s kapacitou 6,26 MWh vybavený článkami s kapacitou 588 Ah. Toto uvedenie na trh demonštruje integrované schopnosti spoločnosti Pylontech, ktoré zahŕňajú vývoj batériových článkov aj systémovú integráciu, a zároveň predstavuje ďalší dôležitý krok v expanzii spoločnosti na trh so skladovaním energie v priemyselnom meradle.
Systém PyOcean je navrhnutý tak, aby maximalizoval prevádzkovú efektívnosť a dlhodobú hodnotu majetku v širokej škále aplikačných scenárov. Systém s kapacitou 6,4 MWh (0,25 P) je optimalizovaný pre spoločnú inštaláciu s obnoviteľnými zdrojmi, presun energie, projekty zamerané na hodnotu kapacity a dodávky počas večerných špičiek, zatiaľ čo systém s kapacitou 6,26 MWh (0,5 P) je navrhnutý pre samostatné batériové úložisko energie (BESS), flexibilitu na strane siete, vyrovnávanie špičiek a ďalšie aplikácie s vysokofrekvenčným cyklovaním.
Nové systémy, ktoré sú poháňané veľkoformátovými batériovými článkami vyvinutými spoločnosťou Pylontech, ponúkajú vyššiu energetickú hustotu a väčšiu efektívnosť projektov. Systém s kapacitou 6,4 MWh integruje články s kapacitou 601 Ah a energetickou hustotou až 426 Wh/l, čo umožňuje dosiahnuť väčšiu energetickú kapacitu v rámci štandardného 20-stopového kontajnera a zároveň znížiť nároky na pozemok, požiadavky na infraštruktúru a celkové náklady projektu. PyOcean sa vyznačuje aj konštrukciou predmontovanou vo výrobnom závode, ktorá umožňuje rýchlejšie nasadenie, komplexnou viacvrstvovou bezpečnostnou ochranou od úrovne článkov až po úroveň systému a inteligentnou prevádzkou podporovanou lokálnym systémom riadenia energie, čo pomáha zákazníkom maximalizovať výkonnosť zariadení počas celého životného cyklu projektu.
Hoci je spoločnosť Pylontech všeobecne uznávaná ako svetový líder v oblasti ukladania energie pre domácnosti, rýchlo rozširuje svoje pôsobenie aj v komerčných aplikáciách a v aplikáciách na úrovni energetických spoločností. Za uplynulý rok spoločnosť Pylontech úspešne zrealizovala viacero veľkých projektov, medzi ktoré patrí projekt skladovania energie v priemyselnom meradle s kapacitou 400 MWh v Ningxia a projekt s kapacitou 80 MWh v Jiangsu v Číne. Jej kapacity v oblasti veľkých projektov sa odrážajú aj v tom, že bola zaradená do zoznamu výrobcov zariadení na ukladanie energie Tier 1 spoločnosti BloombergNEF.
Spoločnosť Pylontech, ktorá má v tomto odvetví 17 rokov skúseností, naďalej posilňuje svoje kapacity rozširovaním svojej celosvetovej servisnej siete. Spoločnosť Pylontech doteraz zriadila 9 zahraničných dcérskych spoločností a 25 lokálnych servisných stredísk po celom svete, ktoré poskytujú lokálnu technickú podporu a služby v priebehu celého životného cyklu projektov na hlavných trhoch so systémami na ukladanie energie.
„Našim cieľom je poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia v oblasti ukladania energie pre rôzne oblasti využitia a zároveň úzko spolupracovať s našimi partnermi na budovaní odolnejšej a udržateľnejšej energetickej budúcnosti," uviedol hovorca spoločnosti Pylontech.
Webová stránka: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en
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