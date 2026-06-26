Pylontech revela PyOcean, um sistema de armazenamento de energia de 6,4 MWh alimentado por células 601 Ah desenvolvidas internamente

MUNIQUE, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Pylontech (688063.SH), um dos principais fornecedores globais de sistemas de armazenamento de energia, apresentou sua nova solução de armazenamento de energia em escala de utilidade, PyOcean, na Intersolar Europe. A plataforma apresenta duas configurações: um sistema de 6,4 MWh alimentado por células LFP de 601 Ah desenvolvidas internamente pela Pylontech e um sistema de 6,26 MWh equipado com células de 588 Ah. O lançamento demonstra os recursos integrados da Pylontech, abrangendo o desenvolvimento de células de bateria e a integração de sistemas, dando mais um importante passo na expansão da empresa para o mercado de armazenamento de energia em escala de utilidade.

Pylontech lança ESS em escala de utilidade de 6,4 MWh (PRNewsfoto/Pylontech) A Pylontech entrega um projeto de armazenamento de energia em escala utilitária de 400 MWh em Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech)

PyOcean foi projetado para maximizar a eficiência operacional e o valor dos ativos a longo prazo em uma ampla gama de cenários de aplicação. O sistema de 6,4 MWh (0,25 P) é otimizado para colocalização com fontes renováveis, deslocamento de energia, projetos de valor de capacidade e entrega de pico noturno, enquanto o sistema de 6,26 MWh (0,5P) foi projetado para BESS independente, flexibilidade do lado da rede, redução de picos e outras aplicações de ciclagem de alta frequência.

Alimentados pelas células de bateria de grande formato desenvolvidas internamente pela Pylontech, os novos sistemas oferecem maior densidade de energia e maior eficiência nos projetos. O sistema de 6,4 MWh integra células de 601 Ah com densidade energética de até 426 Wh/L, permitindo maior capacidade de energia dentro de um contêiner padrão de 20 pés, reduzindo o uso de terreno, os requisitos de infraestrutura e os custos gerais do projeto. O PyOcean também conta com um design pré-montado de fábrica para implantação mais rápida, proteção abrangente de segurança em múltiplas camadas, desde a célula até o nível do sistema, e operação inteligente apoiada pelo Sistema de Gestão Local de Energia, ajudando os clientes a maximizar o desempenho dos ativos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Embora a Pylontech seja amplamente reconhecida como líder global em armazenamento de energia residencial, a empresa vem expandindo rapidamente sua presença em aplicações comerciais e em escala de utilidade. Ao longo do último ano, a Pylontech entregou com sucesso vários projetos de grande porte, incluindo um projeto de armazenamento de energia em escala de utilidade de 400 MWh em Ningxia e outro de 80 MWh em Jiangsu, China. Suas capacidades em projetos de grande escala também se refletem em sua inclusão na lista Tier 1 de Fabricantes de Armazenamento de Energia da BloombergNEF.

Com 17 anos de experiência no setor, a Pylontech continua a fortalecer seus recursos ao expandir sua rede global de serviços. Até o momento, a Pylontech estabeleceu 9 subsidiárias internacionais e 25 centros de serviço localizados em todo o mundo, oferecendo suporte técnico local e serviços de ciclo de vida de projetos nos principais mercados de armazenamento de energia.

"Estamos comprometidos em fornecer soluções de armazenamento de energia confiáveis e eficientes para diversas aplicações, trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para construir um futuro energético mais resiliente e sustentável", disse um porta-voz da Pylontech.

Site: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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FONTE Pylontech