Pylontech เปิดตัว PyOcean ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 6.4MWh ที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์แบตเตอรี่ 601Ah ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นเอง

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Pylontech

25 Jun, 2026, 23:17 CST

มิวนิก, 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH) ผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานระดับโลกชั้นนำ เปิดตัวโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภครุ่นใหม่ในชื่อ PyOcean ภายในงาน Intersolar Europe โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอ 2 ทางเลือก ได้แก่ ระบบขนาด 6.4MWh ที่ใช้เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟต (LFP) ขนาด 601Ah ซึ่ง Pylontech พัฒนาขึ้นเอง และระบบขนาด 6.26MWh ที่ติดตั้งเซลล์แบตเตอรี่ขนาด 588Ah การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถแบบบูรณาการของ Pylontech ที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาเซลล์แบตเตอรี่ไปจนถึงการบูรณาการระบบ พร้อมทั้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค

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Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS (PRNewsfoto/Pylontech)
Pylontech unveils 6.4MWh Utility-scale ESS (PRNewsfoto/Pylontech)
Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech)
Pylontech delivers 400MWh utility-scale energy storage project in Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech)

PyOcean ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาวให้สูงสุด โดยครอบคลุมการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ โดยระบบขนาด 6.4MWh (0.25P) ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับโครงการที่ติดตั้งร่วมกับแหล่งพลังงานหมุนเวียน การโยกย้ายพลังงานตามช่วงเวลา (energy shifting) โครงการที่มุ่งสร้างมูลค่าจากกำลังการผลิต และการจ่ายพลังงานในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงช่วงเย็น ขณะที่ระบบขนาด 6.26MWh (0.5P) ได้รับการออกแบบสำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) แบบ standalone การเสริมความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า การลดภาระโหลดสูงสุด และการใช้งานอื่น ๆ ที่ต้องมีการชาร์จและคายประจุบ่อยครั้ง

ด้วยการใช้เซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ Pylontech พัฒนาขึ้นเอง ระบบรุ่นใหม่นี้จึงมอบความหนาแน่นพลังงานที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพของโครงการที่ดียิ่งขึ้น ระบบขนาด 6.4MWh ผสานการทำงานกับเซลล์แบตเตอรี่ขนาด 601Ah ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงถึง 426Wh/L ทำให้สามารถบรรจุพลังงานได้มากขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานขนาด 20 ฟุต พร้อมทั้งช่วยลดการใช้พื้นที่ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และต้นทุนโดยรวมของโครงการ นอกจากนี้ PyOcean ยังมาพร้อมการออกแบบที่ประกอบสำเร็จจากโรงงานเพื่อให้สามารถติดตั้งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีระบบป้องกันหลายชั้นเพื่อความปลอดภัยอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระดับเซลล์แบตเตอรี่ไปจนถึงระดับระบบ และรองรับการดำเนินงานอัจฉริยะด้วยระบบ Local Energy Management System ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้สูงสุด

แม้ว่า Pylontech จะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย แต่บริษัทก็ได้ขยายบทบาทและธุรกิจเข้าสู่การใช้งานในภาคพาณิชย์และระดับสาธารณูปโภคอย่างรวดเร็ว ตลอดปีที่ผ่านมา Pylontech ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ รวมถึงโครงการระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคขนาด 400MWh ในเมืองหนิงเซี่ย และโครงการขนาด 80MWh ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ความสามารถในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทยังสะท้อนให้เห็นจากการถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Manufacturer) ระดับ Tier 1 โดย BloombergNEF

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาวนาน 17 ปี Pylontech ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพของตนให้แข็งแกร่งด้วยการขยายเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Pylontech ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ 9 แห่ง และศูนย์บริการในท้องถิ่น 25 แห่งทั่วโลก เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่มีความเหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ และให้บริการตลอดวงจรชีวิตของโครงการในตลาดระบบกักเก็บพลังงานที่สำคัญทั่วโลก

"เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมทั้งทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตด้านพลังงานที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น" โฆษกของ Pylontech กล่าว

เว็บไซต์: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en 

SOURCE Pylontech

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