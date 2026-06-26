Pylontech presenta PyOcean, un sistema de almacenamiento energético de 6.4MWh con celdas de 601Ah de desarrollo propio

MÚNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), uno de los principales proveedores de sistemas de almacenamiento energético del mundo, presentó en Intersolar Europe PyOcean, su nueva solución de almacenamiento de energía a escala industrial. La plataforma incorpora dos configuraciones: un sistema de 6.4MWh con celdas de fosfato de hierro y litio (LFP, por sus siglas en inglés) de 601Ah desarrolladas por Pylontech y un sistema de 6.26MWh equipado con celdas de 588Ah. Este lanzamiento demuestra las capacidades integradas de Pylontech que incluyen el desarrollo de celdas de baterías y la integración de sistemas, a la vez que marca otro paso importante en la expansión de la empresa hacia el mercado del almacenamiento energético a escala industrial.

Pylontech presenta su sistema de almacenamiento energético de 6.4MWh de escala industrial (PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech entrega un proyecto de almacenamiento de energía a escala industrial de 400MWh en Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech)

PyOcean está diseñado para maximizar la eficiencia operativa y el valor a largo plazo de los activos en una amplia variedad de escenarios de aplicación. El sistema de 6.4MWh (0.25P) está optimizado para la ubicación conjunta de fuentes de energía renovable, desplazamiento de energía, proyectos de valor de capacidad y suministro en horas pico vespertinas/nocturnas, mientras que el sistema de 6.26MWh (0.5P) ha sido diseñado para sistemas independientes de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), flexibilidad de la red eléctrica, reducción de picos de demanda y otras aplicaciones de ciclos de alta frecuencia.

Los nuevos sistemas cuentan con las celdas de batería de gran formato desarrolladas por Pylontech, para ofrecer mayor densidad energética y mejor eficiencia en los proyectos. El sistema de 6.4MWh incorpora celdas de 601Ah con una densidad energética de hasta 426Wh/L, lo que permite aumentar la capacidad energética dentro de un contenedor estándar de 20 pies, a la vez que se reduce el uso del suelo, los requisitos de infraestructura y los costos generales del proyecto. PyOcean también cuenta con un diseño preensamblado de fábrica para una implementación más rápida, protección de seguridad integral de múltiples niveles, desde el nivel de la celda hasta el del sistema, y un funcionamiento inteligente compatible con el sistema de gestión de energía local, lo que ayuda a los clientes a maximizar el rendimiento de activos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Si bien Pylontech es ampliamente reconocida como líder mundial en el ámbito del almacenamiento energético para el sector residencial, la empresa ha estado ampliando rápidamente su presencia en aplicaciones comerciales y de escala industrial. Durante el último año, Pylontech ha llevado a cabo exitosamente varios proyectos de gran envergadura, entre ellos, un proyecto de almacenamiento energético a escala industrial de 400MWh en Ningxia, y uno de 80MWh en Jiangsu, China. Sus capacidades para proyectos a gran escala también se reflejan al ser incluido en la lista Tier 1 de Fabricantes de almacenamiento energético de BloombergNEF.

Con 17 años de experiencia en el sector, Pylontech continúa consolidando sus capacidades con la ampliación de su red de servicios a nivel mundial. Hasta la fecha, Pylontech ha establecido 9 filiales en el extranjero y 25 centros de servicio locales en todo el mundo, para ofrecer soporte técnico localizado y servicios para todo el ciclo de vida de los proyectos en los principales mercados de almacenamiento energético.

"Estamos comprometidos con ofrecer soluciones de almacenamiento energético confiables y eficientes para diversas aplicaciones, a la vez que trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios en la construcción de un futuro energético más resiliente y sostenible", expresó un portavoz de Pylontech.

Sitio web: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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FUENTE Pylontech