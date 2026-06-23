شركة Zendure تكشف عن منظومة الطاقة الذكية ZEN+ HOME المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال معرض Intersolar 2026

ميونيخ، 23 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تستعرض شركة Zendure، الرائدة عالميًا في أنظمة إدارة الطاقة المنزلية المعتمدة على التوصيل المباشر (Plug-in HEMS)، أحدث رؤيتها للطاقة المنزلية، ZEN+ HOME، خلال معرض Intersolar 2026 في ميونيخ (الجناح C1.280). تحت شعار المعرض "طاقة الغد، تبدأ من المنزل"، تستعرض Zendure كيف يساهم الذكاء الاصطناعي، والتنسيق الذكي للطاقة، وحلول التخزين المرنة في تحويل المنازل من مجرد مستهلكين سلبيين للطاقة إلى أطراف فاعلة ومستقلة في مجال الطاقة.

ذكاء أنظمة إدارة الطاقة المنزلية المعتمدة على التوصيل المباشر (Plug-in HEMS)

في قلب منظومة ZEN+ HOME يأتي ™ZENKI، وكيل الطاقة الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Zendure، والمدعوم بنموذج ZenPulse التسلسلي الزمني المطوّر داخليًا. من خلال تحليل إنتاج الطاقة الشمسية، واستهلاك المنازل، وأسعار الكهرباء الديناميكية، يستطيع ™ZENKI التنبؤ بالطلب على الطاقة خلال 24 ساعة، ووضع الإستراتيجية المُثلى تلقائيًا.

بدءًا من الشحن الذكي وجدولة البطاريات وصولًا إلى الحماية الاحتياطية التلقائية، يواصل ™ZENKI تحسين تدفقات الطاقة لحظيًا وباستمرار، بما يساعد أصحاب المنازل على تحقيق وفورات أكبر، وتعزيز المرونة، والوصول إلى الاستقلال في الطاقة بسهولة.

منزل واحد. قلب واحد للطاقة

يشكّل PowerHub مركز المنظومة وقلب نظام ZEN+ Home، وهو منصة مُوحّدة لتنسيق الطاقة، تربط بين توليد الطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات، وكهرباء الشبكة، وشواحن السيارات الكهربائية، والمضخات الحرارية، وأجهزة المنزل الذكي.

بالاقتران مع سلسلة SolarFlow، يوفّر PowerHub إدارة متكاملة لطاقة المنزل وتنسيقًا ذكيًا للطاقة:

سلسلة SolarFlow 4000 Mix — هي منصة متكاملة لتخزين الطاقة المنزلية بقدرة 4000 واط، ثنائية الاتجاه ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعتمدة على التوصيل المباشر ( Plug-in )، ومتكاملة مع PowerHub ، حيث تجمع حلول الشرفات المتقدمة، والطاقة الشمسية على الأسطح المقترنة بالتيار المتردد ( AC-coupled )، وحلول الطاقة المحمولة ضمن منظومة واحدة قابلة للتوسّع.

حل SolarFlow 3000 Mix AC + — هو حل جاهز للتوصيل والتشغيل ( Plug-and-Play ) مُحسّن لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح المقترنة بالتيار المتردد وتخزين الطاقة، ما يتيح مرونة النشر دون الحاجة إلى تركيبات معقّدة.

سلسلة SolarFlow 2400 — هي منصة هجينة لتخزين الطاقة بقدرة 2400 واط، ثنائية الاتجاه ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتوفر بإصدارات متصلة بـ PowerHub وأخرى تعمل بنظام التوصيل والتشغيل، وتوحّد حلول الطاقة الشمسية للشرفات والأسطح ضمن منظومة واحدة.

المرونة — الاستفادة دائمًا من أفضل سعر للكهرباء

من خلال الأسعار الديناميكية لـ ™ZenWave والشراكات مع مزودي الطاقة، يتكيّف نظام ZEN+ Home مع أسعار السوق الفورية، مما يساعد الأسر على خفض تكاليف الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من كل كيلوواط/ساعة.

موثوق. مفتوح. شفاف.

استنادًا إلى بنية HEMS 2.0، يجمع نظام ZEN+ HOME بين الذكاء السحابي والتحكم المحلي. حتى في حالات انقطاع الإنترنت، تستمر وظائف الطاقة الأساسية بالعمل محليًا، بينما يضمن PowerHub توفير طاقة احتياطية سلسة بمستوى جهاز UPS (وحدة تزويد طاقة احتياطية) خلال 10 مللي ثانية، إلى جانب خاصية Black Start (إعادة التشغيل بعد الانقطاع الكامل للكهرباء) لضمان أمن الطاقة.

كما يتكامل ZEN+ HOME مع حساسات ووحدات تحكم Shelly لربط المضخات الحرارية عبر المُرحّلات (Relays)، واستخدام واجهة SG Ready للتسخين المُسبق للمياه والمساحات المعيشية باستخدام فائض الطاقة الشمسية أو الكهرباء منخفضة التكلفة من الشبكة.

يدعم النظام أكثر من 5,000 طراز من المضخات الحرارية. كما ينسّق ZEN+ HOME جداول تشغيل ذكية للمنازل التي تعتمد على المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية، مع إعطاء الأولوية لاستخدام فائض الطاقة الشمسية أو فترات التعرفة المنخفضة للتدفئة والشحن.

ولتعزيز الشفافية، كشفت Zendure عن واجهة مُعاد تصميمها تعرض آلية اتخاذ قرارات الذكاء الاصطناعي من خلال خطة طاقة واضحة تمتد على مدار 24 ساعة، مما يحوّل الذكاء الاصطناعي من "صندوق أسود" غير مفهوم إلى مساعد يمكن للمستخدمين فهمه والثقة به.

ما بعد المنزل: التنقّل المستدام

تعمل Zendure أيضًا على توسيع منظومة ZEN+ لتشمل التنقّل المستدام من خلال Zendure Cargo، وهو حلّها للتنقل عبر مركبات الشحن الكهربائية، إضافةً إلى منتجات شحن السيارات الكهربائية مثل EVFlow AC المتكاملة مع نظام HEMS 2.0. ويأتي ذلك عبر ربط توليد الطاقة النظيفة في المنازل بوسائل النقل الكهربائية.

خلال معرض Intersolar Europe 2026، سيلقي Bryan Liu، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Zendure، كلمة ضمن الفعالية الجانبية IBESA Day @ ees Forum يوم 23 يونيو الساعة 12:10، بعنوان: "إعادة تعريف أنظمة إدارة الطاقة المنزلية المعتمدة على التوصيل المباشر (Plug-in HEMS): نهج Zendure نحو حلول سكنية تنافسية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي"