Zendure Luncurkan Ekosistem Energi AI ZEN+ HOME di Ajang Intersolar 2026

ZENKI™, Agen Energi berbasis AI milik Zendure yang didukung model time-series ZenPulse, menjadi unsur utama di balik ZEN+ HOME. Dengan menganalisis produksi energi surya, konsumsi listrik rumah tangga, dan harga listrik yang bergerak dinamis, ZENKI™ mampu memprediksi kebutuhan energi selama 24 jam dan secara otomatis menyusun strategi pengelolaan energi yang optimal.

Mulai dari fitur intelligent charging, battery scheduling, hingga automatic backup protection, ZENKI™ selalu mengoptimalkan aliran energi secara langsung. Dengan demikian, pengguna semakin mudah menghemat biaya listrik, meningkatkan ketahanan energi, dan mencapai kemandirian energi.

Satu Rumah, Satu Pusat Energi

PowerHub berperan sebagai pusat ekosistem dan inti dari ZEN+ HOME. PowerHub merupakan platform koordinasi energi terpadu yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya, sistem penyimpanan energi, pengisi daya kendaraan listrik, pompa panas, jaringan listrik, serta berbagai perangkat rumah pintar.

Bersama SolarFlow Series, PowerHub mendukung pengelolaan energi seluruh rumah dan orkestrasi energi secara cerdas melalui:

SolarFlow 4000 Mix Series – platform penyimpanan energi rumah tangga plug-in berkapasitas 4.000 watt dengan sistem dua arah berbasis AI yang terintegrasi dengan PowerHub. Sistem ini menyatukan solusi balkon, atap rumah berbasis AC-coupled, serta mobile power menjadi sebuah ekosistem yang dapat diperluas.

– platform penyimpanan energi rumah tangga berkapasitas 4.000 watt dengan sistem dua arah berbasis AI yang terintegrasi dengan PowerHub. Sistem ini menyatukan solusi balkon, atap rumah berbasis AC-coupled, serta menjadi sebuah ekosistem yang dapat diperluas. SolarFlow 3000 Mix AC+ – solusi plug-and-play yang dioptimalkan untuk sistem tenaga surya atap berbasis AC-coupled dan penyimpanan energi sehingga dapat dipasang secara fleksibel tanpa instalasi yang rumit.

– solusi yang dioptimalkan untuk sistem tenaga surya atap berbasis AC-coupled dan penyimpanan energi sehingga dapat dipasang secara fleksibel tanpa instalasi yang rumit. SolarFlow 2400 Series – platform penyimpanan energi hibrida dua arah berkapasitas 2.400 watt berbasis AI yang dapat terhubung dengan PowerHub maupun konfigurasi plug-and-play, menyatukan solusi tenaga surya balkon dan atap dalam satu ekosistem.

Fleksibel dan Selalu Memanfaatkan Tarif Terbaik

Melalui tarif dinamis ZenWave™ dan kemitraan dengan berbagai penyedia energi, ZEN+ HOME menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan harga pasar secara seketika. Sistem ini membantu pengguna rumah tangga mengurangi biaya listrik dan memaksimalkan nilai dari setiap kilowatt-jam energi yang digunakan.

Andal, Terbuka, dan Transparan

Dirancang dengan arsitektur HEMS 2.0, ZEN+ HOME memadukan teknologi cerdas berbasis komputasi awan dengan sistem kendali lokal. Saat koneksi internet terputus, fungsi energi utama tetap berjalan secara lokal. Sementara itu, PowerHub menyediakan sistem cadangan listrik setara UPS dengan waktu perpindahan 10 milidetik dan fitur Black Start yang menjaga keamanan pasokan energi.

ZEN+ HOME juga terintegrasi dengan sensor dan pengendali Shelly untuk menghubungkan pompa panas melalui relay serta memanfaatkan antarmuka SG Ready guna memanaskan air dan ruang hunian dengan menggunakan surplus energi surya atau listrik jaringan berbiaya rendah.

Mendukung lebih dari 5.000 model pompa panas, ZEN+ HOME mengatur jadwal penggunaan energi secara cerdas bagi pengguna rumah tangga yang memakai pompa panas maupun kendaraan listrik. Sistem ini akan memprioritaskan pemanfaatan surplus energi surya atau periode tarif listrik yang lebih murah untuk kebutuhan pemanasan dan pengisian daya.

Untuk meningkatkan transparansi, Zendure memperkenalkan antarmuka baru yang menampilkan proses pengambilan keputusan AI berdasarkan perencanaan energi selama 24 jam. Langkah ini mengubah AI dari sistem yang sulit dipahami menjadi asisten yang mudah dipantau dan dipercaya pengguna.

Melampaui Rumah Tangga: Mobilitas Berkelanjutan

Zendure juga memperluas ekosistem ZEN+ ke sektor mobilitas berkelanjutan melalui Zendure Cargo, solusi kendaraan kargo listrik, serta produk pengisian daya kendaraan listrik seperti EVFlow AC yang terintegrasi dengan HEMS 2.0. Integrasi tersebut menghubungkan energi bersih yang dihasilkan di rumah dengan kebutuhan transportasi listrik.

Di ajang Intersolar Europe 2026, CEO dan Pendiri Zendure, Bryan Liu, akan menjadi pembicara dalam sesi paralel IBESA Day @ ees Forum pada 23 Juni pukul 12.10. Ia akan mempresentasikan topik bertajuk "Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions".

Tentang Zendure

Berdiri pada 2017, Zendure merupakan pelopor Plug-in-HEMS dengan pusat riset dan operasional di Silicon Valley, Greater Bay Area, Jepang, dan Jerman. Zendure berkomitmen menyediakan energi bersih yang andal dan terjangkau bagi rumah tangga di seluruh dunia melalui inovasi teknologi energi. Sistem penyimpanan energi balkon SolarFlow mendukung pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan untuk kebutuhan sehari-hari.

SOURCE Zendure