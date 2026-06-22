Zendure dévoile l'écosystème énergétique à IA ZEN+ HOME à Intersolar 2026

MUNICH, le 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionnier mondial du HEMS plug-in, présente à Intersolar 2026 à Munich (stand C1.280) sa dernière vision de l'énergie domestique : ZEN+ HOME. Sous le thème du salon « Power Tomorrow, Start at Home », Zendure montre comment l'IA, l'orchestration intelligente de l'énergie et des solutions de stockage flexibles transforment les foyers, autrefois consommateurs passifs d'énergie, en acteurs actifs et indépendants sur le plan énergétique.

L'intelligence du HEMS plug-in

Au cœur de ZEN+ HOME se trouve ZENKI™, l'agent énergétique à IA de Zendure, propulsé par le modèle de séries temporelles propriétaire ZenPulse. En analysant la production solaire, la consommation du foyer et la tarification dynamique de l'électricité, ZENKI™ prévoit les besoins énergétiques sur 24 heures et élabore automatiquement la stratégie optimale.

De la charge intelligente et la planification des batteries à la protection automatique de secours, ZENKI™ optimise en permanence les flux d'énergie en temps réel, aidant les foyers à économiser davantage, à renforcer leur résilience et à atteindre sans effort leur indépendance énergétique.

Une maison. Un cœur énergétique

Le centre de l'écosystème et le cœur de ZEN+ HOME est le PowerHub, une plateforme unifiée de coordination de l'énergie qui relie production solaire, stockage par batterie, électricité du réseau, bornes de recharge pour VE, pompes à chaleur et appareils domestiques connectés.

Associé à la série SolarFlow, le PowerHub permet une gestion énergétique de toute la maison et une orchestration intelligente de l'énergie :

SolarFlow 4000 Mix Series – une plateforme de stockage domestique plug-in tout-en-un de 4000 W, bidirectionnelle et pilotée par IA, intégrée au PowerHub, qui réunit des solutions avancées pour balcon, toiture couplée en AC et alimentation mobile dans un écosystème évolutif.

SolarFlow 3000 Mix AC+ – une solution plug-and-play optimisée pour le solaire en toiture couplé en AC et le stockage d'énergie, permettant un déploiement flexible sans installation complexe.

SolarFlow 2400 Series – une plateforme de stockage hybride de 2400 W, bidirectionnelle et pilotée par IA, proposée en configurations connectée au PowerHub et plug-and-play, qui réunit les solutions solaires de balcon et de toiture dans un même écosystème.

Flexibilité – toujours au meilleur tarif

Grâce aux tarifs dynamiques ZenWave™ et à des partenariats avec des fournisseurs d'énergie, ZEN+ HOME s'adapte aux prix du marché en temps réel, aidant les foyers à réduire leurs coûts d'électricité et à tirer le meilleur parti de chaque kilowattheure.

Fiable. Ouvert. Transparent.

Construit sur l'architecture HEMS 2.0, ZEN+ HOME combine l'intelligence du cloud et le contrôle local. Même en cas d'interruption d'Internet, les fonctions énergétiques essentielles continuent de fonctionner localement, tandis que le PowerHub assure une alimentation de secours de niveau onduleur en 10 ms et une capacité de Black Start pour la sécurité énergétique.

ZEN+ HOME s'intègre aux capteurs et contrôleurs Shelly pour raccorder les pompes à chaleur via des relais et utiliser l'interface SG Ready afin de préchauffer l'eau et les espaces de vie avec le surplus solaire ou l'électricité du réseau à bas coût.

Compatible avec plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur, ZEN+ HOME coordonne une planification intelligente pour les foyers équipés de pompes à chaleur et de VE, en privilégiant le surplus solaire ou les périodes de tarif réduit pour le chauffage et la recharge.

Pour renforcer la transparence, Zendure introduit une interface repensée qui visualise les décisions de l'IA à travers un plan énergétique clair sur 24 heures, transformant l'IA d'une « boîte noire » en un assistant que les utilisateurs peuvent comprendre et auquel ils peuvent faire confiance.

Au-delà de la maison : la mobilité durable

Zendure étend également l'écosystème ZEN+ à la mobilité durable grâce à Zendure Cargo, sa solution de mobilité e-cargo, et à des produits de recharge pour VE comme EVFlow AC intégrés à HEMS 2.0, reliant ainsi la production d'énergie propre à domicile au transport électrique.

À Intersolar Europe 2026, Bryan Liu, PDG et fondateur de Zendure, interviendra lors de l'événement parallèle IBESA Day @ ees Forum le 23 juin à 12h10, avec la présentation « Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions ».

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est le pionnier mondial du HEMS plug-in, avec des centres technologiques dans la Silicon Valley (États-Unis), la Greater Bay Area (Chine), au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est de fournir aux foyers une énergie propre, fiable et abordable en faisant progresser les dernières technologies énergétiques. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour le quotidien.