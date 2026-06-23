Zendure apresenta o ecossistema de energia com IA ZEN+ HOME na Intersolar 2026

MUNIQUE, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pioneira global em sistemas de gerenciamento de energia doméstica (HEMS) conectáveis à rede, está apresentando sua mais recente visão de energia doméstica, o ZEN+ HOME, na Intersolar 2026, em Munique (Estande C1.280). Sob o tema da exposição "Energia Amanhã, Comece em Casa", Zendure mostra como IA, orquestração inteligente de energia e soluções flexíveis de armazenamento estão transformando residências de consumidores passivos de energia em participantes ativos e independentes em energia.

A Inteligência do HEMS Plug-In

No coração do ZEN+ HOME está o ZENKI™, o Agente de Energia de IA de Zendure alimentado pelo modelo proprietário ZenPulse da série temporal. Ao analisar a geração solar, o consumo doméstico e a precificação dinâmica da eletricidade, o ZENKI™ prevê a demanda de energia 24 horas e formula automaticamente a estratégia ideal.

Desde carregamento inteligente e agendamento de baterias até proteção automática de backup, a ZENKI™ otimiza continuamente os fluxos de energia em tempo real, ajudando os proprietários a economizar mais, aumentar a resiliência e alcançar a independência energética com facilidade.

Um Lar. Um Coração de Energia

O centro do ecossistema e o coração do ZEN+ Home é o PowerHub, uma plataforma unificada de coordenação energética que conecta geração solar, armazenamento em bateria, eletricidade da rede, carregadores de veículos elétricos, bombas de calor e dispositivos domésticos inteligentes.

Junto com a Série SolarFlow, o PowerHub possibilita gerenciamento de energia para toda a casa e orquestração inteligente de energia:

SolarFlow 4000 Mix Series – uma plataforma de armazenamento de energia residencial bidirecional, movida por IA, totalmente plug-in, de 4000W, integrada ao PowerHub, que unifica soluções avançadas de varanda, ar-condicionado acoplado no telhado e soluções móveis de energia em um único ecossistema expansível.

– uma plataforma de armazenamento de energia residencial bidirecional, movida por IA, totalmente plug-in, de 4000W, integrada ao PowerHub, que unifica soluções avançadas de varanda, ar-condicionado acoplado no telhado e soluções móveis de energia em um único ecossistema expansível. SolarFlow 3000 Mix AC+ – uma solução plug-and-play otimizada para solar em telhados acoplados por AC e armazenamento de energia, permitindo implantação flexível sem instalação complexa.

– uma solução plug-and-play otimizada para solar em telhados acoplados por AC e armazenamento de energia, permitindo implantação flexível sem instalação complexa. SolarFlow 2400 Series – uma plataforma de armazenamento híbrido bidirecional de 2400W, movida por IA , com configurações PowerHub e plug-and-play, que unifica soluções solares de varanda e telhado em um único ecossistema.

Flexibilidade – Sempre na Melhor Tarifa

Por meio das tarifas dinâmicas ZenWave™ e parcerias com provedores de energia, a ZEN+ Home se adapta aos preços de mercado em tempo real, ajudando as residências a reduzir custos de eletricidade e extrair valor de cada quilowatt-hora.

Confiável. Aberta. Transparente.

Construído sobre a arquitetura HEMS 2.0, o ZEN+ HOME combina inteligência em nuvem com controle local. Mesmo durante interrupções de internet, a energia essencial funciona localmente, enquanto o PowerHub garante backup em nível UPS de 10 ms sem interrupção e capacidade de Black Start para segurança energética.

O ZEN+ HOME se integra com sensores e controladores Shelly para conectar bombas de calor via relés e utiliza a interface SG Ready para pré-aquecer água e ambientes habitacionais com energia solar excedente ou eletricidade de rede de baixo custo.

Suportando mais de 5.000 modelos de bomba de calor. O ZEN+ HOME coordena agendamento inteligente para residências com bombas de calor e veículos elétricos, priorizando excedentes solares ou períodos de tarifa baixa para aquecimento e carregamento.

Para aumentar a transparência, a Zendure introduz uma interface redesenhada que visualiza a tomada de decisão da IA por meio de um plano energético claro de 24 horas, transformando a IA de uma "caixa-preta" em um assistente que os usuários podem entender e confiar.

Além do Lar: Mobilidade Sustentável

A Zendure também está expandindo o ecossistema ZEN+ para a mobilidade sustentável por meio da Zendure Cargo, sua solução de mobilidade e-cargo, e produtos de carregamento para veículos elétricos como o EVFlow AC integrado ao HEMS 2.0. Conectando a geração de energia limpa em casa ao transporte elétrico.

Na Intersolar Europe 2026, Bryan Liu, CEO e fundador da Zendure, fará uma palestra no evento paralelo do IBESA Day @ ees Forum em 23 de junho, às 12h10, apresentando "Redefinindo o HEMS Plug-in: A Abordagem da Zendure para Soluções Residenciais Competitivas e Impulsionadas por IA"

Sobre a Zendure

Fundada em 2017, a Zendure é a pioneira global do Plug-in-HEMS, sediada nos centros tecnológicos do Vale do Silício, EUA, da Grande Baía na China, Japão e Alemanha. A missão da Zendure é fornecer energia limpa, confiável e acessível para residências, desenvolvendo as mais recentes tecnologias energéticas. Seu revolucionário sistema de armazenamento de energia SolarFlow transforma a luz solar em uma fonte de energia segura, confiável e resiliente para o dia a dia.

FONTE Zendure